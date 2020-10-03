array out of range при оптимизации в значениях индикатора - страница 4
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Не решило проблему:(Что еще интересно: в момент проверки и ресайзов - никаких ошибок, ошибка возникает уже позже в коде - при обращении к data[0] для работы с ним
А где вы ее решали?
А где вы ее решали?
ArrayResize после CopyBuffer. Иначе надо?
ArrayResize после CopyBuffer. Иначе надо?
То что CopyBuffer возвращает надо смотреть.
Глядя на то как вы вызываете CopyBuffer, хотя все знают, что ее результат надо проверять, там в коде ошибок должно быть еще достаточное количество))
То что CopyBuffer возвращает надо смотреть.
Глядя на то как вы вызываете CopyBuffer, хотя все знают, что ее результат надо проверять, там в коде ошибок должно быть еще достаточное количество.
Знать бы еще как вывести в терминал результаты ArrayPrint при оптимизации, но при одиночном тестировании
Код:
В оптимизации никаких сообщений не выводится
UPD Так же в одиночном тестировании data[0] заполнена
Вот код
Не решило проблему:(Что еще интересно: в момент проверки и ресайзов - никаких ошибок, ошибка возникает уже позже в коде - при обращении к data[0] для работы с ним
То есть, ошибка возникает гораздо позже, чем показывает код, который мы видим. Вам помощь квалифицированная требуется, или с такими яйцами останетесь?
То есть, ошибка возникает гораздо позже, чем показывает код, который мы видим. Вам помощь квалифицированная требуется, или с такими яйцами останетесь?
Ну и еще раз первый пост топика "Ошибка позже" - это та ошибка которую я не могу победить Ясен пень, что значения индикаторов задаются раньше, чем с ними работают Я и говорю, что при добавлении строк проверки на наличие значений сразу после CopyBuffer не генерируется ошибка, хоть к ним и обращаются, но почему-то ошибка возникает там где и была и она позже этой проверки. И уже больше чем уверен, что индюкам не присваиваются значения из-за торомозов прогрузки всеми агентами разом истории в оперативку. Я не знаю как работает оптимизация, как подаются данные на обработку, но то, что есть временной лаг при загруженности - это опытным путем стало ясно. А как теперь решить вопрос с тем, что CoppyBuffer пуст и дальше массив не ресайзится - я понятия не имею И сюда пришел за этим А читаю совсем не то, за чем пришел (я про вангу и яйца) Давайте держать себя в руках и не представлять собеседника идиотом, даже если очень хочется
В файл можно писать, в общую папку.
Я на скорую руку сделал Возможно не так надо было, но теперь уже на эту строку и data[0] "critical runtime error 502 in OnTester function (array out of range)" in 0:00:12.935
Я на скорую руку сделал Возможно не так надо было, но теперь уже на эту строку и data[0] "critical runtime error 502 in OnTester function (array out of range)" in 0:00:12.935
Выведите размер массива data