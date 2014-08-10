Появится ли МТ5 на российском рынке акций - страница 3

barabashkakvn:
 дайте подтверждение что "MQ считают RSS устаревшей технологией"
https://www.mql5.com/ru/forum/9652/page2#comment_393756
 

Интеграцию с фондовой и валютной секцией MOEX мы уже завершили и отдали в тесты. Так как это дело не быстрое (включая вопрос отпусков), то ждем результата к сентябрю.

Вот как выглядят опционы:


 
sergeev:
вероятно попытка не нагружать сервер.

Кстати, моментальное обновление очень актуально для тех, кто работает во Фриланс. Например, вместо того, чтобы каждый раз переходить в браузер и обновлять страницу, можно просто получать всплывающее окно о том, что пришло оповещение о новой работе. Такая опция есть по крайней мере у Google. Очень удобно.

 
tol64:

WebRequest и парсер в руки, вполне себе нормальная уведомлялка о новых работах прямо на терминал )
 
Класс! Симпатично. А улыбку волатильности можно посмотреть? Хотя ладно, потом всё увидим. Не всё сразу. )

sanyooooook:
WebRequest и парсер в руки, вполне себе нормальная уведомлялка о новых работах прямо на терминал )

Это классный вариант. Но всплывающее окно лучше. Так как оно всплывает поверх всех окон. Иногда просто работаешь с несколькими приложениями одновременно.

 
sanyooooook:
дайте ссылку на RSS форума, добавлю в читалку
Вот, пожалуйста: https://www.mql5.com/ru/forum/rss
 
если к сентябрю - то это хорошая новость
 
Ура, ура, уррраааа!
 
joo:
Ура, ура, уррраааа!
Наивный, MQ что ли не знаешь, у них 1 мес = 1 год, в лучшем случае.
