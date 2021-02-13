АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Январь 2021 - страница 2
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11.01.2021 8:03
с большой долей вероятности откроемся движением вниз , до 17:30 , а там как решат хозяева жизни.
+4.38% ( один из счетов )
12.01.2021
с большой долей вероятности большая часть акций с утра уйдет вверх.
15.01.2021
Ну что, когда там обвал уже?)
🔥🇺🇸JPMorgan Chase & Co. Финансовые результаты за 4 кв. и 12 мес. 2020 г
🔥🇺🇸Wells Fargo & Co Финансовые результаты за 4 кв. и 12 мес. 2020 г
⚡️🔥🇷🇺 Сбербанк Отчетность по РПБУ за 2020 год
🔥🇺🇸Citigroup Отчетность за 4 квартал 2020 года
🔥🇺🇸PNC Financial Services Group Финансовые результаты за 4 кв. и 12 мес. 2020 г.
👀Сегодня следим за отчетами финансовых институтов.Лично у меня ожидания позитивные,посмотрим на реакцию рынка.
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ВОЗМОЖНО 5 РАКЕТ
Ну что, когда там обвал уже?)
Фантасты рисуют , и кстати не факт что они не правы, прошлые годы приятно смотрятся!
Алексей или вам чудится второй 1929 год ?
Фантасты рисуют , и кстати не факт что они не правы, прошлые годы приятно смотрятся!
Алексей или вам чудится второй 1929 год ?
1929 не хотелось бы, там же потом 1939-1945.
А то что уже довольно долго всё хорошо и только лучше - норм повод для коррекции), а коррекции в наше время модно в виде обвала делать))
25.01.2021
.
Обвал 1929-й года не спешит. В абсолютных цифрах цены растут, на это надо поправку делать
Вот если бы индекс рос при снижении цен, то было бы реально ожидать обвала.
Пожалуй уже не кому вспоминать как это было на каждый новый год в далекие времена.
25.01.2021
Обвал 1929-й года не спешит. В абсолютных цифрах цены растут, на это надо поправку делать
Вот если бы индекс рос при снижении цен, то было бы реально ожидать обвала.
Пожалуй уже не кому вспоминать как это было на каждый новый год в далекие времена.
Серым отмечены периоды рецессии, мы ещё не вышли из рецессии а цена продолжает рости
Серым отмечены периоды рецессии, мы ещё не вышли из рецессии а цена продолжает рости
Так и на продукты жизнедеятельности цена растет
даже ершики туалетные уже стоят под 1000$