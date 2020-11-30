MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет - страница 3

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С Днюхой!

 

Поздравляю!

Так держать и не останавливаться на достигнутом!

 
Приятно видеть, как люди добиваются своих целей, поздравляю!
 
Уровень! Видно, что терминал развивается и стремится к проф клиентам. И всем от этого хорошо.
[Удален]  

Примите и мои искренние поздравления!

Всему вашему коллективу здоровья, удачи и процветания!

 
Поздравляю!!!
 

Поздравляю!

Я с вами уже 12 лет... жалею об одном: нет больше чемпионатов по алготрейдингу...

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Nikolai Semko:


Это как-то странно поздравлять неодушевлённый объект с днём рождения. Но люди создавшие и развившие эту систему явно молодцы!

 
MetaQuotes:

Сегодня компании MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет. Все это время мы целеустремленно двигались вперед к технологическому лидерству в индустрии.

20 достижений, которыми мы особенно гордимся в 20-ый день рождения:

  1. Платформа MetaTrader 5 дважды подряд стала лучшей по версии Finance Magnates Awards среди платформ для мультирыночного трейдинга
  2. Представительства MetaQuotes Software Corp. открыты в 9 странах на 3 континентах
  3. За последний год мы запустили уникальную программу поставки потенциальных клиентов для брокеров
  4. Создали специальное решение для хедж-фондов
  5. Запустили собственный сервис веб-аналитики Finteza, который помогает брокерам анализировать и развивать свои интернет-проекты
  6. В состав компании вошел популярный сайт Searchengines.guru, посвященный продвижению в интернете
  7. Проинвестировали KYC-провайдера Sumsub
  8. Сегодня MetaTrader 5 — стандарт для мультирыночного трейдинга, поэтому все больше брокеров по всему миру переходят на нашу платформу
  9. В 2020-м наша платформа стала ядром пакистанской биржи PMEX, через MetaTrader 5 теперь работают более 300 брокеров-участников
  10. Кроме основной платформы MetaTrader 5, мы запустили мобильное приложение и веб-версию
  11. Произвели тотальный редизайн мобильных приложений MetaTrader 5
  12. В MetaTrader 5 появилась защита от DDoS-атак авторства Cloudflare, Akamai и Qrator Labs
  13. Проект MQL5.com превратился в целую экосистему: 22 000+ роботов и других торговых приложений на Маркете, 37 000+ сигналов для копи-трейдинга, бесперебойные VPS для круглосуточного трейдинга, биржа фрилансеров, библиотека исходных кодов Code Base и раздел с котировками валютных пар
  14. Появился календарь экономических событий и отдельное приложение Tradays
  15. Аудитория сайта MQL5.com превратилась в мощное комьюнити алготрейдеров: на сайте сотни статей по алготрейдингу и машинному обучению, Python и нейросетям
  16. Работает производительная облачная сеть MQL5 Cloud для оптимизации торговых роботов
  17. Начал работать B2B-маркетплейс с продуктами для брокеров, которые работают на MetaTrader 5
  18. Запустили сервис Сертификации сотрудников брокерских компаний — теперь они могут документально подтверждать квалификацию
  19. Заработала встроенная в платформу Автоматизация — сервис, который помогает оптимизировать рабочие процессы брокеров
  20. Появился сервис подписок на биржевые данные

Спасибо, что вы с нами — ваша поддержка помогает нам постоянно становиться лучше. Ведь все, что мы делаем, в конечном итоге — ради вас.


От души поздравляю Вас с этой замечательной датой! И праздником!!! Желаю и дальше двигаться в этом направлении! Также хочу торговать посредством МТ5 на крупнейших биржевых мировых площадках!
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Aleksei Stepanenko:


Это как-то странно поздравлять неодушевлённый объект с днём рождения. Но люди создавшие и развившие эту систему явно молодцы!

Алексей, покажите конкретно, кто именно поздравлял "неодушевлённый объект"?

Вот как бы ещё таких троллей научились блокировать - было бы вооще супер!

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