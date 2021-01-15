Подскажите, пожалуйста, а то я никогда ранее не обращался за помощью к программистам - страница 6

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Serqey Nikitin:

Вы не поняли... Никто не собирается ПОДДЕЛЫВАТЬ котировки...

В правилах нет запрета на "задержки"  в исполнении ордеров... и расширение спреда...

Я понял вас. Вы скорее всего не поняли меня. Имел ввиду, что всему есть границы адекватности. Спред не расширят в 10 раз на каждый открытый ордер. Задержку не увеличат так же в несколько раз.

Да и если честно, я не хвастаться же сюда пришел. Не будет идея работать, значит  я  в большинстве окажусь, это норма.
 
Serqey Nikitin:

Вы не поняли... Никто не собирается ПОДДЕЛЫВАТЬ котировки...

В правилах нет запрета на "задержки"  в исполнении ордеров... и расширение спреда...

Мне жаль, что Вы потеряли столько времени на бестолковую идею..., и только по тому, что повелись на рекламу по скальпингу...
 
Serqey Nikitin:
Мне жаль, что Вы потеряли столько времени на бестолковую идею..., и только по тому, что повелись на рекламу по скальпингу...

Закончим на этом наш диалог с вами. Я в чужие домыслы не хочу лезть и копаться.

 
Aleksandr2233:

Закончим на этом наш диалог с вами. Я в чужие домыслы не хочу лезть и копаться.

Головку включите..., иногда это помогает, если не доходят правильные советы...
[Удален]  

Советник устанавливает стоплосс и тейкпрофит отложенным ордерам, при их отсутствии. И удаляет отложки при превышении расстояния от отложки до цены расстояния от отложки до стопа.

#property version   "2.00"
#property strict

input int StopLoss=300;
input int TakeProfit=500;

double loss, profit;
bool result;

string symbol;
double point;
int digits;
 
MqlTick tick;


int OnInit()
   {
   symbol=Symbol();
   point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS);
   return(INIT_SUCCEEDED);
   }

void OnDeinit(const int reason)
   {
   
   }

void OnTick()
   {
   SymbolInfoTick(symbol,tick);
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      {
      if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()!=symbol && OrderClosePrice()!=0) continue;
      if(OrderType()==OP_BUYLIMIT || OrderType()==OP_SELLSTOP)
         {
         //устанавливаем стоплосс и тейкпрофит
         if((OrderStopLoss()==0 && StopLoss>0) || (OrderTakeProfit()==0 && TakeProfit>0))
            {
            loss=(StopLoss>0)?NormalizeDouble(tick.ask-MathMax(StopLoss,(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))*point,digits):0;
            profit=(TakeProfit>0)?NormalizeDouble(MathMax(TakeProfit,(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))*point-tick.bid,digits):0;
            result=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),loss,profit,0);
            }
         //удаляем ордер
         if(OrderStopLoss()>0 && tick.ask-OrderOpenPrice()>OrderOpenPrice()-OrderStopLoss())
            {
            result=OrderDelete(OrderTicket());
            }            
         }
      if(OrderType()==OP_SELLLIMIT || OrderType()==OP_BUYSTOP)
         {
         //устанавливаем стоплосс и тейкпрофит
         if((OrderStopLoss()==0 && StopLoss>0) || (OrderTakeProfit()==0 && TakeProfit>0))
            {
            loss=(StopLoss>0)?NormalizeDouble(MathMax(StopLoss,(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))*point-tick.bid,digits):0;
            profit=(TakeProfit>0)?NormalizeDouble(tick.ask-MathMax(TakeProfit,(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))*point,digits):0;
            result=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),loss,profit,0);
            }
         //удаляем ордер
         if(OrderStopLoss()>0 && OrderOpenPrice()-tick.bid>OrderStopLoss()-OrderOpenPrice())
            {
            result=OrderDelete(OrderTicket());
            }            
         }
      }
   }

не проверял

 
Aleksei Stepanenko:

Советник устанавливает стоплосс и тейкпрофит отложенным ордерам, при их отсутствии. И удаляет отложки при превышении расстояния от отложки до цены расстояния от отложки до стопа.

не проверял

Проверю позже. Благодарю вас. Вероятнее отвечу вам в личку.

 
Serqey Nikitin:
Головку включите..., иногда это помогает, если не доходят правильные советы...

Благодарю за совет.

 
Aleksei Stepanenko:

Советник устанавливает стоплосс и тейкпрофит отложенным ордерам, при их отсутствии. И удаляет отложки при превышении расстояния от отложки до цены расстояния от отложки до стопа.

не проверял

Правда, не знаю, что делать с кодом, чтобы получить готовый ex4 файл. Знаю есть программа MetaEditor, но открывал 1 раз всего. 

[Удален]  
положите в папку \MQL4\Indicators и перезапустите терминал
Файлы:
Aleksandr2233.mq4  5 kb
[Удален]  
Aleksei Stepanenko:
положите в папку \MQL4\Indicators и перезапустите терминал

а файл как я понял - это эксперт 

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