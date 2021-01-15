Подскажите, пожалуйста, а то я никогда ранее не обращался за помощью к программистам - страница 7
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а файл как я понял - это эксперт
пардон, месьё :)
\MQL4\Experts\
пардон, месьё :)
\MQL4\Expert
интересно все равно, что нужно сделать с кодом, который вы выслали, чтобы получить mq4 файл
интересно все равно, что нужно сделать с кодом, который вы выслали, чтобы получить mq4 файл
В метаэдиторе есть кнопка компилировать, и после компиляции получается екзешник, но если перезапустить терминал, то он автоматом компилирует не компилированные файлы кода)
интересно все равно, что нужно сделать с кодом, который вы выслали, чтобы получить mq4 файл
создать шаблон и скопировать из блокнота
Спасибо за такую отзывчивость! Мне стало интересно, а что если общую задачу разделить на несколько разных подзадач, чтобы с каждой отдельно справлялся отдельный скрипт. Они же способны работать независимо друг от друга. Так наверное проще из нескольких решить все надобности, чем писать длинный код внутри одного советника. Или советник это и есть сборник скриптов, работающих параллельно?
да
Спасибо за такую отзывчивость! Мне стало интересно, а что если общую задачу разделить на несколько разных подзадач, чтобы с каждой отдельно справлялся отдельный скрипт. Они же способны работать независимо друг от друга. Так наверное проще из нескольких решить все надобности, чем писать длинный код внутри одного советника. Или советник это и есть сборник скриптов, работающих параллельно?
Задачи правильно разделять. (умное слово декомпозиция задач) Как написать это другая задача.
интересно все равно, что нужно сделать с кодом, который вы выслали, чтобы получить mq4 файл
Он изначально должен быть хлебным mq4, если в ex4, то дальше хода у тебя не будет при дальнейшей доработке,
можешь только пользоваться текущей версией.
Проверь механику алгоритма на тесте на соответствие твоим требованиям по входам и выходам,
если не соответствует то в логах будет отображаться, но это то-же нужно уметь читать... ./