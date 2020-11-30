MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет - страница 2
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Поздравляю!
Через семь лет можно вернуться в Россию)
Присоединяюсь к поздравлениям!!!!! Пожелания креативности, слуха трудящихся и эффективных решений.
Мои поздравления. Сколько сделано и сколько ещё предстоит сделать. В эпоху цифровизации, упаковка - это 90% успеха. И чем проще и адаптивнее - тем лучше (пример - эпл и win10)
MetaQuotes:
Запустили собственный сервис веб-аналитики Finteza, который помогает брокерам анализировать и развивать свои интернет-проекты.
Было бы здорово внедрить продвинутую аналитику и анализ utm меток прямо в этот сайт, чтобы продавцы на маркете смогли выстраивать стратегию на основе данных о качестве того или иного трафика.
@Slava, @Rashid Umarov, @Renat Fatkhullin, @Anton, @Ilyas - отдельное Поздравление Вам! И всему Коллективу.
Немного был свидетелем развития Компании - круто!
Присоединяюсь с Поздравлением!
Желаю, чтобы все ваши цели были достигнуты быстрее, чем планировались!
Уберите из терминала свой спамерский красный значок в правoм вeрхнем углу.
Сегодня компании MetaQuotes Software Corp. исполняется 20 лет. Все это время мы целеустремленно двигались вперед к технологическому лидерству в индустрии.
20 достижений, которыми мы особенно гордимся в 20-ый день рождения:
И мы вами гордимся! Настоящий лидер! С юбилеем!