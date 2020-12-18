Подскажите как сделать скриншот результата прогона в тестере. - страница 3
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Зачем вообще картинки? пересмотреть 1000 картинок и выбрать самую прикольную???
Интересуют основные результаты тестов; прибыльность, просадка, матоожидание, фактор восстановления... всё это быстро сортируется в экселеОпять же эксель, имея ордера в csv формате создается график по Вашему вкусу в экселе
Не интересен фактор восстановления. Были советники с ФР под 60(да и больше были). А линия в конце горизонтальная. За 5 лет. Ну и зачем такой способ. пусть будет 10-15, но..
В деините картинку создать, сохранить. В формате bmp совсем не сложно.
Вот я и говорю. Как?
https://www.mql5.com/ru/code/251
Спасибо! А для МТ4 нет у Вас?
https://www.mql5.com/ru/code/251
Спасибо! Надо для мт4.
Что из предложенных кодов у вас не компилируется под четверку?
Сбор данных не проблема( в deinit перебираем закрытые сделки).
Если баланс, то да. Если нужна линия эквити, собирать данные нужно на протяжении всего теста.
Самый простой способ - использовать индикатор. Индикатор создает пару кнопок (вперед, назад для передора вариантов), а данные отображает в подокне буфером. Соответственно, при тестировании в эксперте в деините сохранять текстовые файлы с историей баланса.
Не подходит. надо видеть сразу много вариантов.