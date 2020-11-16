не устанавливается эксперт - страница 3
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само собой
подробно описать проблему
поддержка написала что порта открыты
Вот еще как проверить - правильные ли у вас настройки Internet Explorer и залогинились ли вы правильно во вкладке Сообщество (см мои посты выше).
Если кликнуть на чат в Метатрейдере - можете отправить сообщение кому-то в личку?
Если можете, то все нормально с этой вкладкой и с настройками Internet Explorer.
Вот я ввел ваш логин и могу отправить вам сообщение в личку ( это как пример) -
Кликнув на линк - я могу написать сообщение и отправить от себя (и так как я правильно залогинился во вкладке Сообщество, то Метатрейдер знает, что сообщение отправляю именно я).
Здравствуйте. У меня вот такой технический вопрос. Я давно скачал эксперт для ВО, но не помню от куда. У меня эксперт работает отлично, устанавливается на любой терминал, - даже на Forex.
Он имеет только один файл EX4. Не имеет привязки к счету. Но вот решил поделиться недавно с двумя человеками, а у них этот же самый файл эксперта не устанавливается. У них этот эксперт
отображается в навигаторе, а на терминал не устанавливается. Перепробовали все... Почему так происходит ? Что мне делать ? Мне так не удобно перед ними