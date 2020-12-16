Пропуски уровней Bid-Ask - страница 7

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Andrey Gladyshev:
Агрессивные ордера сводятся с лимитными, каждый удовлетворяя свою сторону.
Только так. 

Мне больше не чего добавить. Вижу только с вашей стороны недопонимание матчинга.

asd

 
Andrey Gladyshev:
Только так. 

Андрей, Вы все правильно понимаете. Не тратьте силы понапрасну.


 
Алексей Тарабанов:

Если бы это была очередь, то всё было бы иначе. Но - это не очередь, это стэк, очередь наоборот. Последний заявившийся становится первым исполненным. 

очередь всё же образно, но всё таки не стек вовсе. потому что не время главное, а цена. А вот по одной цене - уже очередь, так что я прав. вы нет)

 
Aleksey Mavrin:

очередь всё же образно, но всё таки не стек вовсе. потому что не время главное, а цена. А вот по одной цене - уже очередь, так что я прав. вы нет)

Алексей, ну дык последний заявившийся всегда даёт лучшую цену. Или не так? 

 
На S&P 500 действует правило FIFO. Первым пришел - первым ушел.
То есть первым попал в книгу, тебя первым и исполнят.
 
Алексей Тарабанов:

Алексей, ну дык последний заявившийся всегда даёт лучшую цену. Или не так? 

Последний заявившийся не обязательно дает лучшую цену.
Если ваш лимитник встает на уровень с уже имеющимися заявками, 
то это событие не улучшает цену.
Если вы встали на пустое место в спреде, то тогда улучшили цену.

 
Dmitriy Skub:

Андрей, Вы все правильно понимаете. Не тратьте силы понапрасну.


Спасибо.

 
Dmitriy Skub:

Андрей, Вы все правильно понимаете. Не тратьте силы понапрасну.


Вся эта дискуссия - попутный ветер.
Результата пока никакого. А, возможно, и не будет.

Разработчики молчат. Ни да, ни нет. Хоть бы что-то сказали.
Будет внятный ответ и тему можно будет закрыть.

 
Алексей Тарабанов:

Алексей, ну дык последний заявившийся всегда даёт лучшую цену. Или не так? 

Нет жеж, можно выставить заявку по любой цене (для некоторых случаев внутри доступного диапазона).

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