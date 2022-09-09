Индикаторы: i-Sessions

i-Sessions:

Индикатор торговых сессий показывает начала и окончания трёх торговых сессий: азиатской, европейской и американской.

Сессии отображаются фоновыми прямоугольниками. Длина прямоугольника соответствует длительности торговой сессии, а высота - торговому диапазону. Для текущего торгового дня есть ещё возможность показывать экстремальные цены каждой сессии.

Здрасьте.

При установке закрытия Америки (USAEnd) в 02:00, индикатор некорректно отрисовывает зону. Он перекрашивает от  (USAEnd) 02:00 до  (USABegin) 15:00, захватывая Азию и Европу.

Можно исправить порядок окрашивания начиная от USABegin к USAEnd. 

Некорректное отображение в виде скрина прилагаю.  

USA 

 
Chyngyz Sydykov:

Это особенности наложения графики в МТ
 
Artyom Trishkin:
Это особенности наложения графики в МТ

Понятно. Но ведь автор индикатора https://www.mql5.com/ru/code/10513 - это смог реализовать (в пункте 2.2 "Перерисовка всех сесссий после 00:00").

Chyngyz Sydykov:

А что именно делает "Перерисовка всех сесссий после 00:00" ?
 

Для йены неправильно считает размер зоны

строку 126

  p3=(p1-p2)*10000

может заменить

  p3=(p1-p2)/Point/10;  // для отображения в пунктах

или

  p3=(p1-p2)/Point     // для отображения в пипсах

??


И еще - ставлю пользовательскую сессию, с 23-00 до 10-00 (пауза между закрытием Нью-Йорка и открытием Лондона) - получается ерунда....

 
Уважаемый Автор, а можно ли добавить в индикатор отображение дня недели в окнах сессий?
