Правда ли, что при торговле большими лотами спрэды увеличиваются? - страница 3
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какой стакан цен на форексе?
стакан цен это на бирже.
Если торгуете на кухне то конечно ни какого стакана нет. Но вообще валюты то-же торгуются на бирже. И там все тот-же стакан.
Частнику тоже можно открыть счет и получить доступ к торговле (через из мост на МТ4), однако мин сумма для открытия счета 10000usd.
но если там самому напрямую торговать, то только без плеча ,я так понял?
брокера же нету, который бы тебе плечо предоставил.
но если там самому напрямую торговать, то только без плеча ,я так понял?
брокера же нету, который бы тебе плечо предоставил.
Вообще, плечо это зло. Без него намного проще и надежней. Оплачивается только комиссия и ни какого свопа. Купили, и можете ждать нужной цены сколько угодно чтоб продать. Если валюта, так вообще можно вывести на подходящий счет. Остальные активы само собой только со временем продать, или держать ради дивидендов, что то-же бывает довольно выгодно.
Ты будешь повышать лоты и со временем увидишь, что спред катастрофически расширился. Тогда придется остановится на каком-то одном уровне лотности и получать постоянный доход каждый месяц, не имея возможности реинвестировать и повышать объемы.
Вот что доказывает искусственность стакана на форексе.
Если я буду открывать сделку на 10 лот, у меня спред будет расширенным, а если одновременно со мной другой трейдер будет открывать сделку на 0,01 лота - для него спред будет обычным (тем, что показывает в терминале).
на бирже же не так. если я открою сделку большим лотом, и одновременно со мной еще какой-то трейдер будет открываться - для него спред тоже будет расширенным. просто я заберу несколько полос в стакане, а он уже после меня будет брать по более невыгодной цене, так как полоски с самыми выгодными ценами уже я забрал.
на форексе брокер просто для больших ордеров назначает большие спреды, а для маленьких ордеров - маленькие.
для того, чтобы, если вы найдете прибыльную систему и хорошо разгоните счет - чтобы вы его еще больше не могли разгонять.