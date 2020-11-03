вопрос к знатокам #define - страница 8

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void OnStart()
  {
   int mas[];
   int mas1[300];
   int mas2[300];
   int mas3[300];
   int mas4[300];
   int mas5[300];
   int mas6[300];
   int z=300;
   int size=100000000;
   ArrayResize(mas,size);
   ulong r=0;
   ulong r1=0;
   ulong r2=0;
   int random;
   ulong max=100; 
   int t=0;
   int tr=0; 
   MathSrand(10);
    int num_steps=ArraySize(mas);
    double x, pi, sum=0.0;
    double step = 1.0/(double)num_steps;
    
     int v=size;
    ulong t1 = GetMicrosecondCount();
     
    
  // for(ulong z=0; z<max; z++)
     {
      for(ulong i=0; i<ArraySize(mas); i++)
        { 
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2=r2/10;
        }

     }  
   ulong t2=GetMicrosecondCount();
   //for(ulong z=0; z<max; z++)
     {
      for(ulong i=0; i<v; i++)
        { 
        r1+=v;
        r1=r1/10;
        }
     }
   
   int pi2 = sum*step;
   ulong t3=GetMicrosecondCount();
   Print(t2-t1,"  ",t3-t2," ",r," ",r1," ",r2," ",pi," ",pi2);
// Templ();
  }

Даже так бывает выигрывает верхний код но уже очень редко т.е. переход по ссылке - считай бесплатный 

 
Alexandr Andreev:

) ну это немного не так работает)


Вот так работает в С++
В mql думаю так же, но с доп обертками от MQ


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5

Roman, 2019.12.11 14:02

Конечно не надо продумывать, а зачем... компилятор сам всё сделает. ))
C# не С

А по __inline смотри видос.
Там как раз объясняется как работают функции в памяти, для тех кому нет ни какой разницы.


 
Roman:

Вот так работает в С++
В mql думаю так же, но с доп обертками от MQ

ну а теперь перечитываем эту ветку и кучу утверждений и примеров тестов - что есть какая-то разница. И ведь нашли)))

 
Alexandr Andreev:

ну а теперь перечитываем эту ветку и кучу утверждений и примеров тестов - что есть какая-то разница. И ведь нашли)))

Не )) перечитывать мне нет желания.
Для меня и так всё очевидно, что разница есть.

 
Roman:

Не )) перечитывать мне нет желания.
Для меня и так всё очевидно, что разница есть.

))) очередное ИМХО

 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int mas[];
   int mas1[300];
   int mas2[300];
   int mas3[300];
   int mas4[300];
   int mas5[300];
   int mas6[300];
   int z=300;
   int size=1000000000;
   ArrayResize(mas,size);
   ulong r=0;
   ulong r1=0;
   ulong r2=0;
   int random;
   ulong max=100; 
   int t=0;
   int tr=0; 
   MathSrand(10);
    int num_steps=ArraySize(mas);
    double x, pi, sum=0.0;
    double step = 1.0/(double)num_steps;
    
     int v=size;
    ulong t1 = GetMicrosecondCount();
     
    
  // for(ulong z=0; z<max; z++)
     {
      for(int i=0; i<ArraySize(mas); i++)
        { 
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1);
        r2+=ArraySize(mas2);
        r2+=ArraySize(mas3);
        r2+=ArraySize(mas4);
        r2+=ArraySize(mas5);
        r2+=ArraySize(mas6);
        r2+=ArraySize(mas1); 
        r2++;
        r2=r2/100;
        }

     }  
   ulong t2=GetMicrosecondCount();
   //for(ulong z=0; z<max; z++)
   int sizem=ArraySize(mas);
     {
      for(int i=0; i<sizem; i++)
        { 
        r1++;
        r1=r1/100;
        r1++;
        
        }
     }
    
   ulong t3=GetMicrosecondCount();
   Print(t2-t1,"  ",t3-t2," ",r2," ",r1);
// Templ();
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           
  
void Funk(ulong &a){a++;}
void FunkRand(ulong &a){a+=rand();}

//+------------------------------------------------------------------+

Верхний способ быстрее на почти 15% это очень существенно, ну раз все так очевидно объясните мне)


 
Alexandr Andreev:

))) очередное ИМХО

Верхний способ быстрее на почти 20%, ну раз все так очевидно объясните мне)


Сравниваемые циклы не одинаковы по коду в теле.
В первом цикле в теле один код, во втором теле цикла другой код.
Естественно разные инструкции кода, естественно разное время выполнения.
Сделайте в теле цикла одинаковый код, и меняйте только условие цикла ArraySize и переменная size.
Мы же эту часть тестируем, а не тело. 

 
Roman:

Сравниваемые циклы не одинаковы по коду в теле.
В первом цикле в теле один код, во втором теле цикла другой код.
Естественно разные инструкции кода, естественно разное время выполнения.
Сделайте в теле цикла одинаковый код, и меняйте только условие цикла ArraySize и переменная size.
Мы же эту часть тестируем, а не тело. 

Ваш тест более некорректен т.к. зависит от случая запуска, по запускайте еще. Здесь же в обоих случаев есть приращение и одно деление. Ну + сверху еще есть лишние пару десятков ~ миллиардов вызовов ArraySize

Кстати именно в тело и надо записывать то что тестируем. Т.к. именно тело повторяется. Мы же чтобы получить результат пытаемся его обернуть в цикл.... т.е. это изначально надо было ArraySize вызывать из тела 

Документация по MQL5: Операции с массивами / ArraySize
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArraySize
  • www.mql5.com
"Нулевое измерение = Размер массива / (Первое измерение * Второе измерение * Третье измерение)"
 
Alexandr Andreev:

Ваш тест более некорректен т.к. зависит от случая запуска, по запускайте еще. Здесь же в обоих случаев есть приращение и одно деление. Ну + сверху еще есть лишние пару десятков ~ миллиардов вызовов ArraySize

Кстати именно в тело и надо записывать то что тестируем. Т.к. именно тело повторяется. Мы же чтобы получить результат пытаемся его обернуть в цикл.... т.е. это изначально надо было ArraySize вызывать из тела

На каждой итерации, в условии цикла и так происходит проверка условия i<ArraySize() или i<size
То есть на каждой итерации идёт обращение или к функции или к переменной.
Зачем в тело то помещать тестируемый объект?

Тут сама логика подсказывает, к чему будет обращение быстрее? К функции или к переменной.
Как там заинлайнит компилятор, меня не волнует. Я не полагаюсь на компилятор, а исхожу из здравого смысла, что быстрее обрабатывается с точки зрения обращения. 

 
Roman:

На каждой итерации, в условии цикла и так происходит проверка условия i<ArraySize() или i<size
То есть на каждой итерации идёт обращение или к функции или к переменной.
Зачем в тело то помещать тестируемый объект?

Потому что это нам повезло с этой функцией, функция может быть любая другая. И её ставят именно в тело. И то что я продублировал её пытаясь лишь усилить эффект причем обращаясь к различным массивам.

А вот неверно - добавлять более сложные задачи, погрешность расчета которых может затмить исследуемый эффект. Кстати еще возможно что сборка не постоянна у мкл вроде. т.е. при перекомпиляции может получить немного другие данные (хотя это не точно, но это вроде использую как защиту от взлома) Так что все можно по тестировать и на вашем коде вам же. Глядишь и изменяться результаты.

Мкл просто пытается подставлять код как указано на видео. Ну так то там немного не так все. Но в общих словах.

А те инструкции у функций которые не знают какое значения получат - так работает js и php и прочие подобные языки, даже мкл так работает но только в режиме отладки

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
  • www.mql5.com
Информация о запущенной MQL5-программе - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Roman:

На каждой итерации, в условии цикла и так происходит проверка условия i<ArraySize() или i<size
То есть на каждой итерации идёт обращение или к функции или к переменной.
Зачем в тело то помещать тестируемый объект?

Тут сама логика подсказывает, к чему будет обращение быстрее? К функции или к переменной.
Как там заинлайнит компилятор, меня не волнует. Я не полагаюсь на компилятор, а исхожу из здравого смысла, что быстрее обрабатывается с точки зрения обращения. 

Это не всегда работает.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

вопрос к знатокам #define

Roman, 2020.11.02 19:44

Изменил свой пост.
Как то наоборот получается ArraySize теперь быстрее отрабатывает, чем переменная cnt.
Раньше наоборот было. Наверно инкремент cnt-- влияет, тело цикла разные и наверно надо что то другое придумать для нагрузки.

void OnStart()
{
   int arr[];
   int sz = ArrayResize(arr, 100000000);  
   
   ulong t = GetMicrosecondCount();
   
   for(int i=0; i < ArraySize(arr); i++) 
   {
      ArrayResize(arr, sz--); //какая то нагрузка
   }   
   
   t = GetMicrosecondCount() - t;
   
   PrintFormat("Total time: %.3f ms", t / 1000.0);
}
2020.11.02 21:33:22.863 TestScript (USDJPY,M1)  Total time: 451.200 ms


void OnStart()
{
   int arr[];
   int sz = ArrayResize(arr, 100000000);  
   int cnt = ArraySize(arr);
   
   ulong t = GetMicrosecondCount();
   
   for(int i=0; i < cnt; i++) 
   {
      ArrayResize(arr, sz--);
      cnt--;
   }
      
   t = GetMicrosecondCount() - t;
   
   PrintFormat("Total time: %.3f ms", t / 1000.0);
}
2020.11.02 21:56:26.591 TestScript (USDJPY,M1)  Total time: 531.872 ms

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