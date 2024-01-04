Скрипты: BEST CORRELATION

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BEST CORRELATION:

Скрипт выводит отсортированную информацию о корреляции по всем инструментам счета.

Author: Vladimir Khlystov

 
Автор, как это можно использовать? Данный скрипт.
 
Edd116:
Автор, как это можно использовать? Данный скрипт.

судя по всему для парного

 
Andrey Azatskiy:

судя по всему для парного

Это как? Например AUDNZD и NZDJPY раскорреляция 1%. Типа покупаем AUDNZD и продаем NZDJPY. Подскажите если знаете.
 
Edd116:
Это как? Например AUDNZD и NZDJPY раскорреляция 1%. Типа покупаем AUDNZD и продаем NZDJPY. Подскажите если знаете.

Покупаем AUDJPY

 
Vitaly Muzichenko:

Покупаем AUDJPY

Ок. Понял. Спасибо!
 
Edd116:

Это все понятно, для советника. Но хотелось бы разобраться в принципе действия. Например у USDCHFи AUDNSD сейчас - 0,88. (Обратная корреляция) Что это значит? Какая пара тут слабее, по отношению к доллару? Или они как-то между собой соотносятся?

И можно ли протестировать советника? Перед покупкой?

Вам не поможет этот индикатор в чистом виде, вообще не поможет.

Если рассматривать USDCHF и AUDNZD, то это совершенно разные пары, но с внешне схожим движением, впрочем как и все.

Нужно учитывать волатильность пар и стоимость пункта при выборе лота.

Сейчас эта величина составляет 1.00 и 0.53, то есть, если хотим купить USDCHF  лот нужен 0.53, а вот AUDNZD 1.00, почти в 2 раза больше.


Также нужно понимать, что "цифра" корреляции целиком зависит от количества просчитанных баров по истории и кардинально может менять значение от количества баров.

Сам коэффициент вам не поможет, нужно учитывать ещё некоторые факторы и рассогласования по парам

В самом низу именно этот расчёт корреляции, и можно видеть как он изменяется именно по выбранным вами парам


 
Vladimir Khlystov:

Описание стратегии:
 просадка будет минимальной, а прибыль – гарантированной! 

Да это гралль.

 
Evgeny Belyaev:

Да это гралль.

А это шедевр :)

"советник делает ставки на возврат к правильному курсу"

 
Vitaly Muzichenko:

Вам не поможет этот индикатор в чистом виде, вообще не поможет.

Если рассматривать USDCHF и AUDNZD, то это совершенно разные пары, но с внешне схожим движением, впрочем как и все.

Нужно учитывать волатильность пар и стоимость пункта при выборе лота.

Сейчас эта величина составляет 1.00 и 0.53, то есть, если хотим купить USDCHF  лот нужен 0.53, а вот AUDNZD 1.00, почти в 2 раза больше.


Также нужно понимать, что "цифра" корреляции целиком зависит от количества просчитанных баров по истории и кардинально может менять значение от количества баров.

Сам коэффициент вам не поможет, нужно учитывать ещё некоторые факторы и рассогласования по парам

В самом низу именно этот расчёт корреляции, и можно видеть как он изменяется именно по выбранным вами парам


Спасибо за развернутый и подробный ответ. Завтра посмотрю на свежую голову.
 
Edd1162020.12.29 23:09
Спасибо за развернутый и подробный ответ. Завтра посмотрю на свежую голову.

Послезавтра голова будет свежее )))

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