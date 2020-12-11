Вопрос по теореме Котельникова - страница 5

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Aleksey Nikolayev:

Это у вас какой-то дуализм дуализма получается)

Древо наше все)

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Сигналом SOS может служить герань в горшке на подоконнике.
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Олег avtomat:
Сигналом SOS может служить герань в горшке на подоконнике.

Ага, если враг тронет герань, то запах фосгена выдаст его присутствие)))

 
Сигналы бывают разные
Сигналы бывают разные
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кто про что, а вшивый про баню  (народная мудрость) и насколько ж мудро наш народ умеет и подметить и выразить 

И ведь тоже сигнал.  ;)
 
Vladimir:

В том-то и сложность, что приходится угадывать, что имеется в виду. Еще не написано ни строчки, а от семестра осталось 20 дней. У них в этом семестре все расписание о сигналах. Даже на военке проходят их же... Думаю, без т. Котельникова нельзя. По общей теории интерполяции я ему отослал материалы. Она ведь является обязательной частью любого учебника по численным методам.

Задачу интерполяции я понимаю так: есть таблица значений функции в n точках xi от a до b. Нужно найти формульное представление для нахождения значений функции для любого x внутри отрезка ab, такое, что в xi вычисленные значения совпадают с табличными. Теорема Котельникова дает такое формульное представление и, более того, дает требования к функции и таблице, достаточные для того, чтобы совпадение было точным в любой точке отрезка, а не только для xi. Да, это больше, чем задача интерполяции. Но и требования нешуточные, даже сигнал SOS им не удовлетворяет.

Не принимайте близко к сердцу эти беды моего внука. Он 4 семестра отучился на одни пятерки, справится как-нибудь и с этой проблемой. Преподаватель, вроде, обещал рассказать, что нужно, но что-то не торопится. С этой удаленкой обучение идет весьма халтурно. Это мне самому хочется, чтобы у внука знания были стоящие. Удивительно, на этом форуме столько писали о ЦОС, столько фильтров приводили, даже программы с фильтрами, а с теоремой Котельникова, связывающей непрерывное и дискретное представление сигналов, ясного ответа добиться не получается. Я надеялся, что для ---...---...--- кто- нибудь расскажет, что ошибка замены дискретного представления на непрерывное меньше какой-нибудь величины, уменьшающейся с длиной сигнала. Странно, что ничего похожего не услышал. Как же ее использовать, эту теорему, "фундаментальное утверждение в области цифровой обработки сигналов"?

Подарите ему справочник по высшей математике Бронштейна и Семендяева. Там вполне толково тема и методы интерполяции изложены. Если полностью въедет и ещё пару программ приложит, то точно победит, займёт это пару дней, но никак не 20. А Котельников не причём. Задача интерполяции - описание непрерывной функцией точных дискретных значений, задача Котельникова - описание дискретными значениями непрерывной функции, т.е. она обратна задаче аппроксимации. По-сути, задача Котельникова - дискретная аппроксимация аналоговой функции, а это уже совсем другая песня. 

 
Олег avtomat:

Не обязательно звук, ведь это может быть свет, радиоволны, жесты, мимика, письмо, амплитуда, фаза, соотношения частот, и прочее-прочее, и много чего ещё... Это есть несущая частота.

На этой несущей частоте создаётся информационный сигнал, в данном случае сигнал SOS (---...---...) 

Олег, сигнал SOS - ... --- ... 

Вдруг, пригодится ) 

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Алексей Тарабанов:

Олег, сигнал SOS - ... --- ... 

Вдруг, пригодится ) 

ну да...

чем чёрт не шутит...

Ты, Алексей, все описки подмечаешь, как опытный корректировщик стрельбы.  Это хорошо. Это правильно.

 
Олег avtomat:

ну да...

чем чёрт не шутит...

ты все описки подмечаешь, Алексей, как опытный корректировщик стрельбы.

Просто, мой дед 7 раз за речкой побывал в 1941-1942 радистом. В 60-70-е дома для развлечения телевизоры собирал, а я рядышком приставку собирал на 6П3Ц. 

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