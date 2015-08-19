Очень интересная ПРОБЛЕМА Ордер SELL НО tp отработал раньше чем BUY LIMIT который стоял выше TP - страница 2
Проблема в последовательности , ( для МТ5 )
Пример:
1 допустим есть селл - 1.6000 лот 0.4 отрытый в 2008 году
2 есть buy limit лот 0.2 который был выставлен на уровень 1.4000 в 2008 году сразу после открытия sell
3 у позиции selll есть тейк 1.19900
Вы считаете что с 2008 года по 2010 когда цена пробъет лимитник в 2008 году и пойдет вниз и до 06 06 2010 цена будет болтаться ниже
BUY LIMIT не обработав его - т е она его не должна будет обработать ?
а вместо этого откроет buy limit в тот момент когда обработается тейк - а это произошло бы только лишь 06 06 2010 числа
и все это время цена будет находится под ордером ? BUY LIMIT
именно это и произошло у меня но в разрезе торгового дня
:-) ДЦ вообще то вернуло счет в правильную ситуацию - после письменного обращения и описания ситуации
извращались
Хотя они и признали, что неверно обработали рыночную ситуацию , теперь хочется найти ДЦ который не извращается
Могу предположить, что ни лимитники ни тейки не выводятся в рынок. Соответственно все они находятся в общей очереди на исполнение и при наступлении соответствующих условий исполняются в порядке поступления в очередь (FIFO). Там на свечке не видно, возможно был гэп и сработал ТП, а после исполнялись лимитники и стоповые ордера.
Стоповые ордера стоят на сервере тейки тоже!
И последовательность исполнения должна быть корректной - даже если была резкая свечка
А иначе это как раз косяк со сторны ДЦ
