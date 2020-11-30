MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет - страница 2

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev:

Поздравляю!

Через семь лет можно вернуться в Россию)

Присоединяюсь к поздравлениям!!!!! Пожелания креативности, слуха трудящихся и эффективных решений.

 
Я тоже поздравляю ) Дальнейших успехов )
 
Дальнейших успехов и исполнения задуманного !!!
 

Мои поздравления. Сколько сделано и сколько ещё предстоит сделать. В эпоху цифровизации, упаковка - это 90% успеха. И чем проще и адаптивнее - тем лучше (пример - эпл и win10)

 

MetaQuotes:

Запустили собственный сервис веб-аналитики Finteza, который помогает брокерам анализировать и развивать свои интернет-проекты.

Было бы здорово внедрить продвинутую аналитику и анализ utm меток прямо в этот сайт, чтобы продавцы на маркете смогли выстраивать стратегию на основе данных о качестве того или иного трафика.

 

@Slava@Rashid Umarov@Renat Fatkhullin@Anton@Ilyas - отдельное Поздравление Вам! И всему Коллективу.

Немного был свидетелем развития Компании - круто!

 
Поздравляю и желаю ещё не меньше лет сохранять лидерство на рынке. Many happy returns of this day. 
 
MetaQuotes:

Присоединяюсь с Поздравлением!

Желаю, чтобы все ваши цели были достигнуты быстрее, чем планировались!


sx100:
Уберите из терминала свой спамерский красный значок в правoм вeрхнем углу.
 
Поздравляю с юбилеем. С вами Я исполнил свою мечту - переложить зарабатывание денег на плечи машин.
 
MetaQuotes:

Сегодня компании MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет. Все это время мы целеустремленно двигались вперед к технологическому лидерству в индустрии.

20 достижений, которыми мы особенно гордимся в 20-ый день рождения:

И мы вами гордимся! Настоящий лидер! С юбилеем!

12345
Новый комментарий