Грааль есть?) - страница 12
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Эдуард, вы сможете тоже самое показать на реальных тиках, в режиме "Every tick based on real ticks".
Кстати, я тоже самое могу показать на демо-торговле.
Случайно - без проблем такие вещи получается создавать.
Вопрос в том, чтобы такие красивые кривые получались неслучайно.
У него ничего не получилось в трейдинге, метнулся в дц, тоже не айс
Что-то Вы путаете. По моим данным, после 7 лет работы операционным директором компании А-ри он создал свой ДЦ с названием, похожим на турецкий G-X (около года действовал), затем создал и руководит компанией AMTS Solutions, делающей информационные технологии для форекс-ДЦ (продолжает работать), и в 2017 создал ДЦ с одним работником без зарплаты как пример. В общем, человек делает то, что ему интересно и что он умеет делать хорошо. Известность и уважение приобрел не в последнюю очередь как арбитр КРОУФР, где разобрал сотни претензий к ДЦ от клиентов за период 2004-2013 годов.
Если бы все было так прекрасно, была бы большая клиентская база. Сейчас же есть пару десятков адептом, пиарящих, где только можно. Или сам тут, была как-то его ветка. Про КРОУРФ давайте лучше промолчим:)
Славяне не те люди, которые будут доверять имени. У нас хорошее имя практически ничего не значит, когда дело касается денег.
Славяне не те люди, которые будут доверять имени. У нас хорошее имя практически ничего не значит, когда дело касается денег.
Дело вовсе не в имени, у "наших" генетическая память и не доверие к подобным организациям, и всегда вспоминаются МММ и т.п.
По настоящему прибыльные проекты не нуждаются в рекламе.
Если бы все было так прекрасно, была бы большая клиентская база. Сейчас же есть пару десятков адептом, пиарящих, где только можно. Или сам тут, была как-то его ветка. Про КРОУРФ давайте лучше промолчим:)
Почему Вы считаете перечисленные мной факты прекрасными? Я ничего не приукрашивал. Поискал сейчас, неточности, правда, есть. В А-ри не 7, а 8 лет. Перед этим 10 лет работы в ЦБ РФ. Противоестественно говорить о таком специалисте "метнулся в дц, тоже не айс".
Создать полностью автоматический ДЦ - такой айс, который никому и не снился. А он сделал. Требуется знать все тонкости работы ДЦ и каждой из эксплуатируемых в нем программ. Не зря он продолжает создавать технологии работы ДЦ на продажу. Это крайне высокий уровень. Тем более, что эти технологии, в частности, годятся для лидирующей в мире платформы Метатрейдер (75% ДЦ, оценка моя), не поделки для внутреннего использования.
Почему Вы считаете перечисленные мной факты прекрасными? Я ничего не приукрашивал. Поискал сейчас, неточности, правда, есть. В А-ри не 7, а 8 лет. Перед этим 10 лет работы в ЦБ РФ. Противоестественно говорить о таком специалисте "метнулся в дц, тоже не айс".
Создать полностью автоматический ДЦ - такой айс, который никому и не снился. А он сделал. Требуется знать все тонкости работы ДЦ и каждой из эксплуатируемых в нем программ. Не зря он продолжает создавать технологии работы ДЦ на продажу. Это крайне высокий уровень. Тем более, что эти технологии, в частности, годятся для лидирующей в мире платформы Метатрейдер (75% ДЦ, оценка моя), не поделки для внутреннего использования.
Почему Вы считаете перечисленные мной факты прекрасными? Я ничего не приукрашивал. Поискал сейчас, неточности, правда, есть. В А-ри не 7, а 8 лет. Перед этим 10 лет работы в ЦБ РФ. Противоестественно говорить о таком специалисте "метнулся в дц, тоже не айс".
Создать полностью автоматический ДЦ - такой айс, который никому и не снился. А он сделал. Требуется знать все тонкости работы ДЦ и каждой из эксплуатируемых в нем программ. Не зря он продолжает создавать технологии работы ДЦ на продажу. Это крайне высокий уровень. Тем более, что эти технологии, в частности, годятся для лидирующей в мире платформы Метатрейдер (75% ДЦ, оценка моя), не поделки для внутреннего использования.
вообще это почти франчайзи - всё типично и основные сценарии/шаблоны ведения бизнеса одинаковы у всех. Тонкости - в пиринге (откуда брать и как/скем зачитывать объёмы), юрисдикции (за что отвечать и какие налоги платить).
г-н @@#$ (дабы не было рекламой) отличился от прочих только личными контактами с сотрудниками MQ. Чего впрочем на форуме не скрывал, в этом плане был честен
Есть MQ, клоны хуже в разы
Обратились бы к сети, прежде чем клеветать о клонировании. MQ 5 июня 2017 сообщает о том, что ее MT4 и MT5 дали доступ к "интеграции мультирыночой платформы с ведущими мировыми поставщиками ликвидности. " https://www.metaquotes.net/ru/company/news/5008 :
Более того, в 2020 MQ уже выступает агентом по продаже продуктов AMTS Solutions https://www.metaquotes.net/ru/company/news/5219:
AMTS Solutions выпустил линейку шлюзов для MetaTrader 5 к поставщикам ликвидности: Barclays, J.P. Morgan и Morgan Stanley
MetaQuotes Software Corp.
18 мая 2020
Технологический провайдер AMTS Solutions существенно расширил набор своих продуктов, предложив брокерам линейку шлюзов для торговой платформы MetaTrader 5 к десяткам поставщиков ликвидности. Среди них популярные поставщики LMAX и CFH, крупнейшие западные брокеры Interactive Brokers и IG, а также такие банки, как Barclays, J.P. Morgan и Morgan Stanley.
Все эти интеграционные шлюзы уже доступны для заказа в официальном маркетплейсе брокерских решений MetaQuotes App Store.