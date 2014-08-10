Появится ли МТ5 на российском рынке акций - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
дайте подтверждение что "MQ считают RSS устаревшей технологией"
Интеграцию с фондовой и валютной секцией MOEX мы уже завершили и отдали в тесты. Так как это дело не быстрое (включая вопрос отпусков), то ждем результата к сентябрю.
Вот как выглядят опционы:
вероятно попытка не нагружать сервер.
Кстати, моментальное обновление очень актуально для тех, кто работает во Фриланс. Например, вместо того, чтобы каждый раз переходить в браузер и обновлять страницу, можно просто получать всплывающее окно о том, что пришло оповещение о новой работе. Такая опция есть по крайней мере у Google. Очень удобно.
Кстати, моментальное обновление очень актуально для тех, кто работает во Фриланс. Например, вместо того, чтобы каждый раз переходить в браузер и обновлять страницу, можно просто получать всплывающее окно о том, что пришло оповещение о новой работе. Такая опция есть по крайней мере у Google. Очень удобно.
Интеграцию с фондовой и валютной секцией MOEX мы уже завершили и отдали в тесты. Так как это дело не быстрое (включая вопрос отпусков), то ждем результата к сентябрю.
Вот как выглядят опционы:
Класс! Симпатично. А улыбку волатильности можно посмотреть? Хотя ладно, потом всё увидим. Не всё сразу. )
WebRequest и парсер в руки, вполне себе нормальная уведомлялка о новых работах прямо на терминал )
Это классный вариант. Но всплывающее окно лучше. Так как оно всплывает поверх всех окон. Иногда просто работаешь с несколькими приложениями одновременно.
дайте ссылку на RSS форума, добавлю в читалку
Интеграцию с фондовой и валютной секцией MOEX мы уже завершили и отдали в тесты. Так как это дело не быстрое (включая вопрос отпусков), то ждем результата к сентябрю.
Вот как выглядят опционы:
Интеграцию с фондовой и валютной секцией MOEX мы уже завершили и отдали в тесты. Так как это дело не быстрое (включая вопрос отпусков), то ждем результата к сентябрю.
Вот как выглядят опционы:
Ура, ура, уррраааа!