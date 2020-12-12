Нужна критика, бот для акций США - страница 2

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Yuriy Zaytsev:

По какому принципу бот подбирает акции ?

Есть ли ограничения на количество подбираемых инструментов ?

Откуда бот берет данные для подбора ?

"По какому принципу бот подбирает акции ?"

При подборе бот импортирует данные финансовых отчетов компаний и цен на их акции за последний год из биржевого API.
Далее компании фильтруются по капитализации, ряду фин. коэффициентов (Quarterly Total Debt/Capital Data, Price/Earnings (ltm), Return on capital и т.д.), значению и изменению цены акции за последнюю неделю/месяц/полугодие.
Для оставшихся компаний считаем итоговый коэффициент на основе тех самых фин. показателей по которым мы фильтровали (фин. показатели имеют свои рассчитанные веса и влияют на конечный результат в разной степени). Компании сортируются по итоговому коэффициенту и для топ-4 формируется сигнал.
Кратко так.


"Есть ли ограничения на количество подбираемых инструментов ?" 

Бот работает только с компаниями торгующимися на NYSE и Nasdaq.


"Откуда бот берет данные для подбора ?"

Из API которое я нашел в интернете.

 
Dmitriy Skub:
Просадка какая за эти 1.5 года?
Стоимость портфеля в любой момент времени была выше стоимости инвестированных средств.
Таким образом я считаю что просадка нулевая, при этом отдельные позиции продавались с убытком.
 
Aleksandr Morozov:
Скрины итоговые выложи, просадка, общая прибыль и т.д. Итоги теста

Итоги теста   https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cX0y6zFCZLSe2umSVzXFwNrDMj-VqIRtw1yOvMMNas/edit

Можете посмотреть описание бота здесь  pickinvest.tilda.ws 

2019-05-2020-11-all-report
2019-05-2020-11-all-report
  • docs.google.com
2019-05-2020-11-all-report Report for period2019-01-01-2020-11-08 Ticker,Buy Date,Price,Count,Invested Amount,Sell Date,Price,Portfolio Cost,Profit($),Profit %,SNP500 Buy Price,SNP500 Count,SNP500 Invested Amount,SNP500 Sell Price,SNP500 Portfolio cost,SNP500 Profit($),SNP500 Profit % FFIV,2019-...
 
MikhailTr:

Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров.  Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500.  Хочу понять, что с этим можно делать дальше. 

Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?

Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?

Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?

В заголовке вижу, что нужна критика.

Критиковать мне как покушать.

Но пока не вижу что именно критиковать? А хотелось БЫ-б.

 
Есть разница между инвестированием и трейдерством
 
Aleksandr Morozov:
Есть разница между инвестированием и трейдерством

Ага, очевидно она в пользу первого))

 
MikhailTr:

"По какому принципу бот подбирает акции ?"

При подборе бот импортирует данные финансовых отчетов компаний и цен на их акции за последний год из биржевого API.
Далее компании фильтруются по капитализации, ряду фин. коэффициентов (Quarterly Total Debt/Capital Data, Price/Earnings (ltm), Return on capital и т.д.), значению и изменению цены акции за последнюю неделю/месяц/полугодие.
Для оставшихся компаний считаем итоговый коэффициент на основе тех самых фин. показателей по которым мы фильтровали (фин. показатели имеют свои рассчитанные веса и влияют на конечный результат в разной степени). Компании сортируются по итоговому коэффициенту и для топ-4 формируется сигнал.
Кратко так.


"Есть ли ограничения на количество подбираемых инструментов ?" 

Бот работает только с компаниями торгующимися на NYSE и Nasdaq.


"Откуда бот берет данные для подбора ?"

Из API которое я нашел в интернете.

Критика в том, что какого вы ещё не запилили рекламную компанию,  сайт и т.п. и не продаёте своё решение в массы за грошики))

А серьёзно - нормальный правильный подход. Я думаю платформа, которая имеет удобное АПИ внутри себя по получению фин. отчетности компаний, делает всех остальных.

Можете поделиться в личку, где берёте данные?

 
Uladzimir Izerski:

В заголовке вижу, что нужна критика.

Критиковать мне как покушать.

Но пока не вижу что именно критиковать? А хотелось БЫ-б.

Пока есть трейд лог  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cX0y6zFCZLSe2umSVzXFwNrDMj-VqIRtw1yOvMMNas/edit и история сигналов в твитере, куда бот автоматически отправляет сигналы @stock_usa

2019-05-2020-11-all-report
2019-05-2020-11-all-report
  • docs.google.com
2019-05-2020-11-all-report Report for period2019-01-01-2020-11-08 Ticker,Buy Date,Price,Count,Invested Amount,Sell Date,Price,Portfolio Cost,Profit($),Profit %,SNP500 Buy Price,SNP500 Count,SNP500 Invested Amount,SNP500 Sell Price,SNP500 Portfolio cost,SNP500 Profit($),SNP500 Profit % FFIV,2019-...
 
MikhailTr:

Итоги теста   https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cX0y6zFCZLSe2umSVzXFwNrDMj-VqIRtw1yOvMMNas/edit

Можете посмотреть описание бота здесь  pickinvest.tilda.ws 

Извиняюсь что вступаю в дискуссию, но это бесплатный форум, и все должно быть бесплатно, а платно тут только в сервисах.
И обсуждение (промоушен, рекомендация и так далее) коммерческих и сторонних продуктов (а также продуктов сервисов) на форуме запрещено.

Поэтому рекомендую выложить бот исходником прямо сюда в ветку, и тогда может быть конструктивная критика.
А так - это все похоже на предпродажную поднготовку будущего платного бота, или на продажу, или на маркетинг и так далее.

А это скриншоты с вашего твиттер аккаунта (который вы тут указали) - можно посмотреть на дату поста в твиттер, а это 11 июля 2019 года:

 
Sergey Golubev:

Извиняюсь что вступаю в дискуссию, но это бесплатный форум, и все должно быть бесплатно, а платно тут только в сервисах.
И обсуждение (промоушен, рекомендация и так далее) коммерческих и сторонних продуктов (а также продуктов сервисов) на форуме запрещено.

Поэтому рекомендую выложить бот исходником прямо сюда в ветку, и тогда может быть конструктивная критика.
А так - это все похоже на предпродажную поднготовку будущего платного бота, или на продажу, или на маркетинг и так далее.

А это скриншоты с вашего твиттер аккаунта (который вы тут указали) - можно посмотреть на дату поста в твиттер, а это 11 июля 2019 года:

Прошу прощения, я тестировал подписку. Ссылку на форму удаляю. Сейчас узнаю только мнение, что бы понять заинтересованность и качество бота

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