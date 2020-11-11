Как визуализировать структуру классов?
Добрый день, коллеги-MQL-разработчики!
Подскажите, как можно визуализировать структуру классов проекта?
У меня довольно сложный проект с 10+ классами.
Всё чаще замечаю, что сложно найти нужное место в программе для внесения очередных изменений.
Как вы управляете сложностью?
Заранее благодарен!
Евгений
Правый клик по методу, перейти к определению.
Не то?
Добрый день, коллеги-MQL-разработчики!
Подскажите, как можно визуализировать структуру классов проекта?
У меня довольно сложный проект с 10+ классами.
Всё чаще замечаю, что сложно найти нужное место в программе для внесения очередных изменений.
Как вы управляете сложностью?
Заранее благодарен!
Евгений
Во всем мире используют общепринятый стандарт UML. (Подрубрика диаграммы классов)
Во многих современных IDE существуют плагины для перевода вашего кода программы в графическую диаграмму UML.
Удобных не встречал, хотя некоторые из них заметно упрощали мне жизнь в проектах Java.
Мое мнение, что в этой области (визуализация классов) непаханное поле. Существующие стандарты ненаглядны, устаревшие и не соответствуют современным реалиям. Для визуализации необходимо во всю использовать цвет и 3D.
Можете заняться.
- ru.m.wikipedia.org
Для одного класса нарисовать табличку. Первая строка - имя класса, дальше три секции: private, protocted, public с именами методов. Если у класса есть производные классы, то рисуем линии вниз к следующей табличке производного класса. Таким образом получается дерево от одного базового класса... И этого в общем-то достаточно, чтобы разобраться со структурой классов.
А язык UML - это язык слишком общего назначения и слишком обширный, чтобы на него заморачиваться.
Николай, Роман,
Спасибо за ответы!
Роман, переход на определение через правую кнопку - это просто навигация.
Николай, да - диаграммы - это отдельная тема. UML - не очень для этого удобен. Но я нашел вот этот подход, который обеспечивает общую схему: контекст, контейнеры и компоненты. Им и пользуюсь для общих схем.
Чего сейчас не хватает - это функции автоматической и очень простой визуализации списка методов класса. Это было всегда в Visual Studio (Class View) - см. приложенный скрин. Имея все классы в боковом окне с возможностью их разворачивания и моментальной навигации по двойному щелчку.
Вопросы
1. Возможно ли такое (Class View, как на скрине) получить в Meta Editor?
1.1. Расширяем ли вообще Meta Editor какими-то плагинами?
2. Смогли ли вы переехать на какой-то другой IDE (среду разработки), типа MS Visual Studio Code и писать на MQL там? Я вот попробовал, прикрутил MQL-компилятор, но не смог заставить его динамично подменять старый скомпилированный советник новым и чтобы Meta Trader автоматически перезагружал советник. Приходилось руками менять. Не практично, бросил, вернулся в Meta Editor. А вам удалось?
- 2019.08.16
- www.youtube.com
Помнится, была такая СУБД Clarion, а в её составе присутствовал дизайнер программ. Там было всего 5 типов модулей, но все на экране исправно рисовались и структура программы была кристально ясной, да и структура данных - тоже. К тому же, присутствовала возможность редактирования моделей (шаблонов) программ базовых типов модулей. Мне это позволяло легко выстраивать бесконечные иерархии, вместо типовых таблиц. Нажал F8 - провалился на уровень вниз, нажал F9 - вверх на уровень. Задача для старшеклассника - да, но это было 30 лет назад.
Сегодня я смотрю на аналог дизайнера для MQL и тихо рыдаю. Разнообразие типов данных возросло до бесконечности (классы, однако), а конструктор программ - всё тот же примитив.
Чего сейчас не хватает - это функции автоматической и очень простой визуализации списка методов класса.
Все что сейчас есть - команда Список функций (Alt+M). Сделано в виде менюшки - очень неудобно.
- www.graphviz.org
Есть опыт использования Вижуал Студио и StarUML.
Вижуал Студио, конечно, как всегда на высоте!
Сейчас работаю в Старе, так сложилось.
У них есть и платно, и бесплатно. Мне хватает бесплатного, и даже старого...
На генерацию кода не полагаюсь, только рисую!
Обе программы отлично справляются, но есть ньюансы!
Сначала "кубики" - потом код . Если бы не такая схема - давно свихнулся бы!:))
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Добрый день, коллеги-MQL-разработчики!
Подскажите, как можно визуализировать структуру классов проекта?
У меня довольно сложный проект с 10+ классами.
Всё чаще замечаю, что сложно найти нужное место в программе для внесения очередных изменений.
Как вы управляете сложностью?
Заранее благодарен!
Евгений