Оформление советника для покупателей.
1. Советник, чтоб попасть в маркет должен по умолчанию торговать на всех парах
2. Аналогично с п1. А что значит "удобно"?
3. Обычно это задается настройками в советнике. Нравится, включайте, не нравится, отключайте. Мартин и сетка бывают очень разными.
4. Аналогично п3.
В любом случае прежде чем ставить бота на счет его тестируют. И все о чем вы спрашиваете можно понять из результатов тестов.
1----Не должен он торговать на всех парах - а то бы торговали все на золоте---есть предпочтения--- другое дело не все пишут
2----Когда видишь валютную пару и таймфрейм уже отдаешь себе отчет --- скальпинг-интрадей- среднесрок-долгосрок--у людей разные вкусы на стратегии .
3-4-----Вот именно ----задается настройками---- а когда выбираешь сову -- там арбитраж-хеджирующий-от уровней- мультивалютный-нейросети-----смотришь а там не только эти функции - а мартин и сетка--- так поставь букву М и С --на советник чтобы люди видели что берут сову с удвоением (или же другой константой) и усреднением
P.S. Куда проще -- зашел на страничку советника и во вкладку (там где обзор-отзывы-обсуждения-что нового) "Торгуемые инструменты" кинул таймфрейм и торгуемые пары
А еще лучше, чтобы маркетовский валидатор не впустую грел сервера MQ, а проводил бы тесты на рекомендованых парах и сам анализировал торговлю на наличие мартина/сетки/отсутствия СЛ/других опасных техник.
А продавцам просто дать возможность выложить сеты для каждой пары (вшить в код или просто рядом с ex загрузить).
Согласен. Сейчас маркет больше похож на блошиный рынок. Пёстрые картинки, невнятные описания и туманные обещания.
Хотя навести стройный порядок не сложно: определить список обязательных параметров для фильтров отбора и сделать этот фильтр на сайте.
Параметров должно быть достаточно для чёткого разграничения свойств и принципов действий советника или индикатора.
Пока очень слабый фильтр, очень:
Нет диапазонов цифр (стопы, тейки, просадки, количество лет тестирования......много ещё всего).
А по индикаторам фильтр и того меньше.
Большинство Новичков не понимают, куда они попали?...
Они считают, что попали на ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ рынок, где все как в супермаркете : ГОСТы , ОСТы, инструкции по применению, сертификаты качества и т.д. и т.п. ...
На самом деле, финрынки - это ИНВЕСТИЦИОННЫЕ рынки, где основное правило: "Никакие прошлые заслуги не гарантируют ПРИБЫЛИ в будущем!"
..........
Большинство Новичков не понимают, куда они попали?...
Они считают, что попали на ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ рынок, где все как в супермаркете : ГОСТы , ОСТы, инструкции по применению, сертификаты качества и т.д. и т.п. ...
На самом деле, финрынки - это ИНВЕСТИЦИОННЫЕ рынки, где основное правило: "Никакие прошлые заслуги не гарантируют ПРИБЫЛИ в будущем!"
..........
100%
Советник либо торгует на всех парах, либо не торгует вообще.
Стратегия - это набор правил.
А вот предпочтительные пары - это уже другой вопрос. Но это уже дело каждого трейдера.
Если нравится стратегия = закажите по ней советника в фрилансе. Или напишите сами своего советника.
Да и как правильно сказали: Прошлые заслуги не гарантируют НИЧЕГО В БУДУЩЕМ.
Глупо обещать 1000000% прибыль в будущем.
Это рынок...
6--- Оставлять отзывы после месяца-двух --- а лучше через полгода
-- а то хорошие отзывы -- это скорее всего отзывы на скороспелки.
скоропалительные выводы по советнику не в помощь для покупателя.
7---Фильтр (я его раньше не замечал) выводил вначале не новые - а плохие отзывы (хотя можно и самому настроить) -- но покупатели изначально не врут.
Они уже купили продукт.
8---Организовать читательский рейтинг для создателей сов на mql5 --- слитые депо -- советник в черный список (конец рейтинга)
6--- Оставлять отзывы после месяца-двух --- а лучше через полгода
-- а то хорошие отзывы -- это скорее всего отзывы на скороспелки.
скоропалительные выводы по советнику не в помощь для покупателя.
7---Фильтр (я его раньше не замечал) выводил вначале не новые - а плохие отзывы (хотя можно и самому настроить) -- но покупатели изначально не врут.
Они уже купили продукт.
8---Организовать читательский рейтинг для создателей сов на mql5 --- слитые депо -- советник в черный список (конец рейтинга)
П 8. В маркете ничего не останется через год в категории "Советники", а если и останется, то с десяток.
Лентяи!!
Прежде чем установить советник на реальный счет, нужно провести бэктесты, форвард тесты, тестирование на демо счете на длительном промежутке, а уж опосля делать выводы, стоит или не стоит устанавливать на реальный счет.
Вам же подавай буквы, рейтинг и пр. Вы поверите написанному "на заборе"?
Если у вас денег лишних много, то читайте буквы, мониторьте рейтинги и "со старта в омут"!
Если ты новичок, прежде изучи тему, "набей шишек", а уж потом в поход на поиски прибыльной совы или со своей стратегией во Фриланс сервис.
Согласен. Сейчас маркет больше похож на блошиный рынок. Пёстрые картинки, невнятные описания и туманные обещания.
Хотя навести стройный порядок не сложно: определить список обязательных параметров для фильтров отбора и сделать этот фильтр на сайте.
Зачем это нужно площадке? Товары должны продаваться и приносить прибыль в виде комиссии..
Лишние трудозатраты, типа ручной модерации (что раньше было) - минус от прибыли (убыток)..
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Для продавцов всё сделано удобно , но хотелось бы больше удобства для покупателей.
1---Ввести валютные пары по которым торгует советник в обязаловку (сделать шаблон) , чтобы покупатель не спрашивал у продавца эту информацию
2---Ввести таймфрэймы по которому удобно торговать (шаблон , который заполняет продавец) по той же причине
3---Показывать есть ли лотность (мартингейл)--если меньше 2 показать значения
4---Показать есть ли усреднение (сетка)
5---Рекомедуемый депозит
При поиске советников , покупатель должен быть уверен , что он торгует не только от уровней , но и имеет удвоение и усреднение
Первые два параметра указываются -- но не везде и не всегда. Если же можно торговать на любом инструменте или же любыми парами указать "неважно".
Последние два параметра продавцы не любят указывать напрямую -- да и не все трейдеры разбираются в свойствах советника.
А то выбираешь советника -- пишут гибридный --оказывается он с мартином и сеткой.
P.S. Чтобы не занимало много места сделать вкладку на странице советника (допустим"инструменты")