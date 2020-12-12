Нужна критика, бот для акций США

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Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров.  Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500.  Хочу понять, что с этим можно делать дальше. 

Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?

Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?

Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?

 

По какому принципу бот подбирает акции ?

Есть ли ограничения на количество подбираемых инструментов ?

Откуда бот берет данные для подбора ?

 
И к частичной и к полной хорошо отношусь) Но без внутренностей бота сказать ничего нельзя. Для акций 1,5 года мало. И (к Вам не имеет отношения) много примеров декларации алгоработы, но только как оказывалось с ручной поддержкой.
 
MikhailTr:

Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров.  Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500.  Хочу понять, что с этим можно делать дальше. 

Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?

Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?

Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?

ты алгоритм выложи, в простой форме, и сразу будет ясно, оптимизирован он под текущие условия, или действительно работает

[Удален]  
MikhailTr:

Нужна критика

Ладно: Не, ну это никуда не годится! Какой там ещё бот? В топку, всё в топку! 

 
MikhailTr:

Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров.  Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500.  Хочу понять, что с этим можно делать дальше. 

Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?

Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?

Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?

Просадка какая за эти 1.5 года?
 
Скрины итоговые выложи, просадка, общая прибыль и т.д. Итоги теста
 
MikhailTr:

Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров.  Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500.  Хочу понять, что с этим можно делать дальше. 

Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?

Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?

Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?

Критика критикой, но поделитесь названием брокере, который акции дает американские. А то я знаю только одного, хочется расширить кругозор.
 
Maxim Romanov:
Критика критикой, но поделитесь названием брокере, который акции дает американские. А то я знаю только одного, хочется расширить кругозор.

в поиске набери, и все увидишь, в России список известен

 
Sergey Lazarenko:

в поиске набери, и все увидишь, в России список известен

А в Белоруссии :))?
 
Sergey Lazarenko:

в поиске набери, и все увидишь, в России список известен

Я бы мог потратить много времени на поиск и я найду, но зачем, если можно спросить и воспользоваться опытом другого человека.
Нужно уточнить, я биржевых брокеров хотел, а не cfd. 
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