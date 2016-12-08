Оптимизатор МТ5: Отличия в тестирование по реальным тикам и оптимизация по реальным тикам.

Всем привет, скажите пожалуйста, как происходит оптимизация на основе реальных тиков? не могу понять

в режиме тестирования по реальным тикам я получаю по евробаксу такой результат:

 

 

т.е. профит

 

потом запускаю оптимизацию по всем валютным парам в обзоре рынка и вижу что евробакс получил минус:

 

 

 

 

Тест проводится с одинаковыми настрйоками и данными, задержка отключена.  

 

 

 

 
Ну так советник может быть навороченным настолько, что торговые сигналы могут зависеть не только от EURUSD. На стандартной МА-шке воспроизводится?
 

только от евробакса. на стандартной машке не пробовал, -сейчас попробую

но все же хотелось бы услышать официальный ответ, почему так.

 

с Машкой все ок, п о любым тестам за год слив :-) количество сделок совпадает. Теперь бы понять от чего зависит оптимизация на реальных тиках в советнике. почему результат разный. :-(  

 

стандартная машка на евробаксе:

 

 

 

а вот результат прогона на оптимизации:

 

 

 
Выбрасывайте вкусную, как Вам кажется, часть из советника и выкладывайте его сюда. Самому интересно.
 

Т.е. какие варианты разного результата

советник работает на основе тиков, по тому инструменту на котором установлен.

Автолот выключен , Т.е. другие данные с других пар не загружаются.

Советник не работает с объектами, т.е. момент, когда в оптимизаторе отключаются объекты принты и так далее - исключено  

что есть в советнике?

Таймер, возможно таймер в оптимизаторе не работает? 

 
fxsaber:
Выбрасывайте вкусную, как Вам кажется, часть из советника и выкладывайте его сюда. Самому интересно.

Сейчас попробую оставить только часть открытия сделок и буду смотреть где собака зарыта,

 

если честно я и раньше тестировал на основе всех символов в обзоре рынка - и удивлялся почему минус, когда в реале на тех же парах за этот период был плюс.

 

сейчас буду разбираться.  

 
Vladislav Andruschenko:

Таймер, возможно таймер в оптимизаторе не работает? 

Почти уверен, что дело в таймере. Насчет его работы в оптимизаторе, можно быстро проверить.
 

итак, 

тест по реальным тикам: результат -117 долл, сделок 116

 

 

оптимизация по реальным тикам , результат 31 доллар, сделок 116

 

  

 

тест просто по тикам: результат 32 доллара, сделок 74

 

 

 

оптимизация просто по тикам: результат 29 долларов, сделок 87

 

 


 

 

 

 

получается что везде разные результаты, как быть, кому верить. Обидно :-(

 
Исходник?
 

если так сделать с обычной машкой, то все ок, результат одинаковый. 

 скорее всего таймер косит. 

 
Vladislav Andruschenko:

скорее всего таймер косит. 

Приехали, оптимизатору нельзя верить. Верить ли тестеру? - логичный теперь вопрос.
