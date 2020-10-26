Требуется гайд для новичка. - страница 2
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Попробуйте этот вариант. У меня после прихода первого тика отрисовывает. А по тем парам где тиков нет ничего не рисует.
Если ничего не рисует, распечатайте размер массива, и посмотрите в закладке "Эксперты" что пишет.
Если ничего не рисует, распечатайте размер массива, и посмотрите в закладке "Эксперты" что пишет.
Что то как по мне не то с этим индикатором. )
Вешаю на 1 таймфрефм - индикатор работает после первого тика.
Вешаю на следующий таймфрейм этого же инструмента и все графики зависают.
Затем индикаторы все удалил со всех таймфреймов - и после перезагрузки терминала(потому что он чуть не завис) - на графике остается видна работа индикатора.
***
Если ничего не рисует, распечатайте размер массива, и посмотрите в закладке "Эксперты" что пишет.
У меня метаквотовский терминал сегодня уж слишком долго обновлялся МТ5. На 4ке норм, а на 5ке сперва даже не понял, кинул, движений нет, хорошо ТФ поменял на М1 и увидел окошко грузимся пока не убил процесс)))) Те пары что прогрузились отработали норм.
Не понятно, так-то код простецкий, там ломаться нечему . Правда, во втором варианте я воткнул цикл в OnInit, вероятно это может циклить при подкачке истории. Выдернуть его надо от туда(удалить).
Походу в МТ5 при старте индикатора OnCalculate не вызывается...
(По данному вопросу) )
Что бы разобраться можно было без бутылки в этом всем.
Так что в итоге получается - гайдов, курсов платных(нормальных) или простых примеров не существует к данной платформе?
Вот:
https://www.mql5.com/ru/docs
Так что в итоге получается - гайдов, курсов платных(нормальных) или простых примеров не существует к данной платформе?
(По данному вопросу) )
Что бы разобраться можно было без бутылки в этом всем.
На фрилансе можно заказать. Не часто, но бывают такие запросы на работы по обучению.