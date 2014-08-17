Тестовый срок для платных сигналов отменен!
Супер!!!
Это придумано для тупых и нетерпеливых.
Мы делаем очень много улучшений в сервисе Сигналов и нынешнее решение позволит более активно наполнять базу поставщиков. Предыдущее решение об ограничении в 1 месяц тестового срока отвадило много провайдеров, кто был не согласен ждать.
Новая система не повлияет плохо на подписчиков, так как у нас используется хорошая система рейтингов и детальная статистика, помогающая оценить провайдера со всех сторон.
Прошу обратить внимание на очень хорошую новую функцию автоматической сортировки совместимых провайдеров. Достаточно указать свой торговый сервер, чтобы вся таблица провайдеров изменилась и был предложен список с наиболее совместимыми сигналами.
Обязательно пользуйтесь:
Время как всегда все расставит на свои места, ещё ничего не придумали лучше времени существования счета, месячный карантин для длинных счетов был совершенно излишен, а для новых счетов и месяца мало, это нужно понимать(подписчикам) и без принудительного месячного карантина...
Почему мой сигнал не виден в общих сигналах?
Один раз я его как то заметил а теперь его нет. У меня показатель есть лучше чем у других.
В рейтинг не попал, там вроде показываются только 2000 сигналов.
Для большего удобства провайдеров мы решили отменить обязательный тестовый период для платных сигналов. Это означает, что прямо сейчас можно начать продавать свои торговые сигналы.
Раньше поставщику нужно было перетерпеть месяц публичного мониторинга, во время которого выставленный им сигнал должен был совершить не менее 5 трейдов при просадке не более 70% от начального значения. Теперь же все барьеры сняты — платный сигнал допускается к подписке сразу, без тестового периода и выполнения прежних условий.
Мы даем зеленый свет поставщикам платных сигналов. Хотите начать зарабатывать прямо сейчас? Создавайте платный сигнал, и он сразу же будет доступен миллионам трейдеров.
Никогда прежде не продавали сигналы? Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией "Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader", зарегистрируйтесь в качестве продавца и переходите в активную фазу. Ваш потенциальный рынок — это несколько миллионов пользователей торговых терминалов MetaTrader.
