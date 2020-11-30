платность сигнала с демо счетов..

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Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.
 
Konstantin Rusiaev:
Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.

Ничего, что те, кто сигналит с демки, делают так потому, что на реальных счетах их торговые системы попросту не работают?

По хорошему, сигналы с демо-счёта надо вообще запретить!

[Удален]  
Konstantin Rusiaev:
Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.

Ну а почему бы и нет?... Можно использовать для этого демо-деньги.

 
Konstantin Rusiaev:
Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.

Поддерживаю. А может у кого-то нет средств для пополнения реального счёта, но сам человек уже давно разрабатывает стратегии торговли и вроде успешно. А так продавец демо-сигналов смог бы заработать и быть может, опубликовал бы сигналы и с реального счёта тоже. А то получается "ни сам не ам, ни другому не дам".
Надеюсь, автор данной темы не будет против если я пользуясь случаем зарекламирую здесь свой сигнал? Заодно, можно узнать заслуживают ли внимания такие сигналы. <...> Спасибо.

Максимальнаяпросадка: 7.9%

 
Andrey Dumich:

Поддерживаю. А может у кого-то нет средств для пополнения реального счёта, но сам человек уже давно разрабатывает стратегии торговли и вроде успешно. А так продавец демо-сигналов смог бы заработать и быть может, опубликовал бы сигналы и с реального счёта тоже. А то получается "ни сам не ам, ни другому не дам".
Надеюсь, автор данной темы не будет против если я пользуясь случаем зарекламирую здесь свой сигнал? Заодно, можно узнать заслуживают ли внимания такие сигналы. <...>  Спасибо.

Сейчас запросто можно взять кредит.

 
Konstantin Rusiaev:
Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.

Сопровождение демо и реальных счетов слишком разное, что бы можно сигналить с демо так же как с реала. Поэтому их нельзя делать платными.

 
Vitaly Muzichenko:

Сейчас запросто можно взять кредит.

В Украине без официального трудоустройства, наличные в кредит можно взять под 400% годовых и выше. А я могу вытягивать пока только около 100% годовых с рынка. Или у вас есть более выгодные ориентиры насчёт кредита???

 
Valeriy Yastremskiy:

Сопровождение демо и реальных счетов слишком разное, что бы можно сигналить с демо так же как с реала. Поэтому их нельзя делать платными.

Почему разное? Для милипипсовочного скальпинга разве что.
Если я открыл сделку на демо, то на реале тоже ведь должна открыться (пусть немножко по другой цене). Но я же её закрою через 100-200 а то и 1000 пунктов, думаю такого расстояния достаточно чтоб копирующий получил приблизительно тот же результат что и у меня.

 
Andrey Dumich:

В Украине без официального трудоустройства, наличные в кредит можно взять под 400% годовых и выше. А я могу вытягивать пока только около 100% годовых с рынка. Или у вас есть более выгодные ориентиры насчёт кредита???

Берёте технику в кредит на 9 месяцев под 0.01% с хорошей скидкой, как например в "чёрную пятницу" или "Новогоднее предложение" и её продаёте по этой-же цене через 3 дня. В магазине она уже будет гораздо дороже.

Я вон 3 дня назад купил холодильник 1.8м и смартТВ, сэкономил 3500 грн($125). цены уже сегодня вернулись назад - скидок больше нет.

 
Vitaly Muzichenko:

Берёте технику в кредит на 9 месяцев под 0.01% с хорошей скидкой, как например в "чёрную пятницу" или "Новогоднее предложение" и её продаёте по этой-же цене через 3 дня. В магазине она уже будет гораздо дороже.

Я вон 3 дня назад купил холодильник 1.8м и смартТВ, сэкономил 3500 грн($125). цены уже сегодня вернулись назад - скидок больше нет.

А если не удасться вовремя продать по хорошей цене, то придётся продавать по стоп-лоссу ))) Потом ещё раз взять, может получится хотя бы отбить просадку баланса. А там видишь, за год или два может что и заработаешь )))
Знаем мы наши "скидки" и продажи товаров в 0 кредит (тем более со скидкой)+страховка+доп. гарантия+целый вагон посторонних аксессуаров. 

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