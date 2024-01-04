Скрипты: BEST CORRELATION
Автор, как это можно использовать? Данный скрипт.
судя по всему для парного
судя по всему для парного
Это как? Например AUDNZD и NZDJPY раскорреляция 1%. Типа покупаем AUDNZD и продаем NZDJPY. Подскажите если знаете.
Покупаем AUDJPY
Покупаем AUDJPY
Это все понятно, для советника. Но хотелось бы разобраться в принципе действия. Например у USDCHFи AUDNSD сейчас - 0,88. (Обратная корреляция) Что это значит? Какая пара тут слабее, по отношению к доллару? Или они как-то между собой соотносятся?
И можно ли протестировать советника? Перед покупкой?
Вам не поможет этот индикатор в чистом виде, вообще не поможет.
Если рассматривать USDCHF и AUDNZD, то это совершенно разные пары, но с внешне схожим движением, впрочем как и все.
Нужно учитывать волатильность пар и стоимость пункта при выборе лота.
Сейчас эта величина составляет 1.00 и 0.53, то есть, если хотим купить USDCHF лот нужен 0.53, а вот AUDNZD 1.00, почти в 2 раза больше.
Также нужно понимать, что "цифра" корреляции целиком зависит от количества просчитанных баров по истории и кардинально может менять значение от количества баров.
Сам коэффициент вам не поможет, нужно учитывать ещё некоторые факторы и рассогласования по парам
В самом низу именно этот расчёт корреляции, и можно видеть как он изменяется именно по выбранным вами парам
Описание стратегии:
просадка будет минимальной, а прибыль – гарантированной!
Да это гралль.
Да это гралль.
А это шедевр :)
"советник делает ставки на возврат к правильному курсу"
Вам не поможет этот индикатор в чистом виде, вообще не поможет.
Если рассматривать USDCHF и AUDNZD, то это совершенно разные пары, но с внешне схожим движением, впрочем как и все.
Нужно учитывать волатильность пар и стоимость пункта при выборе лота.
Сейчас эта величина составляет 1.00 и 0.53, то есть, если хотим купить USDCHF лот нужен 0.53, а вот AUDNZD 1.00, почти в 2 раза больше.
Также нужно понимать, что "цифра" корреляции целиком зависит от количества просчитанных баров по истории и кардинально может менять значение от количества баров.
Сам коэффициент вам не поможет, нужно учитывать ещё некоторые факторы и рассогласования по парам
В самом низу именно этот расчёт корреляции, и можно видеть как он изменяется именно по выбранным вами парам
Спасибо за развернутый и подробный ответ. Завтра посмотрю на свежую голову.
Послезавтра голова будет свежее )))
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BEST CORRELATION:
Скрипт выводит отсортированную информацию о корреляции по всем инструментам счета.
Author: Vladimir Khlystov