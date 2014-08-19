глюк мт5? вместо бай-лимита исполнился сел по цене тейка - страница 2
А почему вы не указали (даже специально вырезали) инструмент (AUDUSD на чарте, а вот в логах какой?), режим исполнения (ECN?) и брокера?
Странно вы объясняете ситуацию, не помня что и как делали, но упорно скрывая инструменты в скриншоте (как на чарте, так и в логах) и акцентируя внимание на висящей в километре от графика AUDUSD сделке.
Ответьте на эти вопросы и приведите правильные скриншоты и неотредактированные логи, пожалуйста.
да, пожалуйста, вот...
по ценам итак было видно, что это один инструмент на графике и в логах, а имена брокеров вроде как не принято тут показывать
на этом скрине все есть
Спасибо!
По настройкам инструмента в режиме исполнения "биржевой" видно, что все решения о приеме/отказе/исполнения заявок принимает сторонний шлюз (их много для МТ5: Currenex, Hotspot, Integral, CitiFX, FastMatch и тд, а также свои собственные самописные).
Видимо для демо-режима такой режим обработки получился в каком-то из шлюзов. В понедельник мы выясним более детально, в чем было дело.
...В понедельник мы выясним более детально, в чем было дело.