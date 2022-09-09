Индикаторы: i-Sessions
Здрасьте.
При установке закрытия Америки (USAEnd) в 02:00, индикатор некорректно отрисовывает зону. Он перекрашивает от (USAEnd) 02:00 до (USABegin) 15:00, захватывая Азию и Европу.
Можно исправить порядок окрашивания начиная от USABegin к USAEnd.
Некорректное отображение в виде скрина прилагаю.
Здрасьте.
При установке закрытия Америки (USAEnd) в 02:00, индикатор некорректно отрисовывает зону. Он перекрашивает от (USAEnd) 02:00 до (USABegin) 15:00, захватывая Азию и Европу.
Можно исправить порядок окрашивания начиная от USABegin к USAEnd.
Некорректное отображение в виде скрина прилагаю.
Это особенности наложения графики в МТ
Понятно. Но ведь автор индикатора https://www.mql5.com/ru/code/10513 - это смог реализовать (в пункте 2.2 "Перерисовка всех сесссий после 00:00").
- голосов: 3
- 2011.11.11
- Andrew
- www.mql5.com
Понятно. Но ведь автор индикатора https://www.mql5.com/ru/code/10513 - это смог реализовать (в пункте 2.2 "Перерисовка всех сесссий после 00:00").
Для йены неправильно считает размер зоны
строку 126
p3=(p1-p2)*10000
может заменить
p3=(p1-p2)/Point/10; // для отображения в пунктах
или
p3=(p1-p2)/Point // для отображения в пипсах
??
И еще - ставлю пользовательскую сессию, с 23-00 до 10-00 (пауза между закрытием Нью-Йорка и открытием Лондона) - получается ерунда....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
i-Sessions:
Индикатор торговых сессий показывает начала и окончания трёх торговых сессий: азиатской, европейской и американской.
Сессии отображаются фоновыми прямоугольниками. Длина прямоугольника соответствует длительности торговой сессии, а высота - торговому диапазону. Для текущего торгового дня есть ещё возможность показывать экстремальные цены каждой сессии.
Автор: Svetlana Kavyrshina