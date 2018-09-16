Не читаются данные с буфера
Есть у меня индикатор Zig-Zag, который прекрасно работает. В нём используется enum:
Использовался он до сегодня лишь в рассчётах. В буфер ес-но его значения не передавались. До сегодня в индикаторе был лишь один буфер с данными - буер цен.
Вот решил я добавить ещё 1 буфер с направлением. Буфер добавлен, значения присваиваю там же, где и цены т.е. на не пустых значениях. Всё, вроде как хорошо. Но вот получить значения из этого буфера не выходит. Функция CopyBuffer() всегда возвращает ошибку при копирования значения с хэндла этого индикатора из нового буфера, где находится значение направления тренда:
Причём ошибка возникает на любом индексе таймсерии. Я думал. Единственное, на что я обратил внимание, так это то, что обычно в буфер помещаются значения примитивных типов. А у меня в этом новом буфере, который я сегодня добавил в буфер помещаются значения вышеприведённого enum'а ENUM_TREND_DIRECTION.
Но буфер в мкл может быть только типа double. Может в этом какой-то косяк? Возможно это влияет на то, что не возможно получить значения из этого буфера? Других объяснений нет т.к. данные цен экстремумов и направления тренда записываются в индикаторе на одном индексе, соответственно, и значения с одного индекса браться должны. А они вообще не копируются из хэндла..
Думаю, как это лучше проверить.
А вы объявили буфер типа int?
Ну пусть будет double и при прочтении значения его переводить в тип int.
Числа - Люди...
Есть у меня индикатор Zig-Zag, который прекрасно работает. В нём используется enum:
Использовался он до сегодня лишь в рассчётах. В буфер ес-но его значения не передавались. До сегодня в индикаторе был лишь один буфер с данными - буер цен.
Вот решил я добавить ещё 1 буфер с направлением. Буфер добавлен, значения присваиваю там же, где и цены т.е. на не пустых значениях. Всё, вроде как хорошо. Но вот получить значения из этого буфера не выходит. Функция CopyBuffer() всегда возвращает ошибку при копирования значения с хэндла этого индикатора из нового буфера, где находится значение направления тренда:
Причём ошибка возникает на любом индексе таймсерии. Я думал. Единственное, на что я обратил внимание, так это то, что обычно в буфер помещаются значения примитивных типов. А у меня в этом новом буфере, который я сегодня добавил в буфер помещаются значения вышеприведённого enum'а ENUM_TREND_DIRECTION.
Но буфер в мкл может быть только типа double. Может в этом какой-то косяк? Возможно это влияет на то, что не возможно получить значения из этого буфера? Других объяснений нет т.к. данные цен экстремумов и направления тренда записываются в индикаторе на одном индексе, соответственно, и значения с одного индекса браться должны. А они вообще не копируются из хэндла..
Думаю, как это лучше проверить.
Как буфер добавляли? Покажите код от шапки до конца OnInit()
Как буфер добавляли? Покажите код от шапки до конца OnInit()
//+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| ZigZag_HightLow_MTF.mq5 | //| hoz | //| | //+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ #property copyright "hoz" #property link "" #property version "1.00" #property indicator_chart_window // Индикатор выводится в окне графика #property indicator_buffers 2 // Используется 1 буфер индикатора #property indicator_plots 1 // Количество графических серий индикатора //---- plot properties #property indicator_type1 DRAW_SECTION // Вид графического построения #property indicator_color1 clrRed // Цвет отображения данных 1-го буфера #property indicator_style1 STYLE_SOLID // Стиль графической серии #property indicator_width1 1 // Толщина линий 1-го буфера // ============================================================== Включения и импорт внешних модулей =============================================================+ #import "EnvironmentInfo\TimeSeries.ex5" int barsTotal(ENUM_TIMEFRAMES tf = PERIOD_CURRENT); int barShift(datetime initialBarTime, ENUM_TIMEFRAMES tf = PERIOD_CURRENT); double barHighPrice(int shift, ENUM_TIMEFRAMES tf = PERIOD_CURRENT); double barLowPrice(int shift, ENUM_TIMEFRAMES tf = PERIOD_CURRENT); datetime barOpenTime(int shift, ENUM_TIMEFRAMES tf = PERIOD_CURRENT); #import #include <HOZ_Code\Enums\Direction.mqh> #include "Structures\ZZ_Properties.mqh" input ENUM_TIMEFRAMES i_tf = PERIOD_H1; // Расчётный ТФ double ZZ_price_buffer[], // Буфер, хранящий цены экстремумов ZZ_direction_buffer[]; // Буфер, хранящий направление тренда int g_prevCalculated; ZZ_Properties ZZ; //+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- if (i_tf != PERIOD_CURRENT && Period() > i_tf) { Alert("Расчетный ТФ не может быть младше текущего ТФ. Индиктаор отключен."); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT; } g_prevCalculated = 0; SetIndexBuffer(0, ZZ_price_buffer, INDICATOR_DATA); // Первый буфер - экстремумы PlotIndexSetDouble(DRAW_NONE, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE); // Установка пустого значения буфера ZZ_price_buffer, по которому нет отрисовки ArraySetAsSeries(ZZ_price_buffer, true); SetIndexBuffer(1, ZZ_direction_buffer, INDICATOR_CALCULATIONS); // Второй буфер - направление тренда ArraySetAsSeries(ZZ_direction_buffer, true); //--- return INIT_SUCCEEDED; }
Косяк в жёлтой строке вчера был. Я часа полтора продолбался и понял, что в документации или даже не в документации, а в реализации архитектуры вообще буферов косяк. Не логично как-то. Если буфер не рисует и у него SetIndexBuffer связывает с INDICATOR_DATA, то данные с буфера получить не возможно никак. Изменил на INDICATOR_CALCULATIONS и всё заработало, хотя, написано же, что мол INDICATOR_CALCULATIONS - для рпссчётов. Ну, есс-но, я подумал, что этот вариант нужен лишь для промежуточные рассчётов, а для хранения данных INDICATOR_DATA. Оказалось не так..
А вы объявили буфер типа int?
Ну пусть будет double и при прочтении значения его переводить в тип int.
Всмысле буфер типа int? Как потом из него читать данные? Ведь функция CopyBuffer, возвращает данные только в double-переменную. Как ни крути значение принимается не как целое..
Косяк в жёлтой строке вчера был. Я часа полтора продолбался и понял, что в документации или даже не в документации, а в реализации архитектуры вообще буферов косяк. Не логично как-то. Если буфер не рисует и у него SetIndexBuffer связывает с INDICATOR_DATA, то данные с буфера получить не возможно никак. Изменил на INDICATOR_CALCULATIONS и всё заработало, хотя, написано же, что мол INDICATOR_CALCULATIONS - для рпссчётов. Ну, есс-но, я подумал, что этот вариант нужен лишь для промежуточные рассчётов, а для хранения данных INDICATOR_DATA. Оказалось не так..
А вот это?
#property indicator_buffers 2 // Используется 1 буфер индикатора #property indicator_plots 1 // Количество графических серий индикатора
Графических серий (рисуемых буферов) один. Поставьте 2 и верните INDICATOR_DATA на место. Правда нужно будет ещё задать тип отображения для нового буфера. Что-то типа:
#property indicator_type2 DRAW_ARROW // Вид графического построения #property indicator_color2 clrRed // Цвет отображения данных 2-го буфера #property indicator_style2 STYLE_SOLID // Стиль графической серии #property indicator_width2 1 // Толщина линий 2-го буфера
Задать код стрелок для второго буфера (можно 32 - не будет ничего рисовать, но в окне данных значения будут).
А вот это что вообще?
PlotIndexSetDouble(DRAW_NONE, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE); // Установка пустого значения буфера ZZ_price_buffer, по которому нет отрисовки
Здесь вы нулевому буферу (DRAW_NONE = 0) задаёте пустое значение. А нулевой буфер у вас рисуемый. А написали, что ставите тому, по которому нет отрисовки - для второго (с индексом 1)
А вот это?
#property indicator_buffers 2 // Используется 1 буфер индикатора #property indicator_plots 1 // Количество графических серий индикатора
Что здесь не так? Открываем справку и смотрим:
Соответственно, здесь всё в порядке. Для рассчёта индикатора используется 2 буфера. Не написано же про отображение (отрисовку) касательно буфера.
Графических серий (рисуемых буферов) один. Поставьте 2 и верните INDICATOR_DATA на место. Правда нужно будет ещё задать тип отображения для нового буфера. Что-то типа:
#property indicator_type2 DRAW_ARROW // Вид графического построения #property indicator_color2 clrRed // Цвет отображения данных 2-го буфера #property indicator_style2 STYLE_SOLID // Стиль графической серии #property indicator_width2 1 // Толщина линий 2-го буфера
Какой смсыл задавать 2 графические таймсерии, если, на самом деле имеется лишь 1 серия? Не проще ли тогда сделать как я сделал буфер рассчётный? Да, как-бы тоже чушь какая-то получается, но без лишних строк задания свойств для буфера, который не отображается.
А вот это что вообще?
PlotIndexSetDouble(DRAW_NONE, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE); // Установка пустого значения буфера ZZ_price_buffer, по которому нет отрисовки
Здесь вы нулевому буферу (DRAW_NONE = 0) задаёте пустое значение. А нулевой буфер у вас рисуемый. А написали, что ставите тому, по которому нет отрисовки - для второго (с индексом 1)
А это я накосячил. Перетрудился видимо. Поправил..
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Есть у меня индикатор Zig-Zag, который прекрасно работает. В нём используется enum:
enum ENUM_TREND_DIRECTION { TREND_NONE, TREND_UPWARDS, TREND_DOWNWARDS };
Использовался он до сегодня лишь в рассчётах. В буфер ес-но его значения не передавались. До сегодня в индикаторе был лишь один буфер с данными - буер цен.
Вот решил я добавить ещё 1 буфер с направлением. Буфер добавлен, значения присваиваю там же, где и цены т.е. на не пустых значениях. Всё, вроде как хорошо. Но вот получить значения из этого буфера не выходит. Функция CopyBuffer() всегда возвращает ошибку при копирования значения с хэндла этого индикатора из нового буфера, где находится значение направления тренда:
Причём ошибка возникает на любом индексе таймсерии. Я думал. Единственное, на что я обратил внимание, так это то, что обычно в буфер помещаются значения примитивных типов. А у меня в этом новом буфере, который я сегодня добавил в буфер помещаются значения вышеприведённого enum'а ENUM_TREND_DIRECTION.
Но буфер в мкл может быть только типа double. Может в этом какой-то косяк? Возможно это влияет на то, что не возможно получить значения из этого буфера? Других объяснений нет т.к. данные цен экстремумов и направления тренда записываются в индикаторе на одном индексе, соответственно, и значения с одного индекса браться должны. А они вообще не копируются из хэндла..
Думаю, как это лучше проверить.