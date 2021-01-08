Кто пробовал такую штуку как арифметическая прогрессия, если по нему вместо мартина создать советник - страница 3
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Мартингейл - великолепная идея, единственная стратегия, гарантирующая безубыток и даже маленький выигрыш.
Но, она не бывает арифметической, или ещё какой. Она всегда геометрическая и коэффициент - всегда 2.
***
это в рулетке 2..тут чуть больше, потому как спреды-свопы-комисии.
и по идее в стакане лежит чистокровный мартингейл (стакан по природе - сетка), если не учитывать набросы, то объём ~sqrt(глубина) , и чтобы играть в мартин помимо толстой мошны надо ещё и этому соответствовать. Если пересчитать такую сетку в мартин, то тоже множитель поболее 2-х. То есть тупик - если у вас есть столько денег, то что вы тут делаете ? :-)
это в рулетке 2..тут чуть больше, потому как спреды-свопы-комисии.
и по идее в стакане лежит чистокровный мартингейл (стакан по природе - сетка), если не учитывать набросы, то объём ~sqrt(глубина) , и чтобы играть в мартин помимо толстой мошны надо ещё и этому соответствовать. Если пересчитать такую сетку в мартин, то тоже множитель поболее 2-х. То есть тупик - если у вас есть столько денег, то что вы тут делаете ? :-)
А я на форексе в мартингейл не играю. Только на рулетке.И ещё,- насчёт множителя более 2 Вы не правы.
А я на форексе в мартингейл не играю. Только на рулетке.И ещё,- насчёт множителя более 2 Вы не правы.
и 2 - тоже много
арифметическая это 1,2,3,4 например
Допустим у нас шорт евродолара от 1.20000 по пятизнаку. +0.1 лот
Первая доливка идет 1.20100 +0.2 лот
Вторая доливка 1.20200 +0.3 лот
Третья доливка доливка 1.20300 +0.4 лот
... и так 10 штук или 20
Какую мы среднюю цену получим на 1.22 и на 1.23 и суммарный лот при таком раскладе и что скажете про саму идею?
так вот я тренируюсь именно так.
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в советнике у меня лоты задаются на убыток в валюте или в пунктах
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чем больше у меня убыток - на заданном расстоянии или сумме , лот откроется с увеличением
у него там геометрическая прогрессия с коэффициентом 2
Значит, он молодец. Если тейк равен стопу.
так вот я тренируюсь именно так.
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в советнике у меня лоты задаются на убыток в валюте или в пунктах
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чем больше у меня убыток - на заданном расстоянии или сумме , лот откроется с увеличением
Чтобы методом увеличения объёмов сковать грааль из никуя (произвольного советника с фикс стоп и тейк) поступают следующим образом:
1. ведётся "идеальный баланс", то есть как-бы он был с 0-м спредом и без свопов,комиссий,проскальзываний; изначально равный реальному
2. когда "реальный" баланс слишком отстаёт от идеала, увеличивается лот, чтобы одним тейком догнать идеал; момент такого _рывка_ тоже выбирается
3. когда "реальный" баланс обновляет собственный максимум, "идеал" приравнивается к нему
с точки зрения математики, в принципе то-же самое что и умножение лотов, но только практичнее и рост лота меньше (точнее множитель-то всё одно большой, просто умножается меньшая часть) и соотв. можно торговать большим лотом.
Допустим у нас шорт евродолара от 1.20000 по пятизнаку. +0.1 лот
Первая доливка идет 1.20100 +0.2 лот
Вторая доливка 1.20200 +0.3 лот
Третья доливка доливка 1.20300 +0.4 лот
... и так 10 штук или 20
Какую мы среднюю цену получим на 1.22 и на 1.23 и суммарный лот при таком раскладе и что скажете про саму идею?
суммарные риски увеличиваются, вероятность мгновенных сливов из за резких импульсов уменьшается.
Чтобы методом увеличения объёмов сковать грааль из никуя ........................
мне не нужен Грааль - мне нужна ежедневная прибыль с определённой суммы, - к примеру с 50 000 рублей ежедневно 2000 рублей заработать. - как Вы думаете это реально ???
мне не нужен Грааль - мне нужна ежедневная прибыль с определённой суммы, - к примеру с 50 000 рублей ежедневно 2000 рублей заработать. - как Вы думаете это реально ???
Примерно так, но еженедельно. И то с предельным риском.
Примерно так, но еженедельно. И то с предельным риском.
жаль! тогда - на завод пойду ликёроводочный.