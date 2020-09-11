Создаю тему что бы Разработчики увидели! - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Куда выходим? Зачем выходим? Советник не должен выгружаться. Он должен остаться работать в ожидании изменения торговых условий.
Выходим из функции и ждем другого тика.. Есть еще какие то варианты ?Насколько я помню нет функции "Балан пополнен"
Выходим из функции и ждем другого тика.. Есть еще какие то варианты ?
Ну.., не рассматривал код.
Но ведь торговых операций может не быть не только по двум-трём проверяемым аспектам. Если они прошли, то значит что-то иное не прошло.
Насколько я помню нет функции "Балан пополнен"
Ну как же ж... Есть. И пополнение, и снятие...
Las versiones para el viejo terminal son compatibles porque muchas personas pagaron dinero por ellas y, de acuerdo con las reglas del mercado, reciben actualizaciones y correcciones.
No puedo decirle a la gente que compre un terminal nuevo, pero siempre lo recomiendo a todos, recomiendo encarecidamente que se cambien a MT 5 ...
Mt5 не имеет проблем с проверкой кода. Пока существует доля рынка в мета4, а также больше, чем в мета 5, разработчики будут продолжать публиковать продукты для мета 4.
Чтобы люди использовали meta 5, они должны создать продукт, который улучшает meta4, а клиенты и брокеры не используют meta4, поскольку они не используют предыдущие версии метаквотов.
Обсуждение не может быть прекращено для meta4, обсуждение ведется потому, что это не актуально.
Когда никто не использует meta4, никто не будет разрабатывать для этой платформы.
Ну.., не рассматривал код.
Но ведь торговых операций может не быть не только по двум-трём проверяемым аспектам. Если они прошли, то значит что-то иное не прошло.
Ничего не делал, отправил просто перекомпилированный код, проверку прошел...
Ничего не делал, отправил просто перекомпилированный код, проверку прошел...
Вот и хорошо :)
Вот и хорошо :)
Это не хорошо, так как ошибка валидатора все равно есть. Я вчера весь день убил думая что я чего то не знаю..
Только что все прошло.
Добрый день ! Валидатор поправили, только что прошел проверку.
Если баланс равен 1$, тогда следует продолжать проверку и постоянно писать в журнал, что денег нет.
Как только деньги появляются, начинаем торговлю. Еще 30 минут назад этот код не проходил проверку, только что все заработало.
Раньше было по другому и админы просили не спамить в журнал о том, что денег нет, просили просто отрубать систему. Сейчас это условие изменилось..
Иду по улице и бац, на телефон уведомление - проверка пройдена успешно. При этом программу на тест я отправлял еще вчера вечером и тогда тест был безуспешным.
Видимо что-то починили