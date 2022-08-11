VPS сервер в МТ4
- Перенос уже открытых ордеров при работе советника при миграции на VPS-сервер.
- Вопрос по OrderComment( )
- Виртуальный сервер от MetaQuotes
Если я не прав - меня поправят, но у вас в Метатрейдере и на MQL5 VPS для MT4/MT5 - один счет. То есть, вы VPS открываете на счет, на котором открываете ордер.
Поэтому, если вы откроете ордер и потом сделаете синхронизацию - то этот ордер должен быть и на Метатрейдере в VPS, так как там один и тот же счет (на котором вы открыли ордер).
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Ну никак не понимаю таких вопросов. VPS это как второй компьютер. Ну возьмите и установите терминал на двух компьютерах, подключите к одному тому же счету и поставьте один и тот же советник. Управляя одним смотрите реакцию на втором. Желательно для тестов использовать демо счёт.
из РФ оплаты проходят уже нормально?
- 2022.04.10
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