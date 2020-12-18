Подскажите как сделать скриншот результата прогона в тестере. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не подходит. надо видеть сразу много вариантов.
Можно и несколько рисовать. Что у вас не получается?
Что из предложенных кодов у вас не компилируется под четверку?
При компиляции от Уважаемого fxsaber
В основном Curve.mqh
Можно и несколько рисовать. Что у вас не получается?
Есть много проходов. Когда видишь СРАЗУ 100 рисунков, то видно какой лучше.
Видно же какой лучше?
Спасибо! Надо для мт4.
Покопайтесь в коде. Сохранение bmp - просто как 3 копейки. Надо заполнить структуру, сохранить ее в файл, изменить размер массива заполнить его (на рисовать в нем линии) и тоже сохранить в файл.
Есть много проходов. Когда видишь СРАЗУ 100 рисунков, то видно какой лучше.
Видно же какой лучше?
Я тоже сначала так же считал. но из десятков и больше отбирать глазами 1) физически неудобно 2) устаёт глаз и замыливается 3) присутствует казус масштаба, ( грубо - когда просадку 90% можешь не заметить)
Поэтому я пришёл таки к таким штукам которые давно придуманы умными дядьками, как коэффициенты Сортино, Швагер, Шарп и т.п., плюс ещё их формулы модифицировать можно под свои нужды.
Файл cintbmp4.mqh - в Include.
Это пример - в Scripts.
При компиляции от Уважаемого fxsaber
В основном Curve.mqh
Добавить #property strict, вынести объявление структур из метода, и работает в четверке.
Graphics скопировать из пятерки, если нет в инклуде.
Есть много проходов. Когда видишь СРАЗУ 100 рисунков, то видно какой лучше.
Видно же какой лучше?
Половину картинок элементарно отсеять.
А из оставшихся выбрать лучшую сложно и шглазами.
Попробовали бы хоть отсортировать по R2, перед изобретением велосипеда...
Есть много проходов. Когда видишь СРАЗУ 100 рисунков, то видно какой лучше.
Видно же какой лучше?
Ошибочное мнение, есть так же оптические иллюзии, коллизии масштаба. Вам ровность надо определить. Самая ровная, это прямая, соединяете начальную точку и конечную и формула прямой и значение в каждой точке у вас есть, далее среднее отклонение, абсолютное, наличие экстремумов на кривой баланса. Это будет правильней и легче. Или Шарп и иные в помощь, они тоже с картинок начинали))))