Ваши ощущения относительно будущего мировой экономики.

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экономика перманентно находится в состоянии кризиса. Вопрос только кризиса для кого. Непрерывно в мире кто-то банкротится и рождаются новые компании. То что для одних кризис, для других возможности. Если взять простой пример то акции AMD еще в начале 2016 года стоили 1,5$ и свалились они туда с 42$. Кризис отдельно взятой компании, но сейчас они поднимались до 93$. Было время выкупить большую долю в компании и кто-то это сделал. 

Наши китайские братья не брезговали выкупать акции своих компаний у Американских акционеров во время пандемии, по тому что те упали. Кризис или возможности?

Со временем частота кризисов будет увеличиваться до состояния, когда экономика не будет в нем постоянно, это и есть точка равновесия. Когда равновесие будет пройдено, начнется новый рост. Но опять же рост чего? Рост для одних это убытки для других.

Вот например в прошлом году был на Бали в декабре. Я увидел какой сильный рост был экономики там за последние 10 лет, он был гигантский. Тогда я сказал, что там будет мощнейший кризис. И это случилось, сейчас там туризм закрыт, а весь рост был исключительно на туризме. Местные накупили технику в кредит. Машины, мопеды, кафе, гостинницы, это все в кредит. А там, где есть кредиторы, там есть и массовое банкротство. Но что это дало мне? в этом году я за границу не ездил, не тратил там деньги. Но поехал в Сочи (куда бы не поехал при других обстоятельствах), что и сделали многие Русские. Это привело к большому денежному потоку в краснодарский край и там произошел рост.  Поэтому вопрос: "а кризис для кого?" очень важен.

 
Maxim Romanov:

экономика перманентно находится в состоянии кризиса. Вопрос только кризиса для кого. 

В общем... Вот статистика мирового объема торговли товарами (WTO):


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Вот ссылка: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020_e.pdf (страница 19)

Там есть так же информация по ковиду:

1 (стр. 26):
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2 (прогноз на 2020, стр. 29):

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[Удален]  

 

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В циклы укладывается всё. Начиная от кризисов и роста экономики, заканчивая малыми и большими ледниковыми периодами (я не про фигурное катание).

"История развивается по спирали" - древняя истина.

Нынешний мировой кризис самый длительный, потому что предыдущий был пропущен, залит триллионами долларов (кто тут радовался дешевым деньгам/кредитам на западе?) Текущий тоже пытаются залить деньгами, вместо того, чтобы обанкротить все токсичные компании. Значит, кризис продолжится.

В одной из веток, которую полностью удалили из-за ******, я писал, что по предсказаниям нескольких ученых-экономистов, имена которых есть и в американских учебниках, этот суперкризис в США продлится с 2000 по 2050 год (включая волны и хвосты). А раз в США, то и во всём [долларовом] мире, включая и РФ. Достаточно заметно отвязаться от доллара не очень получается.

 
Yevhenii Levchenko:
  • Кризис в скором времени закончится и начнется рост;
    27% (7)
  • Спад продолжится еще несколько лет, но затем обязательно все стабилизируется;
    15% (4)
  • Вероятно, этот кризис будет долгосрочным;
    8% (2)
  • У мировой экономики нет будущего;
    19% (5)
  • Посмотреть результат опроса.
    31% (8)

Очевидно, что происходящее в настоящее время в мировой экономике, не более чем очередная коррекция рынков. Так было прежде и так будет в будущем. Ибо капитал (мировой капитализм) не станет "стрелять себе в ногу".

 
Yevhenii Levchenko:

В общем... Вот статистика мирового объема торговли товарами (WTO):


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Вот ссылка: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020_e.pdf (страница 19)

Там есть так же информация по ковиду:

1 (стр. 26):
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2 (прогноз на 2020, стр. 29):

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я не спорю, что в торговля падает. Сейчас произойдет перераспределение средств и все по новой. Можно боинг с аирбасом пока прикупить ,если хочется рисков, драйва и экзотики, аэрофлот))

 
Maxim Romanov:

Сейчас произойдет перераспределение средств и все по новой.

Рынков..? :)
Надеюсь, не военным путём...

 
Yevhenii Levchenko:

Рынков..? :)
Надеюсь, не военным путём...

Зависит от рынка. Если рынок принадлежит государству с ядерным оружием - не военным путём. Но разница не большая.

 
Yevhenii Levchenko:

Рынков..? :)
Надеюсь, не военным путём...

Нормально все будет. Всем ключевым лицам зп в долларах платят, там договорятся. Запустят пару новых точек горячих для устрашения... Или уже запустили, я за новостями не слежу.  Хотя сейчас уже от воин отходят, новую пугалку сделали - вирусы. А для нас все по старому, покупай что упало.
И все с экономикой будет по старому, как и было). 
Никуда экономика не денется, еще столько стран, которые осваивать... Индия, африка... Пока есть градиент покупательской способности, экономика будет жить. Мы раньше экологию сломаем, чем экономику.
 
Экономика- набор правил в региональных ,союзных конгломерациях . Кризис трансформация концепции развития ( изменение принципов развития производственных мощностей) . В Англии , когда землевладельцы осознали, что шерсть овец и их дальнейшая переработка приносит большую прибыль сократили посевные площади , увеличив тем самым пастбища и количество нищих крестьян .
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