Разработчики! Автообновление! - страница 3
Только что повторил такой ордер, а потом программно его удалил вашим скриптом:
Вот скрипт, чуть упростил и убрал лишнее (для удаления ордера достаточно его номера):
Для моего эксперта мне нужен этот "лишний код"
А я и не говорю, что ВСЕГДА не удаляется, ИНОГДА не удаляется.:(
Тогда поможет распринтовка и контроль всех операций.
Может пробуете удалять ордер, близко стоящий к исполнению? Печатайте также текущие bid/ask цены при попытке удаления.
Оно теоретически может иногда срабатывать, так как все зависит от скорости обновления базы открытых ордеров с сервера, так как процессы обновления асинхронные.
Но ошибка классическая, ей минимум 10 лет. Самый простой способ - удалять циклом с конца.
Renat,
Если ордер действующий, то я МОГУ ЕГО УДАЛИТЬ (не важно какая цена у него)!
Для этого я делаю
If ( OrderSelect( ticket ) )
Если в МТ-5 есть ситуация, которую Вы описываете ( цена близкая к исполнению),
то тогда ОЙ!
Я всегда выставляю ордера САМЫЕ близкие к исполнению!!!!
Это называется "реалии рынка" безотносительно торговой платформы.
Не все биржи или провайдеры ликвидности позволят выдернуть ордер, близкий к исполнению. Это их право и они решают как процессить ордеры. Исполнение находится сильно далеко от терминала, цепочка исполнения может быть многоступенчатой и брокер имеет право гарантировать, что у него не выдернут ордер, который близок к исполнению.
Все это зависит от конечной точки исполнения и их регламента. Не все крутится вокруг трейдера и его желаний, в реальности есть ряд других участников, которые не собираются брать на себя риски.
Для расширения кругозора почитайте комментарии биржевых трейдеров с разных бирж, когда они иногда десятками секунд и даже минут не могу ничего сделать со своими ордерами и ждут когда ситуация рассосется.
Я всегда выставляю ордера САМЫЕ близкие к исполнению!!!!
Вот с этого и надо было начинать объяснение проблем.
Причем тут биржи и брокеры?
Если я установил ордер, то я могу удалить его ( я работаю на ФОРТС, а не на кухне ФОРЕКС )!
Я вполне могу согласиться, что мир вращается вокруг вас, а брокеры и биржи готовы безмерно рисковать ради вас.
Но вам лучше все-таки прислушаться к объяснениям.
В любом случае, расширьте логгирование, включая распечатку всех цен и проверьте все еще раз. К сожалению, вы не вполне полно описали ситуацию и не имеете важной составляющей - окружение рынка в момент отказа снятия ордера.
Я очень ценю Ваш тонкий юмор, но как Вы объясните это:
Это мой лог возврата функции COrder::Remove
Еще раз повторю - распечатывайте все что можно и возвращайтесь с новыми данными, пожалуйста.
И если выдает неправильный запрос, значит еще усиленнее ищите возможные причины. Я сделал немало, по крупицам предоставленных данных отвечая и подсказывая куда смотреть.
Я после 23:50 ( сейчас мой лог пустой, всё в терминале) все логи отправлю в сервисдекс, куда я уже вчера обратился.
P/S Понятно, что очень часто бывают ошибки пользователей, но MQ, каждый раз, совершая свою ошибку,
всячески пытается опровергнуть это.
Я ОЧЕНЬ ХОРОШО понимаю, что без ошибок не бывает в таком огромном проекте.
А тестирование нового билда у вас не на высоте. Поэтому и предложил дать
возможность пользователям остаться на предыдущем билде.