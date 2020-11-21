Ваши ощущения относительно будущего мировой экономики.
- EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Часть № 3)
- Интересное и Юмор
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экономика перманентно находится в состоянии кризиса. Вопрос только кризиса для кого. Непрерывно в мире кто-то банкротится и рождаются новые компании. То что для одних кризис, для других возможности. Если взять простой пример то акции AMD еще в начале 2016 года стоили 1,5$ и свалились они туда с 42$. Кризис отдельно взятой компании, но сейчас они поднимались до 93$. Было время выкупить большую долю в компании и кто-то это сделал.
Наши китайские братья не брезговали выкупать акции своих компаний у Американских акционеров во время пандемии, по тому что те упали. Кризис или возможности?
Со временем частота кризисов будет увеличиваться до состояния, когда экономика не будет в нем постоянно, это и есть точка равновесия. Когда равновесие будет пройдено, начнется новый рост. Но опять же рост чего? Рост для одних это убытки для других.
Вот например в прошлом году был на Бали в декабре. Я увидел какой сильный рост был экономики там за последние 10 лет, он был гигантский. Тогда я сказал, что там будет мощнейший кризис. И это случилось, сейчас там туризм закрыт, а весь рост был исключительно на туризме. Местные накупили технику в кредит. Машины, мопеды, кафе, гостинницы, это все в кредит. А там, где есть кредиторы, там есть и массовое банкротство. Но что это дало мне? в этом году я за границу не ездил, не тратил там деньги. Но поехал в Сочи (куда бы не поехал при других обстоятельствах), что и сделали многие Русские. Это привело к большому денежному потоку в краснодарский край и там произошел рост. Поэтому вопрос: "а кризис для кого?" очень важен.
экономика перманентно находится в состоянии кризиса. Вопрос только кризиса для кого.
В общем... Вот статистика мирового объема торговли товарами (WTO):
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Вот ссылка: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020_e.pdf (страница 19)
Там есть так же информация по ковиду:
1 (стр. 26):
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2 (прогноз на 2020, стр. 29):
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В циклы укладывается всё. Начиная от кризисов и роста экономики, заканчивая малыми и большими ледниковыми периодами (я не про фигурное катание).
"История развивается по спирали" - древняя истина.
Нынешний мировой кризис самый длительный, потому что предыдущий был пропущен, залит триллионами долларов (кто тут радовался дешевым деньгам/кредитам на западе?) Текущий тоже пытаются залить деньгами, вместо того, чтобы обанкротить все токсичные компании. Значит, кризис продолжится.
В одной из веток, которую полностью удалили из-за ******, я писал, что по предсказаниям нескольких ученых-экономистов, имена которых есть и в американских учебниках, этот суперкризис в США продлится с 2000 по 2050 год (включая волны и хвосты). А раз в США, то и во всём [долларовом] мире, включая и РФ. Достаточно заметно отвязаться от доллара не очень получается.
- Кризис в скором времени закончится и начнется рост;27% (7)
- Спад продолжится еще несколько лет, но затем обязательно все стабилизируется;15% (4)
- Вероятно, этот кризис будет долгосрочным;8% (2)
- У мировой экономики нет будущего;19% (5)
- Посмотреть результат опроса.31% (8)
Очевидно, что происходящее в настоящее время в мировой экономике, не более чем очередная коррекция рынков. Так было прежде и так будет в будущем. Ибо капитал (мировой капитализм) не станет "стрелять себе в ногу".
В общем... Вот статистика мирового объема торговли товарами (WTO):
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Вот ссылка: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020_e.pdf (страница 19)
Там есть так же информация по ковиду:
1 (стр. 26):
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2 (прогноз на 2020, стр. 29):
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я не спорю, что в торговля падает. Сейчас произойдет перераспределение средств и все по новой. Можно боинг с аирбасом пока прикупить ,если хочется рисков, драйва и экзотики, аэрофлот))
Сейчас произойдет перераспределение средств и все по новой.
Рынков..? :)
Надеюсь, не военным путём...
Рынков..? :)
Надеюсь, не военным путём...
Зависит от рынка. Если рынок принадлежит государству с ядерным оружием - не военным путём. Но разница не большая.
Рынков..? :)
Надеюсь, не военным путём...
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