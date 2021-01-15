Подскажите, пожалуйста, а то я никогда ранее не обращался за помощью к программистам - страница 6
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Вы не поняли... Никто не собирается ПОДДЕЛЫВАТЬ котировки...
В правилах нет запрета на "задержки" в исполнении ордеров... и расширение спреда...
Я понял вас. Вы скорее всего не поняли меня. Имел ввиду, что всему есть границы адекватности. Спред не расширят в 10 раз на каждый открытый ордер. Задержку не увеличат так же в несколько раз.Да и если честно, я не хвастаться же сюда пришел. Не будет идея работать, значит я в большинстве окажусь, это норма.
Вы не поняли... Никто не собирается ПОДДЕЛЫВАТЬ котировки...
В правилах нет запрета на "задержки" в исполнении ордеров... и расширение спреда...
Мне жаль, что Вы потеряли столько времени на бестолковую идею..., и только по тому, что повелись на рекламу по скальпингу...
Закончим на этом наш диалог с вами. Я в чужие домыслы не хочу лезть и копаться.
Закончим на этом наш диалог с вами. Я в чужие домыслы не хочу лезть и копаться.
Советник устанавливает стоплосс и тейкпрофит отложенным ордерам, при их отсутствии. И удаляет отложки при превышении расстояния от отложки до цены расстояния от отложки до стопа.
не проверял
Советник устанавливает стоплосс и тейкпрофит отложенным ордерам, при их отсутствии. И удаляет отложки при превышении расстояния от отложки до цены расстояния от отложки до стопа.
не проверял
Проверю позже. Благодарю вас. Вероятнее отвечу вам в личку.
Головку включите..., иногда это помогает, если не доходят правильные советы...
Благодарю за совет.
Советник устанавливает стоплосс и тейкпрофит отложенным ордерам, при их отсутствии. И удаляет отложки при превышении расстояния от отложки до цены расстояния от отложки до стопа.
не проверял
Правда, не знаю, что делать с кодом, чтобы получить готовый ex4 файл. Знаю есть программа MetaEditor, но открывал 1 раз всего.
положите в папку \MQL4\Indicators и перезапустите терминал
а файл как я понял - это эксперт