Кто пробовал такую штуку как арифметическая прогрессия, если по нему вместо мартина создать советник - страница 3

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Алексей Тарабанов:

Мартингейл - великолепная идея, единственная стратегия, гарантирующая безубыток и даже маленький выигрыш. 

Но, она не бывает арифметической, или ещё какой. Она всегда геометрическая и коэффициент - всегда 2. 

***

это в рулетке 2..тут чуть больше, потому как спреды-свопы-комисии.

и по идее в стакане лежит чистокровный мартингейл (стакан по природе - сетка), если не учитывать набросы, то объём ~sqrt(глубина) , и чтобы играть в мартин помимо толстой мошны надо ещё и этому соответствовать. Если пересчитать такую сетку в мартин, то тоже множитель поболее 2-х. То есть тупик - если у вас есть столько денег, то что вы тут делаете ? :-)

 
Maxim Kuznetsov:

это в рулетке 2..тут чуть больше, потому как спреды-свопы-комисии.

и по идее в стакане лежит чистокровный мартингейл (стакан по природе - сетка), если не учитывать набросы, то объём ~sqrt(глубина) , и чтобы играть в мартин помимо толстой мошны надо ещё и этому соответствовать. Если пересчитать такую сетку в мартин, то тоже множитель поболее 2-х. То есть тупик - если у вас есть столько денег, то что вы тут делаете ? :-)

А я на форексе в мартингейл не играю. Только на рулетке. 

И ещё,- насчёт множителя более 2 Вы не правы. 
 
Алексей Тарабанов:

А я на форексе в мартингейл не играю. Только на рулетке. 

И ещё,- насчёт множителя более 2 Вы не правы. 

и 2 - тоже много

арифметическая это 1,2,3,4 например

[Удален]  
Mickey Moose:

Допустим у нас шорт евродолара от 1.20000 по пятизнаку.  +0.1 лот

Первая доливка идет 1.20100 +0.2 лот

Вторая доливка  1.20200 +0.3 лот

Третья доливка  доливка  1.20300 +0.4 лот

... и так 10 штук или 20


Какую мы среднюю цену получим на 1.22 и на 1.23 и суммарный лот при таком раскладе и что скажете про саму идею?

так вот я тренируюсь именно так.

Снимок 

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в советнике у меня лоты задаются на убыток в валюте или в пунктах

input group    "---- Lots Parameters ----"
input double   InpLots1                     = 0.01;              // : Lots 1
input int      InpLots_01                   = 1500;              // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots2                     = 0.02;              // : Lots 2
input int      InpLots_02                   = 2800;              // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots3                     = 0.04;              // : Lots 3
input int      InpLots_03                   = 4300;              // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots4                     = 0.08;              // : Lots 4

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чем больше у меня убыток - на заданном расстоянии или сумме , лот откроется с увеличением  

 
Renat Akhtyamov:
у него там геометрическая прогрессия с коэффициентом 2

Значит, он молодец. Если тейк равен стопу. 

 
SanAlex:

так вот я тренируюсь именно так.

 

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в советнике у меня лоты задаются на убыток в валюте или в пунктах

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

чем больше у меня убыток - на заданном расстоянии или сумме , лот откроется с увеличением  

Чтобы методом увеличения объёмов сковать грааль из никуя (произвольного советника с фикс стоп и тейк) поступают следующим образом:

1. ведётся "идеальный баланс", то есть как-бы он был с 0-м спредом и без свопов,комиссий,проскальзываний; изначально равный реальному

2. когда "реальный" баланс слишком отстаёт от идеала, увеличивается лот, чтобы одним тейком догнать идеал; момент такого _рывка_ тоже выбирается 

3. когда "реальный" баланс обновляет собственный максимум, "идеал" приравнивается к нему

с точки зрения математики, в принципе то-же самое что и умножение лотов, но только практичнее и рост лота меньше (точнее множитель-то всё одно большой, просто умножается меньшая часть) и соотв. можно торговать большим лотом. 

 
Mickey Moose:

Допустим у нас шорт евродолара от 1.20000 по пятизнаку.  +0.1 лот

Первая доливка идет 1.20100 +0.2 лот

Вторая доливка  1.20200 +0.3 лот

Третья доливка  доливка  1.20300 +0.4 лот

... и так 10 штук или 20


Какую мы среднюю цену получим на 1.22 и на 1.23 и суммарный лот при таком раскладе и что скажете про саму идею?

суммарные риски увеличиваются, вероятность  мгновенных сливов из за резких импульсов уменьшается.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

Чтобы методом увеличения объёмов сковать грааль из никуя ........................

мне не нужен Грааль - мне нужна ежедневная прибыль с определённой суммы, - к примеру с 50 000 рублей ежедневно 2000 рублей заработать. - как Вы думаете это реально ???

 
SanAlex:

мне не нужен Грааль - мне нужна ежедневная прибыль с определённой суммы, - к примеру с 50 000 рублей ежедневно 2000 рублей заработать. - как Вы думаете это реально ???

Примерно так, но еженедельно. И то с предельным риском.

[Удален]  
Edgar Akhmadeev:

Примерно так, но еженедельно. И то с предельным риском.

жаль! тогда - на завод пойду ликёроводочный.  

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