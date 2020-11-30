платность сигнала с демо счетов..
- Обсуждение статьи "Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5"
- Советники: Expert Ichimoku
- FAQ по сервису Сигналы
Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.
Ничего, что те, кто сигналит с демки, делают так потому, что на реальных счетах их торговые системы попросту не работают?
По хорошему, сигналы с демо-счёта надо вообще запретить!
Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.
Ну а почему бы и нет?... Можно использовать для этого демо-деньги.
Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.
Поддерживаю. А может у кого-то нет средств для пополнения реального счёта, но сам человек уже давно разрабатывает стратегии торговли и вроде успешно. А так продавец демо-сигналов смог бы заработать и быть может, опубликовал бы сигналы и с реального счёта тоже. А то получается "ни сам не ам, ни другому не дам".
Надеюсь, автор данной темы не будет против если я пользуясь случаем зарекламирую здесь свой сигнал? Заодно, можно узнать заслуживают ли внимания такие сигналы. <...> Спасибо.
Поддерживаю. А может у кого-то нет средств для пополнения реального счёта, но сам человек уже давно разрабатывает стратегии торговли и вроде успешно. А так продавец демо-сигналов смог бы заработать и быть может, опубликовал бы сигналы и с реального счёта тоже. А то получается "ни сам не ам, ни другому не дам".
Надеюсь, автор данной темы не будет против если я пользуясь случаем зарекламирую здесь свой сигнал? Заодно, можно узнать заслуживают ли внимания такие сигналы. <...> Спасибо.
Сейчас запросто можно взять кредит.
Приветствую всех, уважаемые модераторы этого ресурса, почему бы не сделать платными сигналы с демо-счетов? Множество трейдеров не работают на реальных счетах из соображений разного порядка; кому-то не позволяет вера, кому-то нервная система... , но на демо счетах они показываю отличные результаты, почему бы не дать им возможность зарабатывать? Это резко поднимет популярность вашего ресурса.
Сопровождение демо и реальных счетов слишком разное, что бы можно сигналить с демо так же как с реала. Поэтому их нельзя делать платными.
Сейчас запросто можно взять кредит.
В Украине без официального трудоустройства, наличные в кредит можно взять под 400% годовых и выше. А я могу вытягивать пока только около 100% годовых с рынка. Или у вас есть более выгодные ориентиры насчёт кредита???
Сопровождение демо и реальных счетов слишком разное, что бы можно сигналить с демо так же как с реала. Поэтому их нельзя делать платными.
Почему разное? Для милипипсовочного скальпинга разве что.
Если я открыл сделку на демо, то на реале тоже ведь должна открыться (пусть немножко по другой цене). Но я же её закрою через 100-200 а то и 1000 пунктов, думаю такого расстояния достаточно чтоб копирующий получил приблизительно тот же результат что и у меня.
В Украине без официального трудоустройства, наличные в кредит можно взять под 400% годовых и выше. А я могу вытягивать пока только около 100% годовых с рынка. Или у вас есть более выгодные ориентиры насчёт кредита???
Берёте технику в кредит на 9 месяцев под 0.01% с хорошей скидкой, как например в "чёрную пятницу" или "Новогоднее предложение" и её продаёте по этой-же цене через 3 дня. В магазине она уже будет гораздо дороже.
Я вон 3 дня назад купил холодильник 1.8м и смартТВ, сэкономил 3500 грн($125). цены уже сегодня вернулись назад - скидок больше нет.
Берёте технику в кредит на 9 месяцев под 0.01% с хорошей скидкой, как например в "чёрную пятницу" или "Новогоднее предложение" и её продаёте по этой-же цене через 3 дня. В магазине она уже будет гораздо дороже.
Я вон 3 дня назад купил холодильник 1.8м и смартТВ, сэкономил 3500 грн($125). цены уже сегодня вернулись назад - скидок больше нет.
А если не удасться вовремя продать по хорошей цене, то придётся продавать по стоп-лоссу ))) Потом ещё раз взять, может получится хотя бы отбить просадку баланса. А там видишь, за год или два может что и заработаешь )))
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