Оптимизатор МТ5: Отличия в тестирование по реальным тикам и оптимизация по реальным тикам.
только от евробакса. на стандартной машке не пробовал, -сейчас попробую
но все же хотелось бы услышать официальный ответ, почему так.
с Машкой все ок, п о любым тестам за год слив :-) количество сделок совпадает. Теперь бы понять от чего зависит оптимизация на реальных тиках в советнике. почему результат разный. :-(
стандартная машка на евробаксе:
а вот результат прогона на оптимизации:
Т.е. какие варианты разного результата
советник работает на основе тиков, по тому инструменту на котором установлен.
Автолот выключен , Т.е. другие данные с других пар не загружаются.
Советник не работает с объектами, т.е. момент, когда в оптимизаторе отключаются объекты принты и так далее - исключено
что есть в советнике?
Таймер, возможно таймер в оптимизаторе не работает?
Выбрасывайте вкусную, как Вам кажется, часть из советника и выкладывайте его сюда. Самому интересно.
Сейчас попробую оставить только часть открытия сделок и буду смотреть где собака зарыта,
если честно я и раньше тестировал на основе всех символов в обзоре рынка - и удивлялся почему минус, когда в реале на тех же парах за этот период был плюс.
сейчас буду разбираться.
Таймер, возможно таймер в оптимизаторе не работает?
итак,
тест по реальным тикам: результат -117 долл, сделок 116
оптимизация по реальным тикам , результат 31 доллар, сделок 116
тест просто по тикам: результат 32 доллара, сделок 74
оптимизация просто по тикам: результат 29 долларов, сделок 87
получается что везде разные результаты, как быть, кому верить. Обидно :-(
скорее всего таймер косит.
Всем привет, скажите пожалуйста, как происходит оптимизация на основе реальных тиков? не могу понять
в режиме тестирования по реальным тикам я получаю по евробаксу такой результат:
т.е. профит
потом запускаю оптимизацию по всем валютным парам в обзоре рынка и вижу что евробакс получил минус:
Тест проводится с одинаковыми настрйоками и данными, задержка отключена.