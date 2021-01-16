Перенос купленных советников и индикаторов - страница 2

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может индикатор не работает из за того что недоступен

 
сделал все -как вы советовали.ничего не вышло
 
купленные советники автоматически не переносятся на новый терминал. для этого как раз и есть функция их активации. это факт. но их можно перенести вместе с терминалом, вот это то и хочу выяснить, какие файлы отвечают за их перенос, потому что если перенести один только советник, даже со всеми теми же логинами и паролями, они все равно не работают.
 
qweas:
сделал все -как вы советовали.ничего не вышло

Если вы установили свежую копию Метатрейдера, то у вас во вкладке Маркет - Покупки не всегда отображаются все купленные продукты.
Их надо искать, используя поиск в верхнем правом углу Метатрейдера, например -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не видно некоторых продуктов в Маркете (через МТ).

Sergey Golubev, 2021.01.15 14:32

И если клиенты не делают ошибок (логинятся во вкладке Сообщество своим форумным логином, а не имейлом, с подтверждением успешного залогнинивания в журнале Метатрейдера, если у них установлен Internet Explorer последней версии и все нормально с настройками там, и так далее) - то посоветуйте им искать не в поиске Market tab, то есть не тут -

а в общем поиске Метатрейдера вверху справа -

Подробнее - в этой ветке The purchased tab is only showing the last two purchases

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Если у них какие-то ошибки (например, они все равно не могут найти какой-то продукт даже по общему поиску, который находится в Метатрейдере вверху справа) - то посылайте их на форум, или дайте прочитать эту ветку: Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4

Или вот еще -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4

Sergey Golubev, 2019.02.17 09:42

Ввожу наименование продукта в поиск в Метатрейдере (на котором этот продукт будет установлен) и жму на поиск - 


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Вижу результаты поиска, и жму на линк с продуктом - 


и вижу следующее (вместо Тест будет Демо)  - 


Жму и устанавливаю (в моем случае - это демо версия, так как я не покупал) - 


Как только вы так сделаете и затем установите этот продукт - он у вас будет во вкладке Маркет - Покупки


 
Но ведь его потребуется активировать заново?
 

А если советник был убран из маркета, а активации еще остались?

 
набираю в поисковике продукт . поисковик его не находит
 
бесплатный же установился
 
Future Volume
 
savabaka:

А если советник был убран из маркета, а активации еще остались?

savabaka:
Но ведь его потребуется активировать заново?

Внутри одного компьютера - заново активировать не надо.
С portable версией  Метатрейдера - не знаю, но многие (и я) переносили внутри одного компьютера на разные Метатрейдеры - если кратко - то это есть в этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/303833

Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
  • 2019.02.16
  • www.mql5.com
Приобрёл индикатор для МТ4. Вот этот: [...] И он (впервые!) не загружается. Ни на домашнем компьютере, ни на VPS. Пишет: "Installation is failed...
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