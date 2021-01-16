Перенос купленных советников и индикаторов - страница 2
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может индикатор не работает из за того что недоступен
сделал все -как вы советовали.ничего не вышло
Если вы установили свежую копию Метатрейдера, то у вас во вкладке Маркет - Покупки не всегда отображаются все купленные продукты.
Их надо искать, используя поиск в верхнем правом углу Метатрейдера, например -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не видно некоторых продуктов в Маркете (через МТ).
Sergey Golubev, 2021.01.15 14:32
И если клиенты не делают ошибок (логинятся во вкладке Сообщество своим форумным логином, а не имейлом, с подтверждением успешного залогнинивания в журнале Метатрейдера, если у них установлен Internet Explorer последней версии и все нормально с настройками там, и так далее) - то посоветуйте им искать не в поиске Market tab, то есть не тут -
а в общем поиске Метатрейдера вверху справа -
Подробнее - в этой ветке The purchased tab is only showing the last two purchases
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Если у них какие-то ошибки (например, они все равно не могут найти какой-то продукт даже по общему поиску, который находится в Метатрейдере вверху справа) - то посылайте их на форум, или дайте прочитать эту ветку: Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
Или вот еще -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
Sergey Golubev, 2019.02.17 09:42
Ввожу наименование продукта в поиск в Метатрейдере (на котором этот продукт будет установлен) и жму на поиск -
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Вижу результаты поиска, и жму на линк с продуктом -
и вижу следующее (вместо Тест будет Демо) -
Жму и устанавливаю (в моем случае - это демо версия, так как я не покупал) -
А если советник был убран из маркета, а активации еще остались?
А если советник был убран из маркета, а активации еще остались?
Но ведь его потребуется активировать заново?
Внутри одного компьютера - заново активировать не надо.
С portable версией Метатрейдера - не знаю, но многие (и я) переносили внутри одного компьютера на разные Метатрейдеры - если кратко - то это есть в этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/303833