не устанавливается эксперт - страница 2
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Вы пройдитесь по всем пунктам поста #8, а в нем #5 (по всем пунктам в посте #5 ).
Например,у меня вот такой билд МТ4 (если у вас меньше билд - обновитесь - см пост #5)
Вот моя вкладка Маркет -
Видите баланс 28.73?
У меня такой же в профиле. То есть - я правильно залогинился во вкладке Сообщество.
А вот сама эта вкладка (с моим логином):
А как узнать, действительно ли правильно залогинился во вкладке Сообщество?
Про логам, вот тут написано - что я залогинился (и тот же баланс как у меня в профиле на форуме, то есть):
А это баланс у меня в профиле:
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Вы пройдитесь по всем пунктам поста #8, а в нем #5 (по всем пунктам в посте #5 ).
проблема не балансе, а в том что мт4 не отображает не все вкладки и я могу установить эксперта
...
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Вы пройдитесь по всем пунктам поста #8, а в нем #5 (по всем пунктам в посте #5 ).
Вот у меня Internet Explorer (который мне пришлось переустанавливать):
Вот настройки Internet Explorer (с ними и с другими мне пришлось помучиться, пока я не понял там что к чему, и что и как надо менять):
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Я думаю, что я вас там все проще, и до такого не дойдет.
проблема не балансе, а в том что мт4 не отображает не все вкладки и я могу установить эксперта
У меня тоже не было всех вкладок.
Вкладок нет в случае, если проблема с вкладкой Сообщество.
Как найти что у вас все нормально с вкладной Сообщество - я показал в картинках выше.
Другая причина - Internet Explorer и его настройки (выше в картинках тоже есть).
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Вот если бы у вас был бы MQL5 VPS, то проблем бы таких бы небыло бы.
Вот у меня Internet Explorer (который мне пришлось переустанавливать):
Вот настройки Internet Explorer (с ними и с другими мне пришлось помучиться, пока я не понял там что к чему, и что и как надо менять):
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Я думаю, что я вас там все проще, и до такого не дойдет.
есть смысл переустанавливать Internet Explorer
Добрый день, вопрос такой , арендовал советник в маркете у меня МТ4, активировал учетную запись мт4, захожу во вкладу маркет , есть эксперт написано , арендован, но не установлен, нажимаю установить, Вообще ничего не происходит , в журнале тоже нечего не пишет, у меня виртуальный сервер. Может кто знает как решить проблему?
есть смысл переустанавливать Internet Explorer
Не знаю.
Посмотрите по логам (журнал Метатрейдера).
Я подозреваю, что у вас там что-то с логином во вкладке Сообщество (или билд МТ4 - не 1280).
Всё, наверное, проще.
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А вообще - со сторонними VPS трудно (масса неизвестных моментов и ограничений).
Вот в MQL5 VPS - меньше ограничений (там только dll в советниках запрещены), и все гораздо проще.
подозреваю что либо закрыты порты, либо антивирус не пропускает, либо что то с правами
антивируса нету, я так понимаю по портам надо писать в тех поддержку фпс ?
антивируса нету, я так понимаю по портам надо писать в тех поддержку фпс ?
само собой
подробно описать проблему
Не знаю.
Посмотрите по логам (журнал Метатрейдера).
Я подозреваю, что у вас там что-то с логином во вкладке Сообщество (или билд МТ4 - не 1280).
Всё, наверное, проще.
----------------
А вообще - со сторонними VPS трудно (масса неизвестных моментов и ограничений).
Вот в MQL5 VPS - меньше ограничений (там только dll в советниках запрещены), и все гораздо проще.
вот что билду