Требуется гайд для новичка. - страница 2

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Попробуйте этот вариант. У меня после прихода первого тика отрисовывает. А по тем парам где тиков нет ничего не рисует.


Файлы:
Mike.mq5  18 kb
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Если ничего не рисует, распечатайте размер массива, и посмотрите в закладке "Эксперты" что пишет.

//здесь записываем экстремумы в массив
void WriteExtremum(Extrem &eExtremes[], double eDistance, string eSymbol, ENUM_TIMEFRAMES eTimeFrame, datetime eTime)
   {
   int eFinish=ArraySize(eExtremes)-1;
 
printf("Size= "+IntegerToString(eFinish));   
   
   int eShift=iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime);
 
Aleksei Stepanenko:

Если ничего не рисует, распечатайте размер массива, и посмотрите в закладке "Эксперты" что пишет.

Что то как по мне не то с этим индикатором. )
Вешаю на 1 таймфрефм - индикатор работает после первого тика.
Вешаю на следующий таймфрейм этого же инструмента и все графики зависают.
Затем индикаторы все удалил со всех таймфреймов - и после перезагрузки терминала(потому что он чуть не завис) - на графике остается видна работа индикатора.
***

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Не знаю, надо разбираться с нюансами работы МТ5, может обработку подгрузки истории, ещё что. Время на это нужно, а его пока нет. Эх в МТ4 всё летает
 
Aleksei Stepanenko:

Если ничего не рисует, распечатайте размер массива, и посмотрите в закладке "Эксперты" что пишет.

У меня метаквотовский терминал сегодня уж слишком долго обновлялся МТ5. На 4ке норм, а на 5ке сперва даже не понял, кинул, движений нет, хорошо ТФ поменял на М1 и увидел окошко грузимся пока не убил процесс)))) Те пары что прогрузились отработали норм.

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Не понятно, так-то код простецкий, там ломаться нечему . Правда, во втором варианте я воткнул цикл в OnInit, вероятно это может циклить при подкачке истории. Выдернуть его надо от туда(удалить).

Походу в МТ5 при старте индикатора OnCalculate не вызывается...

 
Так что в итоге получается - гайдов, курсов платных(нормальных) или простых примеров не существует к данной платформе?
(По данному вопросу) )
Что бы разобраться можно было без бутылки в этом всем.
 
Mike Kharkov:
Так что в итоге получается - гайдов, курсов платных(нормальных) или простых примеров не существует к данной платформе?

Вот:

https://www.mql5.com/ru/docs

Документация по MQL5 - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Документация по MQL5 - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
MetaQuotes Language 5 (MQL5) - язык программирования технических индикаторов, торговых роботов и вспомогательных приложений для автоматизации торговли на финансовых рынках. MQL5 является современным языком высокого уровня и разработан MetaQuotes Software Corp. для собственной торгово-информационной платформы. Синтаксис языка максимально близок...
 
Mike Kharkov:
Так что в итоге получается - гайдов, курсов платных(нормальных) или простых примеров не существует к данной платформе?
(По данному вопросу) )
Что бы разобраться можно было без бутылки в этом всем.

На фрилансе можно заказать. Не часто, но бывают такие запросы на работы по обучению.

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