Создаю тему что бы Разработчики увидели! - страница 2
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Уже писал. В новых требованиях обязательна проверка на достаточность средств, и при их недостатке, работа советника должна быть остановлена. Если работа не останавливается ошибка валидатора нет торговых операций.
И как же остановить работу советника? Вызвать деинит?
Насколько я знаю принудительная выгрузка эксперта приравнивается к смертному греху и карается расстрелом.
Насколько я знаю принудительная выгрузка эксперта приравнивается к смертному греху и карается расстрелом.
И как же остановить работу советника? Вызвать деинит?
И как же остановить работу советника? Вызвать деинит?
Просто ничего чтоб не делал.
Просто ничего чтоб не делал.
Не помогает, так как нет торговых операций..
Я уже читаю зарубежных разработчиков с отличным уровнем подготовки, у всех возникает один вопрос.
Как торговать, когда на счету 1$ ? Ответ: никак слишком мало денег! Это неправильный ответ по мнению проверки ! Not trading operations .. Нет торговых операций, как их заполучить при балансе 1$ ? Изменить плечо брокера ?
Самое плохое, что люди уже борются с этим около недели и все без ответов, без приветов
P.S. поднял тему повыше..
Продолжайте бороться и биться о стену кто чем сумеет, а тем временем люди размещают свои поделки в маркет и не жалуются
Мы пытаемся найти ответ , ответ на вопрос , как торговать с 1$ ? Это довольно простой вопрос.. Валидатор считает , что это возможно, мы считаем что это невозможно.
Если у Вас есть ответ на этот вопрос, пожалуйста помогите нам !