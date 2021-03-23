Чего хочет валидатор? - страница 3
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Здесь это решение публиковать не могу.
Кто сам не сообразит КАК это сделать, заходите в мой профиль, скажите что вы мне друг и пишите по указанным в профиле контактам.
Удивляюсь что эта мысль не пришла в голову до того как открыл эту тему. Помощь то мне на самом деле не была нужна. Погорячился ;)
На самом деле проблема валидации решается несколькими строками кода. И это не то, о чем я писал выше. Намного проще.
Здесь это решение публиковать не могу.
Кто сам не сообразит КАК это сделать, заходите в мой профиль, скажите что вы мне друг и пишите по указанным в профиле контактам.
Удивляюсь что эта мысль не пришла в голову до того как открыл эту тему. Помощь то мне на самом деле не была нужна. Погорячился ;)
Валидатор открывает сделку объемом 0,20 при балансе 1$.
Это как? В настройках установлен лот 0,01.
В коде забито всё, и проверка на минимальное значение объема, и AccountFreeMarginCheck().
Но при таком подходе к тестированию валидатором, естественно не будет сделок!!!
Это что специально сделано чтобы продукт не смог пройти проверку?
Продукт уже давно опубликован и в я в него добавил просто вывод сообщений на график о текущей просадке.
И теперь он не проходит валидацию, хотя до добавления этих сообщений на график он прекрасно прошел валидацию и был опубликован.
Так что я считаю, что проблема вовсе не в коде продукта, а в подходе к тестированию валидатором.
Вопрос к модераторам: Вы специально ставите такие условия торговли валидатору, чтобы ни один продукт не смог пройти проверку???
Валидатор открывает сделку объемом 0,20 при балансе 1$.
Это как? В настройках установлен лот 0,01.
В коде забито всё, и проверка на минимальное значение объема, и AccountFreeMarginCheck().
Но при таком подходе к тестированию валидатором, естественно не будет сделок!!!
Это что специально сделано чтобы продукт не смог пройти проверку?
Продукт уже давно опубликован и в я в него добавил просто вывод сообщений на график о текущей просадке.
И теперь он не проходит валидацию, хотя до добавления этих сообщений на график он прекрасно прошел валидацию и был опубликован.
Так что я считаю, что проблема вовсе не в коде продукта, а в подходе к тестированию валидатором.
Вопрос к модераторам: Вы специально ставите такие условия торговли валидатору, чтобы ни один продукт не смог пройти проверку???
Модераторы не при чем - валидатор полностью автономный. Главная задача валидатора - проверить как решена защита от дурака в коде: в валидаторе моделируются жизненные ситуации - например баланс очень маленький, а пользователь выбрал во входном параметре объём позиции (скажет так - большой объём) и ещё сотни аналогичных ситуаций. Или ещё ситуация: защита Маркета от некачественного кода, который не делает элементарных и нужных проверок.
Если есть входные параметры - валидатор пройдется по ним.
Модераторы не при чем - валидатор полностью автономный. Главная задача валидатора - проверить как решена защита от дурака в коде: в валидаторе моделируются жизненные ситуации - например баланс очень маленький, а пользователь выбрал во входном параметре объём позиции (скажет так - большой объём) и ещё сотни аналогичных ситуаций. Или ещё ситуация: защита Маркета от некачественного кода, который не делает элементарных и нужных проверок.
Если есть входные параметры - валидатор пройдется по ним.
Тогда почему мой продукт не проходит проверку?
Ведь получается что защита от "дурака" в нём работает!
Он не открывает сделки большим объемом при маленьком депозите, как это и должно быть.
Значит всё правильно?
Тогда нужно изменить настройки валидатора, т.к. мой продукт способен не открывать сделки если недостаточно маржи...
И еще, почему тогда он раньше прошел проверку, а сейчас не проходит?
Я ведь ничего не менял в торговых функциях.
Сделал расчет просадки и вывел эту информацию на график, и всё...
Как мне пройти валидацию???
Тогда почему мой продукт не проходит проверку?
Ведь получается что защита от "дурака" в нём работает!
Он не открывает сделки большим объемом при маленьком депозите, как это и должно быть.
Значит всё правильно?
Тогда нужно изменить настройки валидатора, т.к. мой продукт способен не открывать сделки если недостаточно маржи...
И еще, почему тогда он раньше прошел проверку, а сейчас не проходит?
Я ведь ничего не менял в торговых функциях.
Сделал расчет просадки и вывел эту информацию на график, и всё...
Как мне пройти валидацию???
Картинка из #22 четко показывает - нет у Вас никакой проверки. Робот пытается открыться при недостатке денег. Изучите статью, которая приводиться в описании ошибки.