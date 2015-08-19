Очень интересная ПРОБЛЕМА Ордер SELL НО tp отработал раньше чем BUY LIMIT который стоял выше TP - страница 2

Новый комментарий
 

Юра , держи нормальную аватарку

 

 
Mischek:

не понял я 

а откуда и какая появилась тогда разница если всё по нужным ценам сработало ?  

---

Проблема в последовательности ,  ( для МТ5 )


Пример:


1 допустим  есть селл -  1.6000  лот 0.4 отрытый  в 2008 году

2 есть buy limit  лот 0.2 который был  выставлен на уровень 1.4000 в 2008 году  сразу после открытия sell

3  у позиции selll есть тейк 1.19900


Вы считаете что с 2008 года по  2010 когда цена пробъет лимитник  в 2008 году и пойдет вниз и до 06 06 2010 цена будет болтаться ниже 

BUY LIMIT не  обработав его - т е    она его не должна будет обработать ?

а вместо этого откроет buy limit  в тот момент когда обработается тейк - а это произошло бы  только лишь    06 06 2010  числа

и все это время цена будет находится под ордером ? BUY LIMIT 


именно это и произошло у меня но в разрезе торгового дня 

 
Mischek:

Юра , держи нормальную аватарку

 

:-))) спасибо - ну прикольная аватарка - к теме подходит
 
Mischek:

Точно , обьемы не посмотрел 

А нефик извращаться  )

:-)  ДЦ вообще то вернуло  счет в  правильную ситуацию - после письменного обращения и описания ситуации

  извращались


Хотя они и признали, что неверно обработали рыночную ситуацию ,  теперь  хочется найти  ДЦ который не извращается

Contender:

Могу предположить, что ни лимитники ни тейки не выводятся в рынок. Соответственно все они находятся в общей очереди на исполнение и при наступлении соответствующих условий исполняются в порядке поступления в очередь (FIFO). Там на свечке не видно, возможно был гэп и сработал ТП, а после исполнялись лимитники и стоповые ордера.

Стоповые ордера стоят на сервере тейки тоже!

И последовательность исполнения должна быть корректной - даже если была резкая свечка

А  иначе это как раз косяк со сторны ДЦ

 
YuraZ:
 

Юра не колись , он хочет , что бы тебя забанили

Иначе бы в личку попросил 

 
papaklass:
 Колитесь, что это за ДЦ с такими фортелями.
любой :)
 
Mischek:

Юра не колись

Да, Юра не колись! не надо ;) 

 
Contender:

Да, Юра не колись! не надо ;) 

см личку
 
Mischek:

Юра не колись , он хочет , что бы тебя забанили

Иначе бы в личку попросил 

:-) всем  отписал в личку
 
Здесь похожая проблема.
1234
Новый комментарий