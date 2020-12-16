Пропуски уровней Bid-Ask - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На МОЕХ все работает нормально
Интересно. Я на демке как то юзал АМР. Прям с ходу, с первого раза понял, что то тут не так. Плюнул и забросил.
Есть повод сунуться на МОЕХ и оценить чо там.
Интересно. Я на демке как то юзал АМР. Прям с ходу, с первого раза понял, что то тут не так. Плюнул и забросил.
Есть повод сунуться на МОЕХ и оценить чо там.
Рена, писал же, что всё зависит от фида, передаётся в структуре направление сделки или нет.
Если нет, платформа сама рассчитывает это направление, по описанному принципу выше.
Plaza2 скорее всего передаёт этот параметр. И платформа обрабатывает фид, в соответствии с спецификацией протокола.
По этому встречные заявки на Plaza2 не видны в ленте сделок, что создаёт впечатление что якобы нет проблем. Их нет вообще в любом фиде.
А CQG скорее всего не передаёт этот параметр, по этому платформа сама рассчитывает направление сделок.
Из за этого и получается возможность, в CQG видеть встречные заявки в ленте сделок. Создавая впечатление, что есть какая то проблема.
Но это не проблема, а специфика обработки потока, который не передаёт направление сделки.
Просто разработчикам, наверно не нужно было отображать графический объект встречных сделок, на тиковом графике стакана.
Так как это бесполезная информация, для графического отображения. Только вводит в заблуждение пользователей, не знакомых с спецификой протокола передаваемого потока.
А если на стороне MT5 шлюза, не принимать параметр направление сделки для Plaza2, то платформа будет сама рассчитывать это направление.
Тогда в ленте сделок и на тиковом графике стакана, и для Plaza2 станут видны встречные заявки. ))
стакан это очередь. если лимитник брошен в спред и сразу сведен с рыночным, он же в очередь не попадает, и по всей видимости не меняет лучшую цену очереди.
Я в начале про это упоминал, просто не помню точно, если поднять матчасть будет ясно.
Если бы это была очередь, то всё было бы иначе. Но - это не очередь, это стэк, очередь наоборот. Последний заявившийся становится первым исполненным.
Спецификация Spectra Plaza2
Для CQG ищите сами.
Спецификация Spectra Plaza2
Для CQG ищите сами.
Уволят...
В любой сделке есть инициатор (агрессивный ордер), он и задает направление.
Хоть как это называйте. Один на месте стоит, другой к нему приходит.
Кто идет, тот и направление задает, верно?
И по поводу сделок в спреде
С цветом напутал, смысла не меняет.
В любой сделке есть инициатор (агрессивный ордер), он и задает направление.
Хоть как это называйте. Один на месте стоит, другой к нему приходит.
Кто идет, тот и направление задает, верно?
И по поводу сделок в спреде
С цветом напутал, смысла не меняет.
А теперь представь что два инициатора идут одновременно.
Кто тогда задаёт направление? Кто инициатор?
И как будет называться такая сделка?
Вы вообще не читаете о чём тут пишут.
А теперь представь что два инициатора идут одновременно.
Кто тогда задаёт направление? Кто инициатор?
И как будет называться такая сделка?
Вы вообще не читаете о чём тут пишут.
А теперь правильно? На долю секунды продавец пришел раньше, значит следующий Last trade будет sell. За ним buy.
Каждая сделка назовется своим именем. Никакой путаницы. Вы сами вникаете в то, что пишете?
Если кто-то полагает, что лимитник, брошенный в спред, будет нейтральным, тоже ошибается.
Вы, когда отправляете в спред свой лимитник, точно знаете какой он? То есть куда его отнесет система, к биду или к оферу?
Разнонаправленные агрессивные ордера не делят один и тот же лимитник, каждый идет на "свою" сторону. Потому как нет
ничего висящего в воздухе. Все стоят на своем месте.
А теперь правильно? На долю секунды продавец пришел раньше, значит следующий Last trade будет sell. За ним buy.
Каждая сделка назовется своим именем. Никакой путаницы. Вы сами вникаете в то, что пишете?
Если кто-то полагает, что лимитник, брошенный в спред, будет нейтральным, тоже ошибается.
Вы, когда отправляете в спред свой лимитник, точно знаете какой он? То есть куда его отнесет система, к биду или к оферу?
Разнонаправленные агрессивные ордера не делят один и тот же лимитник, каждый идет на "свою" сторону. Потому как нет
ничего висящего в воздухе. Все стоят на своем месте.
Поймите, в встречных сделках, нет ни каких на долю секунды раньше, позже.
Два инициатора пришли именно в один момент времени, милисекундном, микросекундном не важно.
По этому они не долетают до лучших лимитных заявок которые стоят в стакане, они сводятся в сделку внутри спреда.
По этому агрессивный покупатель не изменит Ask, агрессивный продавец не изменит Bid.
Их заявки сведутся внутри спреда, и породят Last.
А в ленте сделок будет N/A направление не определено, но на тиковом графике стакана будет обычная графическая точка, которая не равна ни цене Ask, ни цене Bid.
Только так.