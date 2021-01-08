Кто пробовал такую штуку как арифметическая прогрессия, если по нему вместо мартина создать советник - страница 4
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мне не нужен Грааль - мне нужна ежедневная прибыль с определённой суммы, - к примеру с 50 000 рублей ежедневно 2000 рублей заработать. - как Вы думаете это реально ???
IMHO если часто "жахать", то возможно. Если нормально торговать внутри дня, на пределе разумного 10-15% в неделю. Есть даже фактические подтверждения - если порыть всякие конкурсы где правилами запрещён "жах", то итог лидеров именно такой
а подсказанный выше метод оставляет извлечение прибыли за основным алгоритмом, игрой с лотами просто выводит из просадки.
.... игрой с лотами просто выводит из просадки.
всегда просадка - выходя из просадки, есть небольшая прибыль. - пытаюсь научить себя, не жадничать.
- если научится не жадничать - можно скромненько зарабатывать.
всегда просадка - выходя из просадки, есть небольшая прибыль. - пытаюсь научить себя, не жадничать.
- если научится не жадничать - можно скромненько зарабатывать.
просадка вообще вещь такая, естественная можно сказать. Надо не уподобляться @Олег avtomat и учиться с ней жить, борьба с естественной просадкой гарантированно убивает любую стратегию.
любая стратегия исполняемая роботом (или упёртым трейдером, не отклоняющимся от правил) порождает линию баланса являющуюся классическим СБ вокруг тренда (как правило тренда "-спред на сделку").
Пока отклонения в разумных, или расчётных, приделах можно не суетится - всё пройдёт, оно само вырулит обратно. Когда отклоняется до пороговой величины, то разумей "посидеть день/неделю на заборе" - рынок всё одно вернётся к привычным движениям. А можно покипешить, поиграть лотами и привести баланс туда где он должен быть (не обязательно в плюс).
......
А можно покипешить, поиграть лотами и привести баланс туда где он должен быть (не обязательно в плюс).
ну не знаю, меня устраивает кипишь -
- (не обязательно в минус)
третий месяц пойдёт проверки этого кипишь - 1месяц из 50 000 до 1 000 000 . 2месяц из 50 000 до 600 000 ну и на сегодняшний день пошла первая неделя 3месяца