глюк мт5? вместо бай-лимита исполнился сел по цене тейка

Renat:

А почему вы не указали (даже специально вырезали) инструмент (AUDUSD на чарте, а вот в логах какой?), режим исполнения (ECN?) и брокера?

Странно вы объясняете ситуацию, не помня что и как делали, но упорно скрывая инструменты в скриншоте (как на чарте, так и в логах) и акцентируя внимание на висящей в километре от графика AUDUSD сделке.

Ответьте на эти вопросы и приведите правильные скриншоты и неотредактированные логи, пожалуйста.

да, пожалуйста, вот...

 

по ценам итак  было видно, что это один инструмент на графике и в логах, а имена брокеров вроде как не принято тут показывать  

 на этом скрине все есть 

 
majestic:

на этом скрине все есть 

Спасибо!

По настройкам инструмента в режиме исполнения "биржевой" видно, что все решения о приеме/отказе/исполнения заявок принимает сторонний шлюз (их много для МТ5: Currenex, Hotspot, Integral, CitiFX, FastMatch и тд, а также свои собственные самописные).

Видимо для демо-режима такой режим обработки получился в каком-то из шлюзов. В понедельник мы выясним более детально, в чем было дело.


 
Renat:

...В понедельник мы выясним более детально, в чем было дело.

удалось что-то узнать?
