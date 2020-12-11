Вопрос по теореме Котельникова - страница 5
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Это у вас какой-то дуализм дуализма получается)
Древо наше все)
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Сигналом SOS может служить герань в горшке на подоконнике.
Ага, если враг тронет герань, то запах фосгена выдаст его присутствие)))
кто про что, а вшивый про баню (народная мудрость) и насколько ж мудро наш народ умеет и подметить и выразитьИ ведь тоже сигнал. ;)
В том-то и сложность, что приходится угадывать, что имеется в виду. Еще не написано ни строчки, а от семестра осталось 20 дней. У них в этом семестре все расписание о сигналах. Даже на военке проходят их же... Думаю, без т. Котельникова нельзя. По общей теории интерполяции я ему отослал материалы. Она ведь является обязательной частью любого учебника по численным методам.
Задачу интерполяции я понимаю так: есть таблица значений функции в n точках xi от a до b. Нужно найти формульное представление для нахождения значений функции для любого x внутри отрезка ab, такое, что в xi вычисленные значения совпадают с табличными. Теорема Котельникова дает такое формульное представление и, более того, дает требования к функции и таблице, достаточные для того, чтобы совпадение было точным в любой точке отрезка, а не только для xi. Да, это больше, чем задача интерполяции. Но и требования нешуточные, даже сигнал SOS им не удовлетворяет.
Не принимайте близко к сердцу эти беды моего внука. Он 4 семестра отучился на одни пятерки, справится как-нибудь и с этой проблемой. Преподаватель, вроде, обещал рассказать, что нужно, но что-то не торопится. С этой удаленкой обучение идет весьма халтурно. Это мне самому хочется, чтобы у внука знания были стоящие. Удивительно, на этом форуме столько писали о ЦОС, столько фильтров приводили, даже программы с фильтрами, а с теоремой Котельникова, связывающей непрерывное и дискретное представление сигналов, ясного ответа добиться не получается. Я надеялся, что для ---...---...--- кто- нибудь расскажет, что ошибка замены дискретного представления на непрерывное меньше какой-нибудь величины, уменьшающейся с длиной сигнала. Странно, что ничего похожего не услышал. Как же ее использовать, эту теорему, "фундаментальное утверждение в области цифровой обработки сигналов"?
Подарите ему справочник по высшей математике Бронштейна и Семендяева. Там вполне толково тема и методы интерполяции изложены. Если полностью въедет и ещё пару программ приложит, то точно победит, займёт это пару дней, но никак не 20. А Котельников не причём. Задача интерполяции - описание непрерывной функцией точных дискретных значений, задача Котельникова - описание дискретными значениями непрерывной функции, т.е. она обратна задаче аппроксимации. По-сути, задача Котельникова - дискретная аппроксимация аналоговой функции, а это уже совсем другая песня.
Не обязательно звук, ведь это может быть свет, радиоволны, жесты, мимика, письмо, амплитуда, фаза, соотношения частот, и прочее-прочее, и много чего ещё... Это есть несущая частота.
На этой несущей частоте создаётся информационный сигнал, в данном случае сигнал SOS (---...---...)
Олег, сигнал SOS - ... --- ...
Вдруг, пригодится )
Олег, сигнал SOS - ... --- ...
Вдруг, пригодится )
ну да...
чем чёрт не шутит...
Ты, Алексей, все описки подмечаешь, как опытный корректировщик стрельбы. Это хорошо. Это правильно.
ну да...
чем чёрт не шутит...
ты все описки подмечаешь, Алексей, как опытный корректировщик стрельбы.
Просто, мой дед 7 раз за речкой побывал в 1941-1942 радистом. В 60-70-е дома для развлечения телевизоры собирал, а я рядышком приставку собирал на 6П3Ц.