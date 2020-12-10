Свойства оъекта в тестере стратегий.
Доброго времени суток!
Запнулся на проверки советника в тестере mt5. На реальном графике всё работает.
Проблема в следующем. Основа проблемы - объект (hline), нанесённый вручную на график. При запуске, советник берёт цену с этого объекта, для дальнейшей работы. Но, как известно, в тестере объект на график не нанести. Пробовал создавать шаблон ("tester.tpl") с нанесёнными линиями. При тестировании, линии отображаются, а советник их не видит...
Дайте, пожалуйста совет. Как тестировать советник по данному принципу работы?
Нормально тестер работает.
Вот накинул линию (обратите внимание на ИМЯ ОБЪЕКТА)
сохранил шаблон графика как tester.tpl.
Вот код советника:
//+------------------------------------------------------------------+ //| ProjectName | //| Copyright 2020, CompanyName | //| http://www.companyname.net | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { Comment(ObjectGetDouble(ChartID(),"Horizontal Line",OBJPROP_PRICE)); } //+------------------------------------------------------------------+
и результат запуска:
Как видите тестер отлично видит графический объект и позволяет получить его параметры.
В моей функции, находятся все объекты на графике. Если объект линия, берётся его цена. Я не обращаюсь к объекту по имени.
Но, спасибо за ответ.
Пробовал вставить для проверки Comment(ObjectTotal()). Число объектов определяет, а цену не получает...
Сейчас использую советник для торговли. Решил в тестере проверить...
В моей функции, находятся все объекты на графике. Если объект линия, берётся его цена. Я не обращаюсь к объекту по имени.
Но, спасибо за ответ.
Пробовал вставить для проверки Comment(ObjectTotal()). Число объектов определяет, а цену не получает...
Сейчас использую советник для торговли. Решил в тестере проверить...
Значит исправляйте свой код. Пример я привел.
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Доброго времени суток!
Запнулся на проверки советника в тестере mt5. На реальном графике всё работает.
Проблема в следующем. Основа проблемы - объект (hline), нанесённый вручную на график. При запуске, советник берёт цену с этого объекта, для дальнейшей работы. Но, как известно, в тестере объект на график не нанести. Пробовал создавать шаблон ("tester.tpl") с нанесёнными линиями. При тестировании, линии отображаются, а советник их не видит...
Дайте, пожалуйста совет. Как тестировать советник по данному принципу работы?