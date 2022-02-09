Оформление советника для покупателей.

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Для  продавцов  всё  сделано  удобно ,  но  хотелось  бы  больше  удобства  для  покупателей.

1---Ввести  валютные  пары  по  которым  торгует  советник  в  обязаловку (сделать  шаблон)  ,  чтобы  покупатель  не  спрашивал у продавца  эту  информацию

2---Ввести таймфрэймы по  которому  удобно  торговать  (шаблон ,  который  заполняет продавец) по  той  же  причине

3---Показывать  есть  ли  лотность  (мартингейл)--если  меньше  2  показать  значения

4---Показать  есть  ли  усреднение  (сетка) 

5---Рекомедуемый  депозит

 При  поиске  советников  ,  покупатель  должен  быть уверен , что  он  торгует не  только от  уровней ,  но  и  имеет  удвоение  и усреднение

Первые  два  параметра указываются  -- но  не везде  и  не  всегда.  Если  же  можно  торговать  на  любом   инструменте  или  же любыми  парами  указать  "неважно".

Последние  два  параметра  продавцы  не  любят  указывать  напрямую  -- да  и  не  все  трейдеры  разбираются  в  свойствах  советника.

А  то  выбираешь  советника -- пишут  гибридный --оказывается он  с мартином  и  сеткой.

P.S.  Чтобы  не  занимало  много  места  сделать  вкладку  на  странице  советника (допустим"инструменты")

 
varvar:


1. Советник, чтоб попасть в маркет должен по умолчанию торговать на всех парах

2. Аналогично с п1. А что значит "удобно"?

3. Обычно это задается настройками в советнике. Нравится, включайте, не нравится, отключайте. Мартин и сетка бывают очень разными. 

4. Аналогично п3. 


В любом случае прежде чем ставить бота на счет его тестируют. И все о чем вы спрашиваете можно понять из результатов тестов. 

 

1----Не  должен  он  торговать  на  всех  парах  -  а  то  бы  торговали  все  на  золоте---есть  предпочтения--- другое  дело  не  все  пишут

2----Когда  видишь  валютную  пару  и  таймфрейм  уже  отдаешь  себе  отчет  ---  скальпинг-интрадей- среднесрок-долгосрок--у  людей  разные  вкусы на  стратегии .

3-4-----Вот  именно ----задается  настройками----  а  когда  выбираешь сову --  там  арбитраж-хеджирующий-от уровней- мультивалютный-нейросети-----смотришь  а  там  не  только  эти  функции - а  мартин и  сетка--- так  поставь  букву  М  и  С  --на  советник  чтобы  люди  видели  что  берут  сову  с  удвоением (или  же  другой константой)  и  усреднением


P.S.  Куда  проще  -- зашел  на  страничку советника  и  во  вкладку (там  где  обзор-отзывы-обсуждения-что нового) "Торгуемые  инструменты"  кинул таймфрейм  и  торгуемые пары

 

А еще лучше, чтобы маркетовский валидатор не впустую грел сервера MQ, а проводил бы тесты на рекомендованых парах и сам анализировал торговлю на наличие мартина/сетки/отсутствия СЛ/других опасных техник.

А продавцам просто дать возможность выложить сеты для каждой пары (вшить в код или просто рядом с ex загрузить).

[Удален]  

Согласен. Сейчас маркет больше похож на блошиный рынок. Пёстрые картинки, невнятные описания и туманные обещания.

Хотя навести стройный порядок не сложно: определить список обязательных параметров для фильтров отбора и сделать этот фильтр на сайте.

Параметров должно быть достаточно для чёткого разграничения свойств и принципов действий советника или индикатора.

Пока очень слабый фильтр, очень:


Нет диапазонов цифр (стопы, тейки, просадки, количество лет тестирования......много ещё всего).

А по индикаторам фильтр и того меньше.

 

Большинство Новичков не понимают, куда они попали?...

Они считают, что попали на ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ рынок, где все как в супермаркете : ГОСТы , ОСТы, инструкции по применению, сертификаты качества и т.д. и т.п. ...

На самом деле, финрынки - это ИНВЕСТИЦИОННЫЕ рынки, где основное правило: "Никакие прошлые заслуги не гарантируют ПРИБЫЛИ в будущем!"

..........

 
Serqey Nikitin:

Большинство Новичков не понимают, куда они попали?...

Они считают, что попали на ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ рынок, где все как в супермаркете : ГОСТы , ОСТы, инструкции по применению, сертификаты качества и т.д. и т.п. ...

На самом деле, финрынки - это ИНВЕСТИЦИОННЫЕ рынки, где основное правило: "Никакие прошлые заслуги не гарантируют ПРИБЫЛИ в будущем!"

..........


100% 

Советник либо торгует на всех парах, либо не торгует вообще.

Стратегия - это набор правил.

А вот предпочтительные пары - это уже другой вопрос. Но это уже дело каждого трейдера. 

Если нравится стратегия = закажите по ней советника в фрилансе. Или напишите сами своего советника. 


Да и как правильно сказали: Прошлые заслуги не гарантируют НИЧЕГО В БУДУЩЕМ.

Глупо обещать 1000000% прибыль в будущем. 

Это рынок... 


 

6--- Оставлять  отзывы  после  месяца-двух ---  а  лучше  через  полгода 

--  а  то  хорошие  отзывы --  это  скорее  всего отзывы  на  скороспелки.

скоропалительные  выводы  по  советнику  не  в  помощь  для покупателя.

7---Фильтр  (я  его  раньше  не  замечал) выводил  вначале  не  новые -  а  плохие  отзывы (хотя  можно и  самому  настроить) -- но  покупатели  изначально  не  врут.

 Они  уже  купили  продукт.

8---Организовать  читательский  рейтинг  для  создателей  сов  на mql5 ---  слитые  депо -- советник  в  черный  список (конец  рейтинга)

 
varvar:

6--- Оставлять  отзывы  после  месяца-двух ---  а  лучше  через  полгода 

--  а  то  хорошие  отзывы --  это  скорее  всего отзывы  на  скороспелки.

скоропалительные  выводы  по  советнику  не  в  помощь  для покупателя.

7---Фильтр  (я  его  раньше  не  замечал) выводил  вначале  не  новые -  а  плохие  отзывы (хотя  можно и  самому  настроить) -- но  покупатели  изначально  не  врут.

 Они  уже  купили  продукт.

8---Организовать  читательский  рейтинг  для  создателей  сов  на mql5 ---  слитые  депо -- советник  в  черный  список (конец  рейтинга)

П 8. В маркете ничего не останется через год в категории "Советники", а если и останется, то с десяток.

 

Лентяи!!

Прежде чем установить советник на реальный счет, нужно провести бэктесты, форвард тесты, тестирование на демо счете на длительном промежутке, а уж опосля делать выводы, стоит или не стоит устанавливать на реальный счет.

Вам же подавай буквы, рейтинг и пр. Вы поверите написанному "на заборе"? 

Если у вас денег лишних много, то читайте буквы, мониторьте рейтинги и "со старта в омут"!

Если ты новичок, прежде изучи тему, "набей шишек", а уж потом в поход на поиски прибыльной совы или со своей стратегией во Фриланс сервис.

 
Aleksei Stepanenko #:

Согласен. Сейчас маркет больше похож на блошиный рынок. Пёстрые картинки, невнятные описания и туманные обещания.

Хотя навести стройный порядок не сложно: определить список обязательных параметров для фильтров отбора и сделать этот фильтр на сайте.

Зачем это нужно площадке? Товары должны продаваться и приносить прибыль в виде комиссии..

Лишние трудозатраты, типа ручной модерации (что раньше было) - минус от прибыли (убыток)..

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