Нужна критика, бот для акций США - страница 2
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По какому принципу бот подбирает акции ?
Есть ли ограничения на количество подбираемых инструментов ?
Откуда бот берет данные для подбора ?
"По какому принципу бот подбирает акции ?"
При подборе бот импортирует данные финансовых отчетов компаний и цен на их акции за последний год из биржевого API.
Далее компании фильтруются по капитализации, ряду фин. коэффициентов (Quarterly Total Debt/Capital Data, Price/Earnings (ltm), Return on capital и т.д.), значению и изменению цены акции за последнюю неделю/месяц/полугодие.
Для оставшихся компаний считаем итоговый коэффициент на основе тех самых фин. показателей по которым мы фильтровали (фин. показатели имеют свои рассчитанные веса и влияют на конечный результат в разной степени). Компании сортируются по итоговому коэффициенту и для топ-4 формируется сигнал.
Кратко так.
"Есть ли ограничения на количество подбираемых инструментов ?"
Бот работает только с компаниями торгующимися на NYSE и Nasdaq.
"Откуда бот берет данные для подбора ?"
Из API которое я нашел в интернете.
Просадка какая за эти 1.5 года?
Таким образом я считаю что просадка нулевая, при этом отдельные позиции продавались с убытком.
Скрины итоговые выложи, просадка, общая прибыль и т.д. Итоги теста
Итоги теста https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cX0y6zFCZLSe2umSVzXFwNrDMj-VqIRtw1yOvMMNas/edit
Можете посмотреть описание бота здесь pickinvest.tilda.ws
Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров. Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500. Хочу понять, что с этим можно делать дальше.
Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?
Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?
Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?
В заголовке вижу, что нужна критика.
Критиковать мне как покушать.
Но пока не вижу что именно критиковать? А хотелось БЫ-б.
Есть разница между инвестированием и трейдерством
Ага, очевидно она в пользу первого))
"По какому принципу бот подбирает акции ?"
При подборе бот импортирует данные финансовых отчетов компаний и цен на их акции за последний год из биржевого API.
Далее компании фильтруются по капитализации, ряду фин. коэффициентов (Quarterly Total Debt/Capital Data, Price/Earnings (ltm), Return on capital и т.д.), значению и изменению цены акции за последнюю неделю/месяц/полугодие.
Для оставшихся компаний считаем итоговый коэффициент на основе тех самых фин. показателей по которым мы фильтровали (фин. показатели имеют свои рассчитанные веса и влияют на конечный результат в разной степени). Компании сортируются по итоговому коэффициенту и для топ-4 формируется сигнал.
Кратко так.
"Есть ли ограничения на количество подбираемых инструментов ?"
Бот работает только с компаниями торгующимися на NYSE и Nasdaq.
"Откуда бот берет данные для подбора ?"
Из API которое я нашел в интернете.
Критика в том, что какого вы ещё не запилили рекламную компанию, сайт и т.п. и не продаёте своё решение в массы за грошики))
А серьёзно - нормальный правильный подход. Я думаю платформа, которая имеет удобное АПИ внутри себя по получению фин. отчетности компаний, делает всех остальных.
Можете поделиться в личку, где берёте данные?
В заголовке вижу, что нужна критика.
Критиковать мне как покушать.
Но пока не вижу что именно критиковать? А хотелось БЫ-б.
Пока есть трейд лог https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cX0y6zFCZLSe2umSVzXFwNrDMj-VqIRtw1yOvMMNas/edit и история сигналов в твитере, куда бот автоматически отправляет сигналы @stock_usa
Итоги теста https://docs.google.com/spreadsheets/d/18cX0y6zFCZLSe2umSVzXFwNrDMj-VqIRtw1yOvMMNas/edit
Можете посмотреть описание бота здесь pickinvest.tilda.ws
Извиняюсь что вступаю в дискуссию, но это бесплатный форум, и все должно быть бесплатно, а платно тут только в сервисах.
И обсуждение (промоушен, рекомендация и так далее) коммерческих и сторонних продуктов (а также продуктов сервисов) на форуме запрещено.
Поэтому рекомендую выложить бот исходником прямо сюда в ветку, и тогда может быть конструктивная критика.
А так - это все похоже на предпродажную поднготовку будущего платного бота, или на продажу, или на маркетинг и так далее.
А это скриншоты с вашего твиттер аккаунта (который вы тут указали) - можно посмотреть на дату поста в твиттер, а это 11 июля 2019 года:
Извиняюсь что вступаю в дискуссию, но это бесплатный форум, и все должно быть бесплатно, а платно тут только в сервисах.
И обсуждение (промоушен, рекомендация и так далее) коммерческих и сторонних продуктов (а также продуктов сервисов) на форуме запрещено.
Поэтому рекомендую выложить бот исходником прямо сюда в ветку, и тогда может быть конструктивная критика.
А так - это все похоже на предпродажную поднготовку будущего платного бота, или на продажу, или на маркетинг и так далее.
А это скриншоты с вашего твиттер аккаунта (который вы тут указали) - можно посмотреть на дату поста в твиттер, а это 11 июля 2019 года:
Прошу прощения, я тестировал подписку. Ссылку на форму удаляю. Сейчас узнаю только мнение, что бы понять заинтересованность и качество бота