не устанавливается эксперт - страница 3

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Renat Akhtyamov:

само собой

подробно описать проблему

поддержка написала что порта открыты 

 

Вот еще как проверить - правильные ли у вас настройки Internet Explorer и залогинились ли вы правильно во вкладке Сообщество (см мои посты выше).
Если кликнуть на чат в Метатрейдере - можете отправить сообщение кому-то в личку?
Если можете, то все нормально с этой вкладкой и с настройками Internet Explorer.

Вот я ввел ваш логин и могу отправить вам сообщение в личку ( это как пример) -

Кликнув на линк - я могу написать сообщение и отправить от себя (и так как я правильно залогинился во вкладке Сообщество, то Метатрейдер знает, что сообщение отправляю именно я).

 

Здравствуйте. У меня вот такой технический вопрос. Я давно скачал эксперт для ВО, но не помню от куда. У меня эксперт работает отлично, устанавливается на любой терминал, - даже на Forex.

Он имеет только один файл EX4. Не имеет привязки к счету. Но вот решил поделиться недавно с двумя человеками, а у них этот же самый файл эксперта не устанавливается. У них этот эксперт

отображается в навигаторе, а на терминал не устанавливается. Перепробовали все... Почему так происходит ? Что мне делать ? Мне так не удобно перед ними

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