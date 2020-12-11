Вопрос по теореме Котельникова - страница 2

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Vladimir:

Смотрите, Дмитрий, сколько необъясненных понятий Вы вводите для объяснения теоремы, которая  и так уже непонятна с точки зрения математики (извините, на самом деле их 7):


Остальные 6 в полном тексте (прилагаю). По тексту вышеприведенной теоремы я спросил у внука что такое частота функции? За три недели, хотя удаленка и кончилась, он не смог получить ответа от преподавателей. Хорошо, спишем это на некачественное преподавание. Но здесь то ведь есть люди знающие. Почему они молчат? Я сам вспоминаю, что на первых вводных лекциях о рядах Фурье в 1982 мне говорили "давайте дорисуем функцию за областью определения", но неужели этот прием фальсификации данных используется в цифровой обработке сигналов (ЦОС)?

PS. Если звук, насколько я знаю, вместо ...---...--- говорят "Mayday" или что-то похожее.

Что-то странная какая-то первая терема. Доказывается, что сумма сигналов синусоидальной формы может быть представлена суммой сигналов синусоидальной формы.

А вторая очевидная. Один период сигнала включает одну вершину и одну низину, поэтому, чтобы нарисовать этот период нужно обозначить две точки. Поэтому количество точек в два раза больше частоты. 

 
Vladimir:

Если бы предмет, по которому задана курсовая, был действительно математическим. А то ведь называется "Математические методы теории сигналов и систем". Неужели нужно здесь говорить о Чебышеском альтернансе или рассказывать о гильбертовых пространствах функций, интегрируемых с квадратом? Ведь явно не то. Поэтому я и спросил, как реально сейчас в жизни используется теорема Котельникова. Мне кажется, используется. Однако оба вопроса, связанные с простейшим из сигналов, ответа пока не получили. Повторюсь, теорема:

1- непригодна для сигналов имеющих момент начала. в частности, для сигнала SOS (---...---...), существенным свойством которого является момент начала его передачи;

2- непригодна для сигналов, имеющих разрывы - тот же сигнал SOS морзянкой

Так ли это? Как ее используют?

Это новая (относительно) дисциплина. Здесь вряд ли есть спецы по математической теории сигналов. Радиосвязь это маленькая часть этой науки.

https://siblec.ru/telekommunikatsii/matematicheskaya-teoriya-signalov

Математическая теория сигналов
Математическая теория сигналов
  • siblec.ru
3. Принципы формирования канального цифрового сигнала с ИКМ (см. PDH) 1. Сигналы в системах передачи Существует много различных способов передачи сигналов. Так, два человека могут "связываться" между собой, пользуясь речью, жестами или графическими символами. В далеком прошлом передача на большие расстояния осуществлялась с помощью звуковых...
 
Допустим, записываем синусоидальный сигнал частотой X гц, как положено по теореме, - с частотой дискретизации 2X сэмпла в сек. В момент времени 0 значение синусоиды равно 0 - записывается в файл 0, в следующей точке дискретизации, соответствующей середине периода синусоиды, значение опять 0. И так далее... Сигнал есть, а не записано ничего. 
 
Valeriy Yastremskiy:

Это новая (относительно) дисциплина. Здесь вряд ли есть спецы по математической теории сигналов. Радиосвязь это маленькая часть этой науки.

https://siblec.ru/telekommunikatsii/matematicheskaya-teoriya-signalov

Какая она новая? Файлик антикварный, в нем еще борьба с космополитизмом отражена - вместо Герцев периоды в секунду.

 
Dmitry Fedoseev:

Какая она новая? Файлик антикварный, в нем еще борьба с космополитизмом отражена - вместо Герцев периоды в секунду.

Начало конечно не новое. но факсограммы и особенности их сигнала у нас после 90х. Для меня все науки появившиеся после 80х молодые и новые) А периоды в секунду вместо герцев это грусть) не те люди писали.

Непонятная мне специальность))) ШПД и СВЧ это одно, а морзе это другое, хотя всё сигналы. Зачем нужно ШПДшнику морзе для меня вопрос.

 
Vladimir:

2) А вот это интересно. Что такое точность в Ваших словах? Для П-образных сигналов, каким является SOS?

Обычно в подобных случаях точность понимается как близость по метрике L2.

 
Aleksey Nikolayev:

Обычно в подобных случаях точность понимается как близость по метрике L2.

Понятно. Но в этом случае частота среза (f1 на картинке https://www.mql5.com/ru/forum/357554#comment_19650132) уже не будет ограничена каким-либо числом, рассматривая теорема неприменима.
Вопрос по теореме Котельникова
Вопрос по теореме Котельникова
  • 2020.12.09
  • www.mql5.com
Здравствуйте, люди, знакомые с обработкой сигналов! Я не знаком...
 
Dmitry Fedoseev:

Какая она новая? Файлик антикварный, в нем еще борьба с космополитизмом отражена - вместо Герцев периоды в секунду.

Да. 1933. Вот кусок юбилейного текста https://nag.ru/articles/article/102909/teoreme-kotelnikova-85-let.html:


Файл был подготовлен с печатного материала к другому юбилею, 70-летнему, в 2003.

Теореме Котельникова 85 лет
Теореме Котельникова 85 лет
  • 2018.12.26
  • Дмитрий Кусайкин
  • nag.ru
В 2018 году исполнились юбилейные 110 лет со дня рождения выдающегося советского и российского ученого в области радиотехники Владимира Александровича Котельникова (1908−2005), и одновременно исполнилось 85 лет сформулированной им и доказанной теореме о дискретизации сигналов, которую можно назвать одной из главных в теории цифровой связи и...
 
Если внуку задали обзор методов интерполяции, то, наверное, этих методов должно быть несколько. Думаю, теорема Котельникова - не самый удачный пример, это - не метод интерполяции вообще. Я бы обратил свой взор в сторону методов Тейлора, Лагранжа и Фурье. 
 
Алексей Тарабанов:
Если внуку задали обзор методов интерполяции, то, наверное, этих методов должно быть несколько. Думаю, теорема Котельникова - не самый удачный пример, это - не метод интерполяции вообще. Я бы обратил свой взор в сторону методов Тейлора, Лагранжа и Фурье. 

В том-то и сложность, что приходится угадывать, что имеется в виду. Еще не написано ни строчки, а от семестра осталось 20 дней. У них в этом семестре все расписание о сигналах. Даже на военке проходят их же... Думаю, без т. Котельникова нельзя. По общей теории интерполяции я ему отослал материалы. Она ведь является обязательной частью любого учебника по численным методам.

Задачу интерполяции я понимаю так: есть таблица значений функции в n точках xi от a до b. Нужно найти формульное представление для нахождения значений функции для любого x внутри отрезка ab, такое, что в xi вычисленные значения совпадают с табличными. Теорема Котельникова дает такое формульное представление и, более того, дает требования к функции и таблице, достаточные для того, чтобы совпадение было точным в любой точке отрезка, а не только для xi. Да, это больше, чем задача интерполяции. Но и требования нешуточные, даже сигнал SOS им не удовлетворяет.

Не принимайте близко к сердцу эти беды моего внука. Он 4 семестра отучился на одни пятерки, справится как-нибудь и с этой проблемой. Преподаватель, вроде, обещал рассказать, что нужно, но что-то не торопится. С этой удаленкой обучение идет весьма халтурно. Это мне самому хочется, чтобы у внука знания были стоящие. Удивительно, на этом форуме столько писали о ЦОС, столько фильтров приводили, даже программы с фильтрами, а с теоремой Котельникова, связывающей непрерывное и дискретное представление сигналов, ясного ответа добиться не получается. Я надеялся, что для ---...---...--- кто- нибудь расскажет, что ошибка замены дискретного представления на непрерывное меньше какой-нибудь величины, уменьшающейся с длиной сигнала. Странно, что ничего похожего не услышал. Как же ее использовать, эту теорему, "фундаментальное утверждение в области цифровой обработки сигналов"?

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