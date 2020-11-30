Правда ли, что при торговле большими лотами спрэды увеличиваются? - страница 2

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Iaroslav Chornyi:
и в правду, какой стакан заявок на форекс?))) и как может контракт CFD (контракт на разницу)  двинуть цену?)))

например вот такой )

 
Dmitiry Ananiev:

Используйте лимитные ордера. Исполнение будет частичным, но по заявленой цене.

ну я же говорю, что реинветироваться до посинения не получится. потом уже будет открывать частично.

Dmitiry Ananiev:

По большому счету Спред не так уж и важен в момент открытия или закрытия. Вас ведь интересует определенная цена, чтоб по ней совершить сделку. 

спред важен. чем выше спред в моменты открытия и закрытия сделки - тем прибыль по сделке будет ниже.

а если система чувствительна к спреду - то большие спреды увеличивают просадки.

Dmitiry Ananiev:

Используйте лимитные ордера. 

да. это на открытие.

но закрытие же всегда происходит рыночным ордером.

 
Макс:
Да. У меня была прибыльная тс в 2016. Торговал ночью. Альпы. На лотах 50-100 уже пошли такие проскальзывания, что волосы дыбом..

какие? насколько больше того спреда, что в терминале?

 
VVT:

Стакан цен видели? Доступные объёмы заметили? Если Ваш объём превышает внутренние значения тогда сделка производится по доступным объёмам, тоесть спред "раздвигается"

форекс не биржа, поэтому стакана цен там быть не может.

брокер сам выдумывает стакан цен.

95% ДЦ не выводят свои сделки наверх, они сами придумывают стакан цен.

а те, что выводят наверх, на маркетмейкера, им маркетмейкер придумывает стакан цен.

 
Nikolay Moskalev:

например вот такой )

 

ну вот, захочет тут Максим открыть сделку бай на 200 лотов, а тут даже такого объема нет в стакане.

 
igrok333:

форекс не биржа, поэтому стакана цен там быть не может.

брокер сам выдумывает стакан цен.

95% ДЦ не выводят свои сделки наверх, они сами придумывают стакан цен.

а те, что выводят наверх, на маркетмейкера, им маркетмейкер придумывает стакан цен.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lmax-widget/website-widget-quote-ib-fix.html?a=lDUhQnMStFFMoAWo&p=1

 
igrok333:

ну вот, захочет тут Максим открыть сделку бай на 200 лотов, а тут даже такого объема нет в стакане.

...и потом спорят)

 
Mikhail Dovbakh:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lmax-widget/website-widget-quote-ib-fix.html?a=lDUhQnMStFFMoAWo&p=1

и что это за стакан? что в нем?

 
Это LMAX - одна из 3х самых крупных ecn-площадок для сведения форекс-ордеров. Построена по типу частной биржи. Частнику тоже можно открыть счет и получить доступ к торговле (через из мост на МТ4), однако мин сумма для открытия счета 10000usd.
Когда ваш форекс-брокер говорит вам что выводит ваши крупные ордера на ‘провайдера ликвидности’, то это и значит чаще всего вывод на Lmax (или на Integra, если это менее продвинутый брокер)
 
igrok333:

спред важен. чем выше спред в моменты открытия и закрытия сделки - тем прибыль по сделке будет ниже.

а если система чувствительна к спреду - то большие спреды увеличивают просадки.


Еще раз. Какой спред в момент открытия Селл абсолютно не важно. Вас иетерусет тлько цена Бид. При покупке то же самое, только нас инетерсует цена Аск. 
При закрытии - наоброт. Селл закрываем по Аск Бай по Бид. 

да. это на открытие.

но закрытие же всегда происходит рыночным ордером.

Закрытие можно делать Текйпрофитом. Можно встречным лимитником и при низком спреде закрывать оба ордера. 

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