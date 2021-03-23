Чего хочет валидатор? - страница 3

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На самом деле проблема валидации решается несколькими строками кода. И это не то, о чем я писал выше. Намного проще.
Здесь это решение публиковать не могу.
Кто сам не сообразит КАК это сделать, заходите в мой профиль, скажите что вы мне друг и пишите по указанным в профиле контактам.
Удивляюсь что эта мысль не пришла в голову до того как открыл эту тему. Помощь то мне на самом деле не была нужна. Погорячился ;)
 
Vasyl Temchenko:
На самом деле проблема валидации решается несколькими строками кода. И это не то, о чем я писал выше. Намного проще.
Здесь это решение публиковать не могу.
Кто сам не сообразит КАК это сделать, заходите в мой профиль, скажите что вы мне друг и пишите по указанным в профиле контактам.
Удивляюсь что эта мысль не пришла в голову до того как открыл эту тему. Помощь то мне на самом деле не была нужна. Погорячился ;)

Валидатор открывает сделку объемом 0,20 при балансе 1$.

Это как? В настройках установлен лот 0,01.

В коде забито всё, и проверка на минимальное значение объема, и AccountFreeMarginCheck().

Но при таком подходе к тестированию валидатором, естественно не будет сделок!!!

Это что специально сделано чтобы продукт не смог пройти проверку?

Продукт уже давно опубликован и в я в него добавил просто вывод сообщений на график о текущей просадке.

И теперь он не проходит валидацию, хотя до добавления этих сообщений на график он прекрасно прошел валидацию и был опубликован.

Так что я считаю, что проблема вовсе не в коде продукта, а в подходе к тестированию валидатором.

Вопрос к модераторам: Вы специально ставите такие условия торговли валидатору, чтобы ни один продукт не смог пройти проверку???

Валидатор

 
Oleg Pavlenko:

Валидатор открывает сделку объемом 0,20 при балансе 1$.

Это как? В настройках установлен лот 0,01.

В коде забито всё, и проверка на минимальное значение объема, и AccountFreeMarginCheck().

Но при таком подходе к тестированию валидатором, естественно не будет сделок!!!

Это что специально сделано чтобы продукт не смог пройти проверку?

Продукт уже давно опубликован и в я в него добавил просто вывод сообщений на график о текущей просадке.

И теперь он не проходит валидацию, хотя до добавления этих сообщений на график он прекрасно прошел валидацию и был опубликован.

Так что я считаю, что проблема вовсе не в коде продукта, а в подходе к тестированию валидатором.

Вопрос к модераторам: Вы специально ставите такие условия торговли валидатору, чтобы ни один продукт не смог пройти проверку???

Модераторы не при чем - валидатор полностью автономный. Главная задача валидатора - проверить как решена защита от дурака в коде: в валидаторе моделируются жизненные ситуации - например баланс очень маленький, а пользователь выбрал во входном параметре объём позиции (скажет так - большой объём) и ещё сотни аналогичных ситуаций. Или ещё ситуация: защита Маркета от некачественного кода, который не делает элементарных и нужных проверок.

Если есть входные параметры - валидатор пройдется по ним.

 
Vladimir Karputov:

Модераторы не при чем - валидатор полностью автономный. Главная задача валидатора - проверить как решена защита от дурака в коде: в валидаторе моделируются жизненные ситуации - например баланс очень маленький, а пользователь выбрал во входном параметре объём позиции (скажет так - большой объём) и ещё сотни аналогичных ситуаций. Или ещё ситуация: защита Маркета от некачественного кода, который не делает элементарных и нужных проверок.

Если есть входные параметры - валидатор пройдется по ним.

Тогда почему мой продукт не проходит проверку?

Ведь получается что защита от "дурака" в нём работает!

Он не открывает сделки большим объемом при маленьком депозите, как это и должно быть.

Значит всё правильно?

Тогда нужно изменить настройки валидатора, т.к. мой продукт способен не открывать сделки если недостаточно маржи...

И еще, почему тогда он раньше прошел проверку, а сейчас не проходит?

Я ведь ничего не менял в торговых функциях.

Сделал расчет просадки и вывел эту информацию на график, и всё...

Как мне пройти валидацию???

 
Oleg Pavlenko:

Тогда почему мой продукт не проходит проверку?

Ведь получается что защита от "дурака" в нём работает!

Он не открывает сделки большим объемом при маленьком депозите, как это и должно быть.

Значит всё правильно?

Тогда нужно изменить настройки валидатора, т.к. мой продукт способен не открывать сделки если недостаточно маржи...

И еще, почему тогда он раньше прошел проверку, а сейчас не проходит?

Я ведь ничего не менял в торговых функциях.

Сделал расчет просадки и вывел эту информацию на график, и всё...

Как мне пройти валидацию???

Картинка из  четко показывает - нет у Вас никакой проверки. Робот пытается открыться при недостатке денег. Изучите статью, которая приводиться в описании ошибки.

Чего хочет валидатор?
Чего хочет валидатор?
  • 2021.01.07
  • www.mql5.com
Пои попытке опубликовать советник получил ошибку "Нет торговых операций...
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