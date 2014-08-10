Появится ли МТ5 на российском рынке акций - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
RSS это технология не MetaQuotes. И RSS на данный момент форумом предоставляется. Поэтому или дайте подтверждение или удалите свой пост.
всегда, когда обновляется избранная тема - приходит оповещение на почту.
вам это надо? или вы хотели на почте видеть новые посты?
RSS это технология не MetaQuotes. И RSS на данный момент форумом предоставляется. Поэтому или дайте подтверждение что "MQ считают RSS устаревшей технологией" или удалите свой пост.
https://www.mql5.com/ru/forum/9652/page2#comment_393756
всегда, когда обновляется избранная тема - приходит оповещение на почту.
...
Точно, есть:
//---
Тогда всё норм.
...
вам это надо? или вы хотели на почте видеть новые посты?
Нет, посты необязательно, это уже слишком.
ничего никуда не приходит, только что проверил
Даже если отмечено в настройках профиля ?
не заглядывал туда )
сейчас посмотрю
не заглядывал туда )
сейчас посмотрю
Возможно, нужно добавить моментальную отправку, а не так, как сейчас. Максимум каждые 2 часа.
Возможно, нужно добавить моментальную отправку, а не так, как сейчас. Максимум каждые 2 часа.