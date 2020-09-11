Как получить величину маржи открытой позиции? - страница 2
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Я знаю это. Я тоже пробовал это. Вот проверьте это:
Но это также не помогает найти правильный результат, как я вижу в ToolBox.
Теперь вы можете предложить мне, что я могу сделать, пожалуйста?
Во-первых, Вы рассмотрели только два варианта, в то время как в документации приведено 13 вариантов.
Во-вторых, в первом варианте ошибка. В документации формула:
а в приведенном коде:
Во-первых, Вы рассмотрели только два варианта, в то время как в документации приведено 13 вариантов.
Во-вторых, в первом варианте ошибка. В документации формула:
а в приведенном коде:
Что ты имеешь в виду, можешь мне сказать? Какая там ошибка? Я знаю, что есть и другие. Но сначала я подумал, что если первые два будут успешно выполнены, я смогу кодировать для других.
О какой ошибке документации вы говорите?
Если в документации есть ошибка, что команда MetaQuotes делает с этим? Они спят?
Я не хочу обидеть. Но эта конкретная проблема заняла у меня 2 недели.
Не могли бы вы мне помочь пожалуйста? Можете ли вы исправить код, которым я поделился с вами? Пожалуйста, проверьте его на своей стороне после исправления.
Какая там ошибка?
Ну, как минимум, этот код не компилируется. Его пришлось "допиливать" хотя бы до этапа компиляции.
Получилось следующее (заметьте, привожу полный текст, желающим достаточно всего лишь скопировать его в редактор):
Для проверки открыл позицию:
Вот результат работы скрипта:
Как видно, все совпадает, и в документации, действительно, ошибка.
Ну, как минимум, этот код не компилируется. Его пришлось "допиливать" хотя бы до этапа компиляции.
Получилось следующее (заметьте, привожу полный текст, желающим достаточно всего лишь скопировать его в редактор):
Для проверки открыл позицию:
Вот результат работы скрипта:
Как видно, все совпадает, и в документации, действительно, ошибка.
Спасибо за код. У меня есть запрос. Вы можете использовать AUDJPY или любую другую валюту с тем же методом расчета, что и EURUSD, и торговать, например, с лотом = 100. Тогда дайте мне знать, останется ли формула прежней и даст ли идеальный результат.
Пожалуйста, я знаю, что это может расстраивать, но это то, что я заметил, и поэтому у меня есть этот вопрос.
@Ihor Herasko Привет, Вы пробовали это на своей стороне, потому что это не работает на моей стороне. Если вы пробовали, возможно, у вас возникла проблема, с которой я столкнулся.