Создаю тему что бы Разработчики увидели! - страница 2

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Valeriy Yastremskiy:
Уже писал. В новых требованиях обязательна проверка на достаточность средств, и при их недостатке, работа советника должна быть остановлена. Если работа не останавливается ошибка валидатора нет торговых операций.
И как же остановить работу советника? Вызвать деинит? 
 
Vladimir Pastushak:
И как же остановить работу советника? Вызвать деинит? 

Насколько я знаю принудительная выгрузка эксперта приравнивается к смертному греху и карается расстрелом.

 
Vladimir Karputov:

Насколько я знаю принудительная выгрузка эксперта приравнивается к смертному греху и карается расстрелом.

Так вот и я о том же, ExpertRemove не работает, я пробовал. 
 
вы просто не понравились валидатору, базовые проверки уже два или три года не менял, всё отлично проходило, последнее обновление делал совсем недавно, бывают у валидатора критические дни когда он работает не правильно, нужно подождать пока эти критические дни не пройдут
 
Vladimir Pastushak:
И как же остановить работу советника? Вызвать деинит? 
У меня получилось с флагом критическая ошибка вначале. Ну и сообщение об ошибке) где то в июле в маркет выкладывал. И так же старые выложенные в маркете коды проверку уже не проходили.
https://www.mql5.com/ru/forum/296801/page15#comment_17853978
 
Vladimir Pastushak:
И как же остановить работу советника? Вызвать деинит? 

Просто ничего чтоб не делал.

 
Aleksey Mavrin:

Просто ничего чтоб не делал.

Не помогает, так как нет торговых операций..

 

Я уже читаю зарубежных разработчиков с отличным уровнем подготовки, у всех возникает один вопрос.

Как торговать, когда на счету 1$ ? Ответ: никак слишком мало денег!  Это неправильный ответ по мнению проверки  ! Not trading operations .. Нет торговых операций, как их заполучить при балансе 1$ ? Изменить плечо брокера ?

Самое плохое, что люди уже борются с этим около недели и все без ответов, без приветов

P.S. поднял тему повыше..

 

Продолжайте бороться и биться о стену кто чем сумеет, а тем временем люди размещают свои поделки в маркет и не жалуются

 

Мы пытаемся найти ответ , ответ на вопрос , как торговать с 1$ ? Это довольно простой вопрос.. Валидатор считает , что это возможно, мы считаем что это невозможно. 

Если у Вас есть ответ на этот вопрос, пожалуйста помогите нам !

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