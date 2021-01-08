Кто пробовал такую штуку как арифметическая прогрессия, если по нему вместо мартина создать советник - страница 4

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SanAlex:

мне не нужен Грааль - мне нужна ежедневная прибыль с определённой суммы, - к примеру с 50 000 рублей ежедневно 2000 рублей заработать. - как Вы думаете это реально ???

IMHO если часто "жахать", то возможно. Если нормально торговать внутри дня, на пределе разумного 10-15% в неделю. Есть даже фактические подтверждения - если порыть всякие конкурсы где правилами запрещён "жах", то итог лидеров именно такой

а подсказанный выше метод оставляет извлечение прибыли за основным алгоритмом, игрой с лотами просто выводит из просадки. 

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Maxim Kuznetsov:

.... игрой с лотами просто выводит из просадки. 

всегда просадка - выходя из просадки, есть небольшая прибыль. - пытаюсь научить себя, не жадничать.

- если научится не жадничать - можно скромненько зарабатывать. 

 
SanAlex:

всегда просадка - выходя из просадки, есть небольшая прибыль. - пытаюсь научить себя, не жадничать.

- если научится не жадничать - можно скромненько зарабатывать. 

просадка вообще вещь такая, естественная можно сказать. Надо не уподобляться @Олег avtomat и учиться с ней жить, борьба с естественной просадкой гарантированно убивает любую стратегию.

любая стратегия исполняемая роботом (или упёртым трейдером, не отклоняющимся от правил) порождает линию баланса являющуюся классическим СБ вокруг тренда (как правило тренда "-спред на сделку").

Пока отклонения в разумных, или расчётных, приделах можно не суетится - всё пройдёт, оно само вырулит обратно. Когда отклоняется до пороговой величины, то разумей "посидеть день/неделю на заборе" - рынок всё одно вернётся к привычным движениям. А можно покипешить, поиграть лотами и привести баланс туда где он должен быть (не обязательно в плюс).

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Maxim Kuznetsov:

......

А можно покипешить, поиграть лотами и привести баланс туда где он должен быть (не обязательно в плюс).

ну не знаю, меня устраивает кипишь - 

-   (не обязательно в минус)

третий месяц пойдёт проверки этого кипишь - 1месяц из 50 000 до 1 000 000 . 2месяц из 50 000  до 600 000 ну и на сегодняшний день пошла первая неделя 3месяца

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