не устанавливается эксперт - страница 2

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Sergey Golubev:
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Вы пройдитесь по всем пунктам поста #8, а в нем (по всем пунктам в посте ).

Например,у меня вот такой билд МТ4 (если у вас меньше билд - обновитесь - см пост #5)



 
Sergey Golubev:

Вот моя вкладка Маркет -


Видите баланс 28.73?
У меня такой же в профиле. То есть - я правильно залогинился во вкладке Сообщество.

А вот сама эта вкладка (с моим логином):


А как узнать, действительно ли правильно залогинился во вкладке Сообщество?
Про логам, вот тут написано - что я залогинился (и тот же баланс как у меня в профиле на форуме, то есть):

А это баланс у меня в профиле:

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Вы пройдитесь по всем пунктам поста #8, а в нем (по всем пунктам в посте ).

проблема не балансе, а в том что мт4 не отображает не все вкладки и я могу установить эксперта

 
Sergey Golubev:
...

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Вы пройдитесь по всем пунктам поста #8, а в нем (по всем пунктам в посте ).

Вот у меня Internet Explorer (который мне пришлось переустанавливать):

Вот настройки Internet Explorer (с ними и с другими мне пришлось помучиться, пока я не понял там что к чему, и что и как надо менять):

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Я думаю, что я вас там все проще, и до такого не дойдет.

 
Maxim Yscevich:

проблема не балансе, а в том что мт4 не отображает не все вкладки и я могу установить эксперта

У меня тоже не было всех вкладок.
Вкладок нет в случае, если проблема с вкладкой Сообщество.
Как найти что у вас все нормально с вкладной Сообщество - я показал в картинках выше.

Другая причина - Internet Explorer и его настройки (выше в картинках тоже есть).

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Вот если бы у вас был бы MQL5 VPS, то проблем бы таких бы небыло бы.

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
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Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
 
Sergey Golubev:

Вот у меня Internet Explorer (который мне пришлось переустанавливать):

Вот настройки Internet Explorer (с ними и с другими мне пришлось помучиться, пока я не понял там что к чему, и что и как надо менять):

----------------

Я думаю, что я вас там все проще, и до такого не дойдет.

есть смысл переустанавливать  Internet Explorer

Файлы:
Screenshot_1.png  14 kb
 
Maxim Yscevich:
Добрый день, вопрос такой ,  арендовал советник в маркете у меня МТ4, активировал учетную запись мт4, захожу во вкладу маркет , есть эксперт написано , арендован, но не установлен, нажимаю установить, Вообще ничего не происходит , в журнале тоже нечего не пишет, у меня виртуальный сервер. Может кто знает как решить проблему? 
подозреваю что либо закрыты порты, либо антивирус не пропускает, либо что то с правами
 
Maxim Yscevich:

есть смысл переустанавливать  Internet Explorer

Не знаю.
Посмотрите по логам (журнал Метатрейдера).
Я подозреваю, что у вас там что-то с логином во вкладке Сообщество (или билд МТ4 - не 1280).
Всё, наверное, проще.

----------------

А вообще - со сторонними VPS трудно (масса неизвестных моментов и ограничений).
Вот в MQL5 VPS - меньше ограничений (там только dll в советниках запрещены), и все гораздо проще.

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
 
Renat Akhtyamov:
подозреваю что либо закрыты порты, либо антивирус не пропускает, либо что то с правами

антивируса нету, я так понимаю по портам надо писать в тех поддержку фпс ? 

 
Maxim Yscevich:

антивируса нету, я так понимаю по портам надо писать в тех поддержку фпс ? 

само собой

подробно описать проблему

 
Sergey Golubev:

Не знаю.
Посмотрите по логам (журнал Метатрейдера).
Я подозреваю, что у вас там что-то с логином во вкладке Сообщество (или билд МТ4 - не 1280).
Всё, наверное, проще.

----------------

А вообще - со сторонними VPS трудно (масса неизвестных моментов и ограничений).
Вот в MQL5 VPS - меньше ограничений (там только dll в советниках запрещены), и все гораздо проще.

вот что билду

Файлы:
Screenshot_2.png  2 kb
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