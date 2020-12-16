Пропуски уровней Bid-Ask - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Агрессивные ордера сводятся с лимитными, каждый удовлетворяя свою сторону.
Только так.
Мне больше не чего добавить. Вижу только с вашей стороны недопонимание матчинга.
Только так.
Андрей, Вы все правильно понимаете. Не тратьте силы понапрасну.
Если бы это была очередь, то всё было бы иначе. Но - это не очередь, это стэк, очередь наоборот. Последний заявившийся становится первым исполненным.
очередь всё же образно, но всё таки не стек вовсе. потому что не время главное, а цена. А вот по одной цене - уже очередь, так что я прав. вы нет)
очередь всё же образно, но всё таки не стек вовсе. потому что не время главное, а цена. А вот по одной цене - уже очередь, так что я прав. вы нет)
Алексей, ну дык последний заявившийся всегда даёт лучшую цену. Или не так?
То есть первым попал в книгу, тебя первым и исполнят.
Алексей, ну дык последний заявившийся всегда даёт лучшую цену. Или не так?
Последний заявившийся не обязательно дает лучшую цену.
Если ваш лимитник встает на уровень с уже имеющимися заявками,
то это событие не улучшает цену.
Если вы встали на пустое место в спреде, то тогда улучшили цену.
Андрей, Вы все правильно понимаете. Не тратьте силы понапрасну.
Спасибо.
Андрей, Вы все правильно понимаете. Не тратьте силы понапрасну.
Результата пока никакого. А, возможно, и не будет.
Разработчики молчат. Ни да, ни нет. Хоть бы что-то сказали.
Будет внятный ответ и тему можно будет закрыть.
Алексей, ну дык последний заявившийся всегда даёт лучшую цену. Или не так?
Нет жеж, можно выставить заявку по любой цене (для некоторых случаев внутри доступного диапазона).