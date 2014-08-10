Появится ли МТ5 на российском рынке акций - страница 2

barabashkakvn:
RSS это технология не MetaQuotes. И RSS на данный момент форумом предоставляется. Поэтому или дайте подтверждение или удалите свой пост.
подтверждаю :)
 
sergeev:

всегда, когда обновляется избранная тема - приходит оповещение на почту.

вам это надо? или вы хотели на почте видеть новые посты?

ничего никуда не приходит, только что проверил
 
barabashkakvn:
RSS это технология не MetaQuotes. И RSS на данный момент форумом предоставляется. Поэтому или дайте подтверждение что "MQ считают RSS устаревшей технологией" или удалите свой пост.

 

https://www.mql5.com/ru/forum/9652/page2#comment_393756

 
дайте ссылку на RSS форума, добавлю в читалку
 
sergeev:

всегда, когда обновляется избранная тема - приходит оповещение на почту.

...

Точно, есть:

//---

Тогда всё норм.

sergeev:

...

вам это надо? или вы хотели на почте видеть новые посты?

 Нет, посты необязательно, это уже слишком.

 
sanyooooook:
ничего никуда не приходит, только что проверил
Даже если отмечено в настройках профиля ?
 
tol64:
Даже если отмечено в настройках профиля ?

не заглядывал туда )

сейчас посмотрю

 
sanyooooook:

не заглядывал туда )

сейчас посмотрю

Возможно, нужно добавить моментальную отправку, а не так, как сейчас. Максимум каждые 2 часа.
 
tol64:
Возможно, нужно добавить моментальную отправку, а не так, как сейчас. Максимум каждые 2 часа.
галочки не стояли, проставил, проверяю, звёздочка возле профиля появляется
 
tol64:
Возможно, нужно добавить моментальную отправку, а не так, как сейчас. Максимум каждые 2 часа.
вероятно попытка не нагружать сервер.
