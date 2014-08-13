Как найти идентификатор запроса? - страница 4
Yurich, я вообще не использую таймер для проверки (вернее использую "на крайний случай").
А History, потому что ордера только там, если не пришел OnTradeTransaction
OnTradeTransaction мог пропасть, а ордер не попасть в history, т.к. он еще действующий.
Yorich, вы частенько ссылаетесь на справочник, посмотрите в нем, когда ордер попадает в историю.
Свойства ордеров
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций OrderGet...() и HistoryOrderGet...().
Мдя... я бы вообще не использовал OnTradeTransaction, кстати и не использую...
Событие может быть потеряно от сервера к клиенту, события могут приходить не в той последовательности, в которой они отправлены.
То есть не гарантируется вообще ничего. Максимум что разработчики могут сделать это расширить структуру ордера и определить функцию что-то типа OrderRequestId(),
которая и будет возвращать ID последнего запроса на отправку/модификацию... но тут тоже свои грабли будут... да и не будет она отличаться от OrderComment() как предлагается.
а нужна ли асинхронная отправка?
Кстати, таймер на таких малых периодах работает нестабильно, все таки операционке нужно еще и другие ресурсы обслуживать...
1121 х 2 = 2242 транзакции
papaklass, если у вас ешё остались сомнения, то дайте мне в личку ваш скайп, я покажу вам всё в реальном времени.
Ну что я могу сказать :) - читайте внимательно документацию.
А еще лучше ручками попробуйте, например, разместите отложенный ордер и поищите его в history...
Yurich,
Я никогда не пользовался историей, но из документации
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций OrderGet...() и HistoryOrderGet...().
я понял, что как только мы отослали ордер, то он сразу заносится в историю.
Конечно, механизм отслеживание ордера не может быть очень простым,
но он должен быть реализован не нами, а разработчиками.
Вы неправильно поняли :(
Разработчики дали нам инструменты отслеживания ордеров, и например, меня они полностью устраивают, а я пользуюсь исключительно асинхронными режимами торговли.
Человеку еще полгода назад советовали отказаться от функции OnTradeTracsaction() ввиду ее неоднозначности возвращаемого результата. Но человек упорствует.
Интересно, Mikalas, если ордер потеряется по дороге к серверу, то какой Вам Id должны прислать разработчики?
И вообще, как человек, совершающий 2000 тракзакций в день (!), на реальном счете (!) может пользоваться функциями, результаты которых он не может проконтролировать?
Фейк все это.
Ну то что упорствует, тут я поддержу. Не бьешься - не добьешься.
Мне даже интереснее имитировать асинхронный запрос, написать DLL, создать отдельный поток, для запуска ордеров другим роботом...
Таким образом и задержек не будет в основном алгоритме и все ордера гарантированно могу проконтролировать, даже отменить (убрать из очереди) если надо...
Вы неправильно поняли :(
Разработчики дали нам инструменты отслеживания ордеров, и например, меня они полностью устраивают, а я пользуюсь исключительно асинхронными режимами торговли.