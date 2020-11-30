MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет - страница 3
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С Днюхой!
Поздравляю!
Так держать и не останавливаться на достигнутом!
Примите и мои искренние поздравления!
Всему вашему коллективу здоровья, удачи и процветания!
Поздравляю!
Я с вами уже 12 лет... жалею об одном: нет больше чемпионатов по алготрейдингу...
Это как-то странно поздравлять неодушевлённый объект с днём рождения. Но люди создавшие и развившие эту систему явно молодцы!
Сегодня компании MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет. Все это время мы целеустремленно двигались вперед к технологическому лидерству в индустрии.
20 достижений, которыми мы особенно гордимся в 20-ый день рождения:
Спасибо, что вы с нами — ваша поддержка помогает нам постоянно становиться лучше. Ведь все, что мы делаем, в конечном итоге — ради вас.
Это как-то странно поздравлять неодушевлённый объект с днём рождения. Но люди создавшие и развившие эту систему явно молодцы!
Алексей, покажите конкретно, кто именно поздравлял "неодушевлённый объект"?
Вот как бы ещё таких троллей научились блокировать - было бы вооще супер!