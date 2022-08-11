VPS сервер в МТ4

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Подскажите, может кто знает, в терминале есть функция виртуального сервера. При синхронизации и переносе графиков, экспертов, индикаторов на виртуальный сервер происходит ли перенос открытых позиций. У меня эксперт для полуавтоматической торговли. Первый ордер я открываю вручную. Будет ли он работать?
 

Если я не прав - меня поправят, но у вас в Метатрейдере и на MQL5 VPS для MT4/MT5 - один счет. То есть, вы VPS открываете на счет, на котором открываете ордер.
Поэтому, если вы откроете ордер и потом сделаете синхронизацию - то этот ордер должен быть и на Метатрейдере в VPS, так как там один и тот же счет (на котором вы открыли ордер).

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Ну никак не понимаю таких вопросов. VPS это как второй компьютер. Ну возьмите и установите терминал на двух компьютерах, подключите к одному тому же счету и поставьте один и тот же советник. Управляя одним смотрите реакцию на втором. Желательно для тестов использовать демо счёт.

 
У Вас будет полное соответствие ордеров на счете, независимо от того, как Вы к своему счету подключились. История котировки - то же самое.
 
при попытке подключить VPS через сайт mql5 дает возможность усановки VPS только на MT5.А как через сайт подключить VPS на MT4?
[Удален]  
Ekaterina Prosha #:
при попытке подключить VPS через сайт mql5 дает возможность усановки VPS только на MT5.А как через сайт подключить VPS на MT4?

через терминал, клик правой кнопкой мыши по номеру счёта торгового и в контекстном меню будет пункт Выделить виртуальный сервер


 
Oleksandr Volotko #:

через терминал, клик правой кнопкой мыши по номеру счёта торгового и в контекстном меню будет пункт Выделить виртуальный сервер


из РФ оплаты проходят уже нормально?

 
Ekaterina Prosha #:

из РФ оплаты проходят уже нормально?

Для обсуждения есть ветка, где пробовали/обсуждали разные варианты: Как теперь оплачивать сервисы? (там обнаружили, что работает через WMZ - то есть, с WMZ сюда в ваш профиль как пополнение, и с профиля уже можно платить за сервисы).
Как теперь оплачивать сервисы? - Проверьте возможность подписки прямо с Метатрейдера.
Как теперь оплачивать сервисы? - Проверьте возможность подписки прямо с Метатрейдера.
  • 2022.04.10
  • www.mql5.com
или это приватный сигнал, который не предполагает подписку. или вы подписываетесь реальным торговым счетом реальным счетом можно только на платный подписаться. подписка не разрешена Подписываются прямо с Метатрейдера
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