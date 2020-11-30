MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет - страница 4

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Sergey Pavlov:

Поздравляю!

Я с вами уже 12 лет... жалею об одном: нет больше чемпионатов по алготрейдингу...


+++ я тож об этом жалею!!!
Но, как ранее писали их организаторы,  типа цель чемпов достигнута это популяризация плотформы и языка программирования и что типа они утратили свою смысловую нагрузку... жаль, конечно... что их нет...

Предлагаю инициировать возобновление, а именно, продолжение, хотя бы в честь а именно не хотя бы, но в честь ТАКОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ, хотя уже в этом году время упущено ЧЕМПИОНАТА РОБОТОВ!!! может на будущий год!!!
Нужен ТУРНИР РОБОТОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ MQ,ИМХО!!!!! НА МТ5 И mql5, типа как раньше был, хотя  бы разовая акция под ТАКУЮ дату!!! Да... надо было раньше...
[Удален]  
Сергей Таболин:

Сергей, Вы как-то очень лично воспринимаете некоторые сообщения людей. Ну ведь это возможно, что у людей может быть другое мнение, отличное от Вашего. Это же нормально, правда? Так и отпустите ситуацию, расслабьтесь, выпейте хорошего вина, посмотрите на красивых девушек. Не все тролли, у кого другие взгляды на жизнь.

А по поводу празднования дня рождения организации, мне это и правда кажется странным. Само понятие команды означает какое-то единение вокруг одной цели. "Мы дружная команда единомышленников уверенно смотрим в будущее...", я думаю, не раз читали такое в разделе "О нас". Ну так я этому не верю, думаю как и Вы. Есть костяк, один-два человека, у которых могут полностью совпадать цели, а у остальных членов организации интересы разнонаправлены. Вот такие дела.

 

Поздравляю!

Это самый удачный проект союза разработчиков с пользователями.

Наилучшие пожелания в дальнейшем развитии.

 
Поздравляю!
 

Присоединяюсь к поздравлениям!

Надеюсь, к следующему юбилею, в перечне выполненных достижений увидеть:

1. Удачный выход на IPO;

2. Выпуск МТ6 с полной интеграцией (работа/редактирование) кодов МТ4 и МТ5.

 

Поздравляю коллектив компании MetaQuotes Software Corp. со знаменательной датой!

Желаю всем крепкого здоровья, удачи и благополучия!

С уважением, Владимир.

 

Немного юмора :-)


 
Aleksei Stepanenko:


Это как-то странно поздравлять неодушевлённый объект с днём рождения. Но люди создавшие и развившие эту систему явно молодцы!

Как это неодушевленный объект?
Очень даже одушевлённая и вдохновлённая команда!

 
Ренату здоровья и здравомыслия. И не писать каждый пост, как последний. Впереди целая жизнь. 
 
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ MetaQuotes Software Corp. = 20 лет! СПАСИБО ЗА ВЫСОКО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И АЗАРТНЫЙ ФОРЕКС ДЛЯ МИЛЛИОНОВ!
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