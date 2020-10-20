Как избавиться от ошибки деления на 0? - страница 4
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Не спец по экстриму... Но имхо, у вас в знаменателе не должно быть числа по модулю меньше 2.2250738585072014e-308. Это минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом double.
Если будет меньше, то поймаете zero divide.
Проверочный скрипт:
Здесь при закомментированной строчке zero divide я поймал при знаменателе = 4.9406564584124654E-324. Результат = inf.
Если убрать комментарий, то ошибок нет, а результат = 4.4942315186780362E+307. Что где-то вблизи потолка для double (1.7976931348623158e+308).
А вообще коллеги Вам правильно советовали, что на ноль делить нельзя. Самая простая штука - нормализация числа с заданной точностью. Неужели есть такая потребность копать так глубоко в дебри double? И насколько это эффективно? Сумлеваюсь...
Не спец по экстриму... Но имхо, у вас в знаменателе не должно быть числа по модулю меньше 2.2250738585072014e-308. Это минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом double.
Если будет меньше, то поймаете zero divide.
Проверочный скрипт:
Здесь при закомментированной строчке zero divide я поймал при знаменателе = 4.9406564584124654E-324. Результат = inf.
Если убрать комментарий, то ошибок нет, а результат = 4.4942315186780362E+307. Что где-то вблизи потолка для double (1.7976931348623158e+308).
А вообще коллеги Вам правильно советовали, что на ноль делить нельзя. Самая простая штука - нормализация числа с заданной точностью. Неужели есть такая потребность копать так глубоко в дебри double? И насколько это эффективно? Сумлеваюсь...
Если не копать, тогда все статьи по нейронным сетям просто мусор) т.к. на входы на подавать нормализованные значения от 0 до 1, веса нейронов от -1 до 1. И получается что при 1-25 нейронов в входном слое и 1-25 скрытом слое, а так же 1 выходном, сеть работает. При 100 нейронах и уж темболее при 1000 ошибка zero devide при обучении. Или веса становятся NAN или inf. А выход сети который после функции активации должен быть от 0 до 1 становится более 1000. Так же это наблюдается у сети с 10 входами, при начальных значениях весов от 1 до 10 соответственно, при 5-ти изменениях весов веса становятся от -2 до -12 примерно, а выход уже более 1000. Что впринципе не возможно.
Имхо, Вы ошиблись с темой. Это скорее проблема не zero divide, а проблема определения допустимых значений для весов и ошибки...
Если передача стоит на нейтралке, то как не дави на газ, машина не поедет...
Если не копать, тогда все статьи по нейронным сетям просто мусор) т.к. на входы на подавать нормализованные значения от 0 до 1, веса нейронов от -1 до 1. И получается что при 1-25 нейронов в входном слое и 1-25 скрытом слое, а так же 1 выходном, сеть работает. При 100 нейронах и уж темболее при 1000 ошибка zero devide при обучении. Или веса становятся NAN или inf. А выход сети который после функции активации должен быть от 0 до 1 становится более 1000. Так же это наблюдается у сети с 10 входами, при начальных значениях весов от 1 до 10 соответственно, при 5-ти изменениях весов веса становятся от -2 до -12 примерно, а выход уже более 1000. Что впринципе не возможно.
Так и должно быть.
Имхо, Вы ошиблись с темой. Это скорее проблема не zero divide, а проблема определения допустимых значений для весов и ошибки...
Если передача стоит на нейтралке, то как не дави на газ, машина не поедет...
Добрый день, возникла проблема mql4 не правильно расчитывает формулу :
Мало ли вдруг кому пригодится))) все норм работает) нашел на форуме)))