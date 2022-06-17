Индикаторы: TestHours4
Классная вещь! Начал сам делать то же, но теперь уже не буду. Пару пожеланий. Поподробней описание. И подключить более мелкие ТФ. М30 и М15. Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по настройкам. Сегодня вторник 8.12.2020, если ставлю в настройках Weekday - monday, индикатор показывает данные за понедельник 7.12.2020? Для чего параметр Days? Когда в настройках Weekday ставлю Tuesday, отображаются данные за все 24 часа , а они за какой день, если сегодня и есть вторник? Как включить чтобы онлайн работал, кнопка Auto day, не помогает.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
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Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно. Некоторые символы (как правило...
Индикатор собирает статистику за количество однотипных дней недели (понедельник, вторник и т.д.), указанного в параметре Days в настройках - не за сегодня или вчера. Если, к примеру, указать понедельник и Days=10, то он просуммирует последние 10 понедельников по часам движение цены от цены открытия либо до цены закрытия часового бара (кнопка High&Low отжата), либо от цены открытия до High этого бара, если бар закрылся по цене, большей цены открытия (столбик в вверх - синий), либо от цены открытия до Low, если бар закрылся по более низкой цене (столбик вниз - красный) (кнопка High&Low нажата) .
Обновление данных происходит каждый час.
Hello can you allow use Speedscalper in demo account (1 month is a good time), I have interest in use it in Brasilian Market, but test in mt5 tester is not conclusive. Thanks.
Здравствуйте Владислав! Пожалуйста для mt5
Александр:
Классная вещь! Начал сам делать то же, но теперь уже не буду. Пару пожеланий. Поподробней описание. И подключить более мелкие ТФ. М30 и М15. Спасибо!
Классная вещь! Начал сам делать то же, но теперь уже не буду. Пару пожеланий. Поподробней описание. И подключить более мелкие ТФ. М30 и М15. Спасибо!
Владислав, Доброго времени суток. Можно Вас попросить выложить советник, чтобы потестировать на истории?
Добрый день! Можно получить советник на основе этого индикатора на тестирование?
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TestHours4:
Сбор статистики движения цены по часам
Author: VLADISLAV AKINDINOV