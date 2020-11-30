MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поздравляю!
Я с вами уже 12 лет... жалею об одном: нет больше чемпионатов по алготрейдингу...
Сергей, Вы как-то очень лично воспринимаете некоторые сообщения людей. Ну ведь это возможно, что у людей может быть другое мнение, отличное от Вашего. Это же нормально, правда? Так и отпустите ситуацию, расслабьтесь, выпейте хорошего вина, посмотрите на красивых девушек. Не все тролли, у кого другие взгляды на жизнь.
А по поводу празднования дня рождения организации, мне это и правда кажется странным. Само понятие команды означает какое-то единение вокруг одной цели. "Мы дружная команда единомышленников уверенно смотрим в будущее...", я думаю, не раз читали такое в разделе "О нас". Ну так я этому не верю, думаю как и Вы. Есть костяк, один-два человека, у которых могут полностью совпадать цели, а у остальных членов организации интересы разнонаправлены. Вот такие дела.
Поздравляю!
Это самый удачный проект союза разработчиков с пользователями.
Наилучшие пожелания в дальнейшем развитии.
Присоединяюсь к поздравлениям!
Надеюсь, к следующему юбилею, в перечне выполненных достижений увидеть:
1. Удачный выход на IPO;
2. Выпуск МТ6 с полной интеграцией (работа/редактирование) кодов МТ4 и МТ5.
Поздравляю коллектив компании MetaQuotes Software Corp. со знаменательной датой!
Желаю всем крепкого здоровья, удачи и благополучия!
С уважением, Владимир.
Немного юмора :-)
Это как-то странно поздравлять неодушевлённый объект с днём рождения. Но люди создавшие и развившие эту систему явно молодцы!