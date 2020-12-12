Нужна критика, бот для акций США - страница 4
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так себе план, я на вашем месте (если все реально работает) продался бы фонду или сделал бы свой.
Посмотрите внимательно на отчёт, в нём половина профита получена от покупок с марта по июнь 2020. Без этого профита результат ниже бенчмарка на 2-3 %
Для полностью автоматической системы результат в целом неплохой, но только если не учитывать то что год был необычный и не показательный, что на мой взгляд довольно очевидно.
Согласен. Этот год довольно не обычный. И если правильно взяться по весне было, то прибыль ощутимую можно было получить. Не считая пассивного дохода в виде дивидендов.
Как пример.
Понимаю, но меня наоборот не интересуют. Если есть инструмент детали каждый под себя заточит.
Приложенная таблица не впечатлила, интересует конкретика
Приложенная таблица не впечатлила, интересует конкретика
Вы уже два раза упоминаете конкретику, но ничего конкретного не спросили, кроме того как человек собрался роботизировать, когда он в первом посте написал что это уже сделано)
Недооцененность - переоцененность - например просто по среднеотраслевым мультипликаторам вас чем-то не устраивает?
Вообщем спрашивайте что конкретно интересует, мне тоже интересно)
Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров. Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500. Хочу понять, что с этим можно делать дальше.
Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?
Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?
Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?
Разве для МТ5 есть выход на американский рынок? Первый раз слышу.
Посмотрел. Похвально.
Если это автоматизировано и без ручного вмешательства будет в двойне похвально.
Хвалитесь. Как вам этого удалось достичь?
Расписал принцип алгоритма выше, остальное - секрет фирмы
Разве для МТ5 есть выход на американский рынок? Первый раз слышу.
Я не работаю с МТ5
Приложенная таблица не впечатлила, интересует конкретика
Какая?