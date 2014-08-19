глюк мт5? вместо бай-лимита исполнился сел по цене тейка
на демо и не такое бывает
причем тут демо-не демо, если вместо бая исполняется сел по цене тейка
это заставляет серьезно задуматься прежде чем переходить на мт5
Не пойму причем тут мт5. А на демо Вы якобы уверены что глюка быть не может. Откуда такая уверенность? Может Вы и есть брокер?
да в принципе не важно, мт или брокер, удивляет и напрягает возможность появления такой ситуации.
не первый год юзаю четверку и периодически пробую пятерку - такое вижу первый раз.
историю покажите по всем трем описваемым ордерам
вот что раскапал
бай лимит был отменен, затем изменен и исполнен селллимит
допустим даже, что байлимит отменил я и забыл об этом в полудреме,
но кому удалось модифицировать селллимит ПОД текущю цену и исполнить его там - остается загадкой.
допустим даже, что байлимит отменил я и забыл об этом в полудреме,
но кому удалось модифицировать селллимит ПОД текущю цену и исполнить его там - остается загадкой.
Вы привели лог обеих операций из своего терминала, что означает создание приказов именно из терминала, а не откуда-то еще.
Кроме того, между этими операциями около 20 сек разницы, что исключает их временнУю связанность.
Проверьте журнал экспертов, пожалуйста. Если это не работа экспертов, то только ручная.
Вы привели лог обеих операций из своего терминала, что означает создание приказов именно из терминала, а не откуда-то еще.
Кроме того, между этими операциями около 20 сек разницы, что исключает их временнУю связанность.
Проверьте журнал экспертов, пожалуйста. Если это не работа экспертов, то только ручная.
работа то ручная, автоторговля не включена, но разве mt5 допускает размещение selllimit ниже текущих цен?
работа то ручная, автоторговля не включена, но разве mt5 допускает размещение selllimit ниже текущих цен?
А почему вы не указали (даже специально вырезали) инструмент (AUDUSD на чарте, а вот в логах какой?), режим исполнения (ECN?) и брокера?
Странно вы объясняете ситуацию, не помня что и как делали, но упорно скрывая инструменты в скриншоте (как на чарте, так и в логах) и акцентируя внимание на висящей в километре от графика AUDUSD сделке.
Ответьте на эти вопросы и приведите правильные скриншоты и неотредактированные логи, пожалуйста.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
на брокера не думаю, т.к. счет демо
висело две сделки по одному лоту на продажу,
под средней ценой позиции стоял ордер на покупку 1 лота, чтобы снизить объем
в один прекрасный момент ордер на покупку исчез и появился сработавший ордер на продажу по цене, которой даже нет на графике (самый нижний на снимке)
что примечательно, нижний ордер открылся примерно там, где стоял тейк по позе и примерно в тот момент, когда должен был сработать бай лимит
теперь висят три лота по средней цене
в истории бай лимита вообще нет
вот как так вышло?