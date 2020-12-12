Нужна критика, бот для акций США
По какому принципу бот подбирает акции ?
Есть ли ограничения на количество подбираемых инструментов ?
Откуда бот берет данные для подбора ?
Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров. Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500. Хочу понять, что с этим можно делать дальше.
Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?
Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?
Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?
ты алгоритм выложи, в простой форме, и сразу будет ясно, оптимизирован он под текущие условия, или действительно работает
Нужна критика
Ладно: Не, ну это никуда не годится! Какой там ещё бот? В топку, всё в топку!
Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров. Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500. Хочу понять, что с этим можно делать дальше.
Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?
Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?
Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?
Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров. Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500. Хочу понять, что с этим можно делать дальше.
Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?
Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?
Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?
Критика критикой, но поделитесь названием брокере, который акции дает американские. А то я знаю только одного, хочется расширить кругозор.
в поиске набери, и все увидишь, в России список известен
в поиске набери, и все увидишь, в России список известен
в поиске набери, и все увидишь, в России список известен
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Всем добрый день. Хотелось бы услышать мнение трейдеров. Я написал бота который подбирает акции рынков США для долговременных инвестиций. Он за 1.5 года работы показал доходность на ~40% больше чем S&P500. Хочу понять, что с этим можно делать дальше.
Как вы относитесь к частичной автоматизации в торговле акциями?
Стали бы вы пользоваться подобными сигналами бесплатно или платно?
Какими источниками информации вы пользуетесь при торговле?