Правда ли, что при торговле большими лотами спрэды увеличиваются? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и в правду, какой стакан заявок на форекс?))) и как может контракт CFD (контракт на разницу) двинуть цену?)))
например вот такой )
Используйте лимитные ордера. Исполнение будет частичным, но по заявленой цене.
ну я же говорю, что реинветироваться до посинения не получится. потом уже будет открывать частично.
По большому счету Спред не так уж и важен в момент открытия или закрытия. Вас ведь интересует определенная цена, чтоб по ней совершить сделку.
спред важен. чем выше спред в моменты открытия и закрытия сделки - тем прибыль по сделке будет ниже.
а если система чувствительна к спреду - то большие спреды увеличивают просадки.
Используйте лимитные ордера.
да. это на открытие.
но закрытие же всегда происходит рыночным ордером.
Да. У меня была прибыльная тс в 2016. Торговал ночью. Альпы. На лотах 50-100 уже пошли такие проскальзывания, что волосы дыбом..
какие? насколько больше того спреда, что в терминале?
Стакан цен видели? Доступные объёмы заметили? Если Ваш объём превышает внутренние значения тогда сделка производится по доступным объёмам, тоесть спред "раздвигается"
форекс не биржа, поэтому стакана цен там быть не может.
брокер сам выдумывает стакан цен.
95% ДЦ не выводят свои сделки наверх, они сами придумывают стакан цен.
а те, что выводят наверх, на маркетмейкера, им маркетмейкер придумывает стакан цен.
например вот такой )
ну вот, захочет тут Максим открыть сделку бай на 200 лотов, а тут даже такого объема нет в стакане.
форекс не биржа, поэтому стакана цен там быть не может.
брокер сам выдумывает стакан цен.
95% ДЦ не выводят свои сделки наверх, они сами придумывают стакан цен.
а те, что выводят наверх, на маркетмейкера, им маркетмейкер придумывает стакан цен.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lmax-widget/website-widget-quote-ib-fix.html?a=lDUhQnMStFFMoAWo&p=1
ну вот, захочет тут Максим открыть сделку бай на 200 лотов, а тут даже такого объема нет в стакане.
...и потом спорят)
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lmax-widget/website-widget-quote-ib-fix.html?a=lDUhQnMStFFMoAWo&p=1
и что это за стакан? что в нем?
спред важен. чем выше спред в моменты открытия и закрытия сделки - тем прибыль по сделке будет ниже.
а если система чувствительна к спреду - то большие спреды увеличивают просадки.
Еще раз. Какой спред в момент открытия Селл абсолютно не важно. Вас иетерусет тлько цена Бид. При покупке то же самое, только нас инетерсует цена Аск.
При закрытии - наоброт. Селл закрываем по Аск Бай по Бид.
да. это на открытие.
но закрытие же всегда происходит рыночным ордером.
Закрытие можно делать Текйпрофитом. Можно встречным лимитником и при низком спреде закрывать оба ордера.